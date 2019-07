Došky vyrábí desítky let a o brigádníky nemá nouzi. ‚Byl tu farář i právník,‘ říká řemeslník Pavlica

Je po půl osmé ráno, slunce ještě nepraží. František Pavlica seskakuje z červené prvorepublikové mlátičky na obilí. Když volá na své pomocníky, vypadá to trochu jako ze scény ve mlýně z filmu Na samotě u lesa.

„Začínáme přesně v půl sedmé. Tři čtvrtě hodinky až hodinku mlátíme. Nejlepší je to dělat za chládku, kdy ještě není takové horko,“ říká Pavlica pro Český rozhlas Brno.

První zrna žita jsou v pytlích. Asi metr dlouhá stébla pak brigádníci odnáší pod střechu. Pomocníků je tu šest a o zájemce nemá pan Pavlica nouzi: „Dneska zrovna nastupuje nová partie. Pořád se to točí v průběhu těch 30 let. Studenti, co tady byli, mají dneska různá povolání – byl tady farář, právník, prostě kde kdo.“

„Většinou drží místa ti, kteří tady jsou z předchozích let. Je těžké se sem probojovat, když tady někdo ještě nikdy nebyl,“ přikyvuje student Adam. Naposledy tu byl v deváté třídě, dnes jde na vysokou. Postup výroby došku si pamatuje, jiní ho dnes vidí poprvé.

Snopky pročesává Pavlica přes hřeben z dlouhých hřebíků, jakoby to byly obrácené hrábě na stole. Pročesané snopky putují do formy se dvěma žlábky, jeden konec se obváže povříslem, tedy zkroucenými stébly pokropenými vodou. Dva svázané snopky pak brigádníci zakroutí každý na jinou stranu, teď už prázdné klasy ve vzduchu opíšou kružnici.

Jeden došek na střeše vydrží asi 20 let a Pavlica je bude s pomocníky vyrábět až do konce žní, tak jako každý rok. Obilí k tomu taky seče takzvaným samovazem z 60. let, který nepoškodí stébla jako třeba kombajn. Letošní úrodu si pochvaluje.

„Letos budou stébla pevná, vypadá to dobře. Ne jak loni, to byl kvůli suchu nejhorší rok za posledních 30 let,“ uzavírá Pavlica.

