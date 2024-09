Je evidentní, že Starostové budou ve vládě pokračovat, řekl Bartoš. Lipavský mu demisi zatím nepotvrdil

Starostové z vlády spolu s Piráty neodejdou, uvedl ve středu stávající předseda Pirátské strany Ivan Bartoš. Plánuje ale dál jednat s Vítem Rakušanem a prosazovat společná témata v koaličním programu. Chce také mluvit s ministrem zahraničí Janem Lipavským, který zatím možné vystoupení z vlády nepotvrdil. „Piráti odcházejí z vlády, Lipavský je nominant za Piráty. Nevím, jak to bude dál,“ řekl pro Český rozhlas Bartoš. Praha 18:10 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Starostové budou ve vládě pokračovat, řekl předseda Pirátů Ivan Bartoš | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Do vlády jsme vstupovali jako koalice Pirátů a Starostů, kandidovali jsme se společným programem. Po tom, co nás ODS vykopla z vlády, je evidentní, že ve vládě asi budou Starostové pokračovat. Jelikož máme společný program, tak se jdeme domluvit, jaký bude nějaký modus operandi,“ vysvětlil Bartoš.

Stávající předseda Pirátů se chce se Starosty domluvit na dojednání zákona o podpoře bydlení, dále chce řešit reformu antimonopolního úřadu, zákon o podpoře regionálního rozvoje nebo další sociální podporu rodičům.

Dnešní jednání s Vítem Rakušanem proběhlo profesionálně. Probrali jsme naše programové priority, se kterými jsme společně vstupovali do vlády – ať už jde o dostupné nájemní bydlení, zákon o podpoře bydlení, ale i další. Shodli jsme se, že je obě strany budou prosazovat i nadále.… — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) September 25, 2024

„Vstupovali jsme společně do vlády, bylo to „společně do vlády, společně do opozice“. To bylo před třemi lety. Když si projdete koaliční smlouvu, tak tam žádná podmínka automatického vystoupení druhé strany zapsaná není. Myslím, že je důležité tlačit na to, aby se staly věci, které jsme přinesli do programu PIRSTANu jako Piráti,“ doplňuje Bartoš.

Předsedu STANu Víta Rakušana k demisi nijak přemlouvat nehodlá: „Normálně si jdeme povědět, jak budeme pokračovat dál. Politika je těžké řemeslo, někdy hodně těžké, musím přiznat. Ale fakt se jdeme pobavit o praktických věcech, já bych do toho nějaké emoce netahal.“

‚Zabojoval jsem‘

Středeční jednání vlády se přitom mělo týkat především rozpočtu pro rok 2025 a také řešení povodňové situace. Bartoš se jí účastnil jako jediný ministr z Pirátské strany, ministr zahraničí Lipavský i ministr pro legislativu Michal Šalomoun totiž nejsou v České republice.

„Byl jsem tam za Piráty sám. Zabojoval jsem, protože ministerstvo zahraničí je dlouhodobě podfinancováno a požadovalo navíc v rozpočtu jednu miliardu. Z pohledu ministerstva místního rozvoje – a ostatně to byla jedna z věcí, kterou jsem vnímal jako tlak na Piráty, z rozpočtu jsem měl přiděleno nejméně ze všech ministerstev, nějakých 87 procent rozpočtu loňského roku,“ popsal předseda Pirátské strany.

„Nemohl jsem hlasovat pro rozpočet, kde můj budoucí nástupce na ministerstvu zdědí rozpočet, se kterým se to ministerstvo dá fakt těžko provozovat. Byly tam i jisté rezervy. Takže já jsem pro rozpočet ruku nezvedl, nicméně dostatečný počet hlasů pro schválení rozpočtu pro rok 2025 samozřejmě byl,“ doplnil s tím, že pro podporu lidí a regionů zasažených povodněmi ruku zvedl.

‚Nevím, jak to bude dál‘

Ministr pro legislativu Šalomoun ve středu pro Český rozhlas potvrdil, že je připraven podat demisi. Chce ale nejprve počkat na oficiální rozhodnutí Pirátů.

Nejistá situace je naopak u ministra zahraničí Lipavského, který by teoreticky mohl pokračovat jako nestraník. „Piráti odcházejí z vlády, Lipavský je nominant za Piráty. Nevím, jak to bude dál,“ odpověděl Bartoš na otázku, zda by mohl Lipavský zůstat ve vládě.

„Měli jsme možnost mluvit spolu (s ministrem Janem Lipavským) po tom, co nás od ODS vykopla z vlády. Odvolat předsedu koaliční strany přes telefon není standardní věc, ale hlavně není v souladu s koaličním smlouvou, kde se takováto věc má nejdřív projednávat,“ zdůraznil Bartoš.

„Piráti nebudou ve vládě, když tam nejsou chtění. Ale jakým způsobem se tak stane, to dořešíme. To si myslím, že teď asi není na stole. Lipavský je na misi s panem prezidentem v Americe, v OSN. Není úplně triviální trefovat časové zóny, určitě spolu budeme dál mluvit, stejně tak jako s ministrem Šalomounem,“ doplnil.

