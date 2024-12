V pouhých šestnácti letech si Radek Pospíšil postavil dům. Chtěl jsem být trošku svobodnější, říká

Už ve svých šestnácti letech se Radek Pospíšil rozhodl postavit si vlastní bydlení. V té době to pro něj znamenalo větší svobodu. V současné době už pracuje na druhém minidomku a vše natáčí na sociální sítě. Ty ho společně se stavbami nyní i živí. „Nejlepší ale je, že máme neomezené možnosti, můžeme dělat cokoliv, co chceme,“ říká v rámci seriálu Českého rozhlasu Narozeni do svobody o inspirativních mladých lidech. Praha 7:00 4. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Radek Pospíšil | Zdroj: Osobní archiv

Co pro vás znamená svoboda?

Svoboda pro mě znamená mít nějaký obnos peněz, abych je nemusel počítat. Zároveň mít svoje bydlení a cestovat přes celý svět a nebýt omezovaný hranicemi našeho státu. To pro mě znamená svoboda, být volný v rámci možností.

Proč jste se rozhodl začít stavět svůj vlastní domek?

Bylo to určitě kvůli tomu, že jsem měl nějakých pět set tisíc a chtěl jsem být trošku svobodnější tím, že si udělám vlastní bydlení. Toto byla pro mě jediná možnost v tu chvíli, protože za těch pět set tisíc bych si nekoupil žádný byt a do nájmu se mi to dávat nechtělo. Proto jsem se rozhodl sestavit ten domeček, který pak i teoreticky můžu převézt na jiné místo.

Odvedeá práce

Jeden domeček jste začal dělat v šestnácti. Ten už jste i dokončil a stavíte další. Je to tedy něco, čemu se dál chcete věnovat?

Ano, baví mě to. Ten druhý stavím jako něco, co už mi bude vydělávat peníze.

Co je to, co vás motivuje v tom pokračovat? Co vám dodává energii to dělat dál?

Když jsem začínal stavět ten první, tak to bylo jenom, že jsem chtěl někde bydlet a zároveň mě bavila celá ta stavba, proces toho, že člověk každý den večer vidí tu odvedenou práci za sebou. Takže to je zábava.

Radek Pospíšil začal stavit první dům už v šestnácti letech | Zdroj: Osobní archiv

Teď už je to pro mě práce, protože už do školy nechodím, takže mě živí sociální sítě a zároveň tohle. Tím pádem mě motivují i peníze. Protože už to musím nějakým způsobem dělat, ale zároveň je to pořád můj koníček, který mi vydělává, což je krásné.

Co pro vás bylo úplně nejtěžší na celém projektu?

Určitě vydržet tam chodit. I teď je to pro mě to nejtěžší. Když člověk dělá projekt delší dobu, tak ze začátku je plný energie, pak čím déle to dělá, tím míň se mu to chce dokončovat a už je takový vyčerpaný. Už tam není motivace. Takže nejtěžší pro mě je vždycky vydržet a dodělat to do konce.

Pomáhají v tom sociální sítě, protože vidíte podporu, anebo spíš naopak je to práce navíc?

Je to hlavně práce navíc, bez které bych to ale nedokázal ani postavit. Je to někdy hrozně otravné, když člověk musí všechno natáčet, takže si tu práci pak ani tak neužívá, protože furt musí přemísťovat foťák. Takže to mě nebaví, ale pak ten výsledek toho videa, když to dám na instagram a píšou mi lidi hezké zprávy, tak to už je ta hezká část. Ale to natáčení samotné, ještě jak to je v jednom člověku, tak to je šílené.

Domeček Radka Pospíšila | Zdroj: Osobní archiv

Chudoba je problém

Co je podle vás pro tuhle dobu ta největší hrozba? Co vnímáte, že vás ve vašem věku teď nejvíc ohrožuje?

Podle mě největší hrozba je, když tady budou velké rozdíly mezi chudými a bohatými, protože když se tady bude mít hodně lidí špatně, tak pak to tak i dopadá ve všelijakých volbách. Vždycky historicky to byl pak prů*er. Takže se bojím toho, aby tady moc lidí netrpělo chudobou. To si myslím, že je problém, který by tady asi hlavně politici měli řešit.

Naopak co nejlepšího podle vás tahle doba přináší?

Tahle doba je skvělá určitě ve spoustě věcí. Nejlepší ale je, že máme neomezené možnosti, můžeme dělat cokoliv, co chceme. I sociální sítě, které můžou být nějakým způsobem hrozba.

O tom všichni mluví, jaká je to hrozba, ale zároveň je to skvělá platforma, kde člověk, ať už ho baví cokoliv, malování obrazů, dělání domečků anebo hraní na kytaru, tak když ho to baví a věnuje se tomu a dává to na sociální sítě, tak tímhle by se v historii nikdy neuživil a v dnešní době ho to může krásně živit a díky tomu dělá ten koníček, a to je na tom to krásné.