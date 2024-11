Nový dotační program zajistí v příštích letech až tisíce nových nájemních bytů, říká ministr Kulhánek

Mít vlastní bydlení je sen většiny Čechů, zvláště mladým lidem se ale čím dál víc rozplývá. Iniciativa za bydlení odhaduje, že ve velkých městech si svůj byt nebo dům nemůže dovolit nikdo, kromě skupiny deseti nebo dvaceti procent nejbohatších. Ke změně myšlení lidí by měla podle ministra Petra Kulhánka (STAN) vést také větší dostupnost nájemních bytů, k čemuž by měl sloužit i dotační program na podporu výstavby cenově dostupných obecních bytů. Rozhovor Praha 16:24 30. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Jedním z akcentů nového programového období Evropské unie je právě řešení demografických otázek a podpora nájemního bydlení,“ říká ministr Kulhánek | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jakým způsobem by mohl zlepšit dostupnost bytů zmíněný dotační program na podporu výstavby cenově dostupných obecních nájemních bytů?

Velmi výrazně. Už to teď vnímáme jako velmi pozitivní akcent. Kombinací dotace, nízkoúročeného úvěru a podílu žadatele – zpravidla obce, ale může to být i soukromý sektor – podporujeme projekty, které budou stavět nájemní byty.

Dnes už víme, že za velmi krátkou dobu přišlo téměř 50 projektů v hodnotě 2,5 miliardy korun. A to je teprve začátek, protože v „potrubí“ je daleko více dalších projektů.

To bude v krátké době dvou až čtyř let generovat vyšší stovky, spíše tisíce nových nájemních bytů. A právě tím, jak je výstavba financována, tak to umožní obcím držet poměrně nízké nákladové nájemné a vymezit si právě i skupiny s určitou úrovní příjmu anebo i preferované profese, které v obci potřebují, ať jsou to zdravotníci, učitelé nebo někteří další.

Když mluvíte o dalších tisících bytů, tak třeba Jan Klusáček z Iniciativy za bydlení sice tenhle dotační titul vítá, ale upozorňuje, že zdaleka nemusí pokrýt poptávku. Nemůže ten program pomoci jen malé části lidí?

Myslím si, že ne, protože ten program bude pokračovat. Jsme v jeho první fázi a je datován na další dva až tři roky, kdy by se mělo spotřebovat všech alokovaných sedm miliard korun.

Ale ten program zdaleka nekončí a vzhledem k tomu, že i jedním z akcentů nového programového období Evropské unie je právě řešení demografických otázek a podpora nájemního bydlení, tak věřím, že ty zdroje budou k dispozici i do budoucna, protože už dnes víme a máme detekováno v rámci České republiky, že poptávka po těchto projektech výstavby nájemních bytů je ve vyšších desítkách miliard korun.

Dohoda s ODS

Když mluvíte o těch sedmi miliardách, tak jakých to je sedm miliard? Jsou to ty, o kterých mluvil váš předchůdce Ivan Bartoš (Piráti) a tvrdil, že právě tyhle peníze mu v rozpočtu chybí?

Jsou to tyto peníze. Ivan Bartoš je chtěl do rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj alokovat už na rok 2025.

S ministerstvem financí jsme se domluvili, protože ty peníze se budou spotřebovávat v průběhu času dvou až čtyř let, takže je ministerstvo financí bude uvolňovat na postupně schválené projekty, které půjdou do realizace. To znamená, ano, ta výše sedmi miliard korun platí ve shodě s ministerstvem financí.

Poukazujete také na to, že nabídku na trhu by měl zvýšit zákon o podpoře bydlení, ale projde vůbec Sněmovnou, když víme, že proti němu mají výhrady třeba občanští demokraté?

Během dvou měsíců na ministerstvu jsem věnoval hodně času jednání s kolegy z ODS a myslím si, že jsme se posunuli těsně před finální dohodu, která věřím, že padne příští týden, aby ten zákon, jak je připraven, do výboru Sněmovny mohl pokračovat ve druhém čtení.

Na základě připomínek kolegů z koalice jsme připravili komplexní pozměňovací návrh, který zachovává ducha zákona, nicméně se nám daří vypořádat připomínky tak, aby mohl mít průchozí formát a zároveň plnil svoji funkci.

Co jste v tomto znění do druhého čtení změnili, aby to bylo průchozí právě třeba pro občanské demokraty?

Zásadní a asi nejvýraznější změna, která se line od začátku, je hustota kontaktních míst pro bydlení v rámci České republiky, kdy jsme říkali, že nebudeme postupovat zcela plošně, ale budeme to vázat na mapu incidence.

To znamená, že ta místa byla do určité míry redukována, zároveň ale je možné, aby dvě a více obcí s rozšířenou působností spolu uzavřely smlouvu a poskytovaly tu službu společně. To je zásadní změna, která pořád drží ducha zákona a zároveň vyvrací výhrady občanských demokratů.

Petr Kulhánek a Vít Rakušan

Takže po těchto změnách si myslíte, že je velmi pravděpodobné, že ten zákon ještě bude schválen v tomto volebním období?

Jsem v tomto velkým optimistou a myslím si, že jsme pro tento cíl udělali maximum.

Povolování staveb

Jaké změny chystáte v územním plánování, aby to ulehčilo výstavbu?

Je připravena rekodifikace územního plánování. Věcný záměr bude předložen v prvním pololetí příštího roku a měl by zejména ve vztahu k obcím a k územním plánům obcí velmi usnadnit a zjednodušit postup, kdy si obec vymezí svá rozvojová území a bude chtít je připravit třeba jako zóny pro výstavbu nájemního bydlení.

Prakticky každý odborník doporučuje, aby se zrychlilo povolování staveb. Jak to chcete udělat, když vláda rozhodla, že sporná digitalizace stavebního řízení se odsouvá až na rok 2028?

Digitalizace stavebního řízení je jedna věc, ale nezasahuje do nového stavebního zákona, který už samotnou proceduru zrychluje. A to je sjednocení územního a stavebního řízení.

Na druhou stranu rok 2028 je termín mezní, kdy by měl být zpuštěn plnohodnotný systém digitálního stavebního řízení, ale to neznamená, že během příštích tří let digitální stavební řízení nepoběží v přechodném formátu, jak je nastavuje teď legislativní bypass.

Ještě jsem se dočetl, že například Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje kvůli zlepšení dostupnosti bydlení další kroky, třeba změnit daň z nemovitostí, víc ji navázat na hodnotu pozemku, dále podporovat dlouhodobé pronájmy, zvýhodnit proti komerčnímu využití, zabránit řetězení ročních smluv atd. Chystáte změny i v tomto směru?

Určitě o nich debatujeme, závěry NERVu jsou velmi důležitým podnětem i pro naši práci, konkrétně sazba daně z nemovitosti a její zvyšování samozřejmě může omezit touhu vlastnit investiční byty a tím pádem je uvolnit třeba i pro nájemní bydlení.

Takže ano, s daní z nemovitostí se dá pracovat už dnes. Některé obce s tím aktivně pracují, nasazují koeficienty podle území, některé zatím ne, ale je to i třeba na naší metodice, jak obce motivovat, aby s tím pracovaly aktivněji.