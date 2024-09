Dostálová: Bartoš měl digitální řízení připravené od nás, ale vše se zrušilo. A nebylo to předražené

Problémy s digitalizací stavebního řízení, kvůli kterým premiér Petr Fiala (ODS) odvolal ministra pro místní rozvoj a šéfa Pirátů Ivana Bartoše, což způsobilo vládní krizi, nemusely nastat, kdyby se kabinet držel toho, co připravila předchozí vláda Andreje Babiše (ANO). „Pan ministr Bartoš zrušil veřejné soutěže. Vláda zrušila náš zákon jako celek, přebudovala ho,“ tvrdí pro Český rozhlas Plus europoslankyně a exministryně Klára Dostálová (ANO). Rozhovor Praha 21:00 26. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Za nás byla digitalizace dobře připravená, říká exministryně Dostálová (ANO) | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Co byste udělala ve věci digitalizace stavebního řízení, kdybyste teď byla ministryní pro místní rozvoj?

Kdybych teď byla ministryní, tak by tato situace nikdy nenastala.

Několikrát jsem byla za ministrem Bartošem a říkala jsem mu, že se to nedá zvládnout v tom čase, jaký má naplánovaný, když mu Úřad pro ochranu hospodářské soutěže shodil všechny zakázky. Že prostě musí dát k dispozici testovací prostředí, že nemůže spustit ostrý provoz od 1. července.

Mluvili jsme o tom v mnoha mediálních pořadech, ať už v rozhlase, nebo v televizi. A pan ministr si neustále říkal to svoje, že k 1. červenci bude všechno bezvadně fungovat. A výsledek tu máme.

Myslíte si, že kdyby bývala digitalizace stavebního řízení dobře připravená už za vašeho působení na ministerstvu pro místní rozvoj, že by nenastaly problémy, které sledujeme v posledních měsících?

To rozhodně ne. Za nás byla digitalizace dobře připravená. Měli jsme zákon, který získal titul Zákon roku, získali jsme necelých 70 procent pozitivních hlasů na tento zákon.

Je to 296 dní, co jsme s @DostalovaK poslali premiérovi dopis, že digitalizace stavebního řízení dopadne pod @PiratIvanBartos katastrofou a že je jediná možnost, předat agendu na @min_dopravy. Vysmál se nám. Je to zhruba hodina, co agendu po blamáži předává na @min_dopravy. https://t.co/EksCQHk2br — Karel Havlíček (@KarelHavlicek_) September 25, 2024

Měli jsme připraveny soutěžní dialogy. I sám antimonopolní úřad říkal ve svých odůvodněních, že tyto soutěžní dialogy jsou správně zvolená forma tak, aby se o detailech a technických aspektech dalo s potenciálním dodavatelem hovořit.

Předražené plány?

Jenom připomeňme, z jakého důvodu ministr Bartoš zrušil to, co jste zmínila. Ještě za vašeho působení, když se vyhlašovala zakázka na dodavatele systému pro digitalizaci stavebního řízení, tak se cena odhadovala skoro na dvě miliardy korun. A tím právě ministr Bartoš argumentoval, že nebylo možné v tom pokračovat, protože to bylo předražené.

To musím zásadně odmítnout. Za prvé to bylo 1,6 miliardy a pět samostatných systémů. Pan ministr se ve finále doplácá, promiňte mi to slovo, skoro ke stejné částce. A byla to částka na základě projektů před soutěží. Soutěžní dialog by pak ukázal skutečnou cenu.

Odhadovaná cena zakázky ještě za vašeho působení byla 1,9 miliardy korun.

Ano, ale to myslíte včetně národního geoportálu. Je potřeba samozřejmě oddělit digitalizaci stavebního řízení a národního geoportálu. Nebo to sčítat. A pan ministr Bartoš to také odděluje.

Proto jsem hovořila o tom, kolik by stála samotná digitalizace stavebního řízení. Ale o to se nebudeme přít. Jenom říkám, že konkrétní cenu by ukázala až soutěž. Podstatně levnější...

Digitalizace stavebního řízení by podle současné vlády přesto měla být levnější.

Pane redaktore, já se omlouvám, ale co je tohle za debatu? Tak je to levnější a nefunkční. Tak to je super.

Samozřejmě se zapomnělo na spoustu komponent. Teď jsem četla analýzu, že se odhadují výdaje minimálně dalších 300 milionů korun, které se do toho mohou dát.

A když jsem viděla, kolik to už všechno stálo, tak to už je minimálně za 700 milionů. Samozřejmě včetně nákupu výpočetní techniky, což jsme tam měli taky. Takže 700 plus 300 milionů je miliarda. Takže uvidíme, jaký bude ve finále výsledek.

Myslím si, že Česká republika potřebuje funkční digitalizované stavební řízení. A tohleto plácání se na tom, jestli to ten měl za tuhle cenu a tenhle za tuhle... Znova říkám, měli jsme cenu před soutěží. Až soutěž by ukázala skutečnou cenu.

Koalice ODS a ANO?

Piráti říkají, že odvolání Ivana Bartoše z vlády souvisí s tím, že si prý ODS připravuje půdu na koalici s vaším hnutím po sněmovních volbách, které se konají za rok. Občanskodemokratická strana to odmítá. Stojí hnutí ANO o koalici s ODS?

Ne. Deklarovali jsme to už několikrát.

Samozřejmě v krajích, kde by to šlo bez ODS, tak se budeme snažit o koalici bez ODS. Myslím, že tuto informaci se už snažilo hnutí ANO vyvrátit. Říkali jsme, že to jsou úplně nesmyslné spekulace.

A to přesto, že váš šéf Andrej Babiš dřív naznačoval, že je mezi hnutím ANO a ODS určitý programový průnik?

Nepamatuji si, že by se něco takového naznačovalo. Naopak si myslím, že všichni vidí, že mezi námi jsou docela hluboké příkopy.