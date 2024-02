Diamo začal v Karviné zasypávat jámu Pomocného závodu Darkov. V podzemí zmizí tisíce kubíků betonu

Město Karviná přijde o další hornickou dominantu. Státní podnik Diamo začal za zhruba 100 milionů korun likvidovat jámu takzvaného Pomocného závodu dolu Darkov. V podzemí postupně zmizí desítky tisíc kubíků zpevněného materiálu a betonu. Důl Darkov je uzavřený od února roku 2021. Ostrava 0:10 16. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už to budou tři roky od chvíle, kdy na dole Darkov vyjel poslední vozík s černým uhlím. A začala dlouholetá likvidace, která se teď přesunula do areálu Pomocného závodu.

Právě přijíždí domíchávač a do téměř 900metrové jámy sype první kubíky. Je to takzvaná vtažná jáma Da1, druhá výdušná jáma v tomto závodu už je zasypaná 20 let.

Současné práce potrvají do konce příštího roku. „Do jámy dáme 38 tisíc kubíků zpevněné betonové směsi. Pak sem přijde ještě pět a půl tisíce kubíků betonu a mezi tím separační vrstva štěrku. Je v havarijním stavu, tudíž přistupujeme urychleně k likvidaci havarijního stavu na jámě,“ potvrdil Josef Lazárek z Diama.

Důl Darkov - Pomocný závod | Foto: Martin Knitl | Zdroj: Český rozhlas

V roce 2026 potom budou pokračovat demolice na povrchu Pomocného závodu, zmizí těžní věž a další budovy a toto hornické místo definitivně zanikne.

Samotný důl Darkov, jeho hlavní část, zatím stojí na první pohled beze změny. Všechno se děje pod povrchem. Podle Josefa Lazárka z Diama pokračuje stavba nutných izolačních hrází, aby pak bylo možné zasypat hlavní důlní jámy.

„Celkově izolačních objektů, těch hrází, je 163 a jsme hotovi zhruba z dvou třetin. Budeme plynule dále pokračovat a pak přistoupíme k vlastním jámám,“ dodal Lazárek.

Historie dolu Darkov jako celku sahá až do poloviny 19. století, kdy se začala hloubit jáma Gabriela. V současné době se černé uhlí dobývá už jenom na nedalekém dole ČSM. Zatím podle plánu zhruba do jara roku 2026.