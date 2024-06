Dostál: Od Konečné se budu učit, jak dosáhnout úspěchů při jednání. Unie není v lehkém stavu

V eurovolbách uspěl i kandidát koalice Stačilo! Ondřej Dostál. Své první politické angažmá získal u Pirátů, se kterými se ale před lety rozešel. Ve Štrasburku se hodlá učit od své zkušenější kolegyně, staronové europoslankyně Kateřiny Konečné. „Samozřejmě mám znalost evropského práva, které jsem vystudoval, ale praxe je nesmírně důležitá pro dosažení výsledků, které naši voliči očekávají,“ řekl ve speciálním vysílání Radiožurnálu. Rozhovor Praha 8:11 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nově zvolený europoslanec Ondřej Dostál | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Blahopřeji k úspěchu, jak s ním naložíte?

Naším úkolem je vykonat náš mandát tak, aby nás za pět let voliči pochválili. Teprve tehdy budeme moci slavit. Přebíráme naše mandáty v čase, kdy Evropská unie není v úplně lehkém stavu, ať hospodářský nebo bezpečnostně, takže nás čeká spousta práce.

Co dobrého byste chtěl udělat pro Evropu?

Moje osobní téma je dostupnost léčiv jak u inovativních léčiv, tak u běžných. Evropská unie silně ovlivňuje férovost trhu s léky a také jejich ceny. Takže myslím si, že na tomto nás čeká spousta práce i vzhledem k tomu, co zažili všichni během minulého roku, kdy chyběli penicilin.

Byl jste dvojka na kandidátce koalice Stačilo!, lídryní je zkušená europoslankyně Kateřina Konečná. Čemu se od ní budete učit?

Řekl bych všemu včetně běžného fungování. Jak se zapojit do činnosti frakcí, jakým způsobem dosahovat úspěchu při vyjednávání. Samozřejmě mám znalost evropského práva, které jsem vystudoval, ale praxe je nesmírně důležitá pro dosažení výsledků, které naši voliči očekávají.

Co přivedlo bývalého Piráta na kandidátku hnutí Stačilo!?

Já jsem dlouhodobě klasickým liberálem v tom smyslu, že si přeji, aby nás stát spíše nechal na pokoji. To platí i pro Evropskou unii, ať už jde o věci Green Dealové nebo migrační. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že veřejné služby mají fungovat tak, aby to dělalo čest penězům daňových poplatníků, které do nich dáváme. To je něco, co máme v koalici Stačilo! blízké všechny tři strany, které ji utvořily.