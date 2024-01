Psychiatr Cimický míří před soud. Obžaloba ho viní ze znásilnění a vydírání

Podle obžaloby se psychiatr Jan Cimický dopustil čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. Právě jejím přečtením by ve čtvrtek dopoledne mělo začít hlavní líčení na Obvodním soudu pro Prahu 8. Cimického advokát Miroslav Kučerka potvrdil, že jeho klient se k soudu dostaví, není však zatím zcela jisté, zda bude vypovídat. Praha 6:15 4. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Psychiatr Jan Cimický provozuje ordinaci Modrá laguna (archivní foto) | Foto: Petr Topič | Zdroj: Profimedia

Obvodní soud pro Prahu 8 by měl ve čtvrtek začít projednávat obžalobu psychiatra Jana Cimického, kterého žalobci viní ze čtyř znásilnění a 35 případů vydírání. „Hlavní líčení s obžalovaným Cimickým by se mělo konat. Žádná omluva k soudu nepřišla,“ potvrdila místopředsedkyně soudu Jana Humeni.

„Další hlavní líčení by se s obžalovaným mělo konat 16. ledna, kdy by měly začínat výslechy poškozených. Je samozřejmě na předsedovi senátu, jak rozhodne, zda se to bude konat s vyloučení veřejnosti, nebo ne,“ doplnila.

Cimického advokát Miroslav Kučerka ve středu potvrdil, že jeho klient plánuje na zahájení hlavního líčení přijít, není podle něj však zatím zcela jasné, zda bude před soudem vypovídat.

Dopředu již také avizoval, že předpokládá, že by se část výslechů prováděla za zavřenými dveřmi, k čemuž by se s Cimickým v žádosti připojili.

Zpěvačka i moderátorka

Obvodní soud pro Prahu 8 měl s projednáváním začít již v prosinci poté, co nevyhověl Cimického žádosti o odročení kvůli jeho zdraví. Psychiatr skončil koncem října v nemocnici po intoxikaci léky. Před zahájením soudního procesu ovšem onemocněl předseda senátu, a tak došlo k odkladu.

Cimického obvinilo několik jeho pacientek ze sexuálního obtěžování či přímo napadení. Herečka a zpěvačka Jana Fabiánová uvedla, že ji v minulosti sexuálně napadl. V reakci na její příspěvek se začaly ozývat i další ženy, jejichž příběhy odvysílal přesně před dvěma lety pořad České televize 168 hodin.

Zkušenost s obtěžováním nastínila také moderátorka České televize Martina Vrbová Hynková, která se s Cimickým setkala pracovně, nikoli jako pacientka.

Popsala, že ji psychiatr před dvaceti lety při přípravě televizního pořadu povalil na sedačku a začal ji osahávat a líbat. Žena z ordinace utekla.

Neudělené vyznamenání

Impulzem pro to, že několik žen zveřejnilo v médiích svou negativní zkušenost, byl záměr tehdejšího prezidenta Miloše Zemana udělit Cimickému medaili Za zásluhy. Psychiatr nakonec ocenění nedostal.

Lékař, který téměř čtvrtstoletí pracoval v psychiatrické léčebně v pražských Bohnicích, je podle dřívějších policejních informací podezřelý z toho, že znásilňoval ženy od roku 1980 do roku 2016.

Cimický v minulosti prohlásil, že hodlá prokázat svou nevinu. „Podobnému obvinění je těžké se bránit, nejsem si však vědom žádného profesního ani osobního selhání. Není to pravda,“ uvedl.

Policie se případem začala zabývat před dvěma lety. Státní zástupce podal finální obžalobu letos v srpnu.