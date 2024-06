EU dostala odpověď na přístup k migraci a Green Dealu. Posun doprava se dal čekat, myslí si Vondra

Jedním ze staronových europoslanců je i Alexandr Vondra (ODS). Koalice Spolu, kterou vedl, podle něj snila o vítězství ve volbách, druhé místo ale bere. Vzestup pravicových stran byl podle něj očekávatelný. „Je to určitá reakce na to, že EU vypálila ve věcech jako přístup k migraci a Green Dealu tak, že dostala nějakou odpověď,“ řekl ve volebním speciálu Radiožurnálu. Rozhovor Praha 6:00 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jako jednička koalice Spolu dostal Vondra nejvíce preferenčních hlasů - přes 118 tisíc | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Je k čemu blahopřát?

Určitě. Je taky příležitost poděkovat samozřejmě všem těm, kdo dali hlas koalici Spolu. Nebylo jich vůbec málo. Koneckonců procentuální zisk byl asi zhruba takový, jak jsme očekávali. Volební účast byla vyšší, než jsme čekali a možná i to způsobilo ten rozdíl. My jsme samozřejmě snili o vítězství, ale bereme druhé místo a celkový zisk radostně a s pokorou jako velmi solidní výsledek.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý rozhovor Alexanrem Vondrou

Jste zkušený politik s globálním a také evropským rozhledem. Co říkáte výsledkům například ve Francii a v Německu? Co se děje?

Je to určitá reakce na to, že EU vypálila ve věcech jako přístup k migraci a Green Dealu tak, že dostala nějakou odpověď. Že se parlament posune doprava, všichni očekávali. Předvídalo se to už nejméně rok dopředu. Také jsem to říkal.

Samozřejmě jsou tam zisky stran, ze kterých se určitě neraduji. Třeba německá AfD. Koketování s tou temnou německou minulostí je pro mě zcela nepřijatelné. Ale jinak je to obrázek situace. Myslím si, že to bude vyžadovat, aby mainstreamové politické strany nějakým způsobem zareagovali směrem k větší míře realismu v politických projektech. A určitě to nevidím jako nějaký konec světa.

A vy si dovedete AfD představit v europarlamentu v nějaké frakci?

Oni tam jsou ve frakci ID. Byli z ní vykopnutý, myslím Marine LePenovou, těsně před volbami. Ona se snaží dělat všechno pro to, aby byla takříkajíc přijatelná po eskapádách ze vzdálenější minulosti. Nevím, kde AfD bude, ale to jejich problém, ne můj. U nás určitě nebudou.

U vás to znamená, že ODS stále zůstává v téže politické frakci? Není důvod tam nic měnit?

My ECR zakládali a nevidím zatím žádný důvod k tomu konat jinak.