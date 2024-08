Jako rozpočet Brna. V důsledku eroze ročně přichází Česko o 18 miliard korun

Bahno na silnicích a v korytech řek, ztráta tisíců hektarů půdy ročně. Vodní eroze ohrožuje až 60 procent českých polí. Přísnější protierozní pravidla, která by měla rozšířit ochranná opatření na většinu obhospodařovávané půdy, ale ministři poněkolikáté odložili. Aktuálně mají platit od podzimu roku 2025. Praha 5:00 27. srpna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozbahněná a promáčená půda na polích | Foto: Martina Klímová | Zdroj: Český rozhlas

Tweety ministra zemědělství Marka Výborného (KDU-ČSL) zpravidla nemají velký ohlas. Příspěvek z roku 2023, kdy jako dobrou zprávu prezentuje další odložení protierozních pravidel, ale patřil mezi ty komentovanější.

Důležitá pozitivní informace @mze pro české zemědělce ‼️

Po dohodě s MŽP a @hladikpe se platnost nových protierozních pravidel odkládá o rok, tedy platit budou až od léta 2024. Letos je tedy možné sít dle dosavadních pravidel a plánů. 🌾 — Marek Výborný (@MarekVyborny) July 17, 2023

. „Pane ministře, ale tohle opravdu není pozitivní informace, rozhodně ne pro českou krajinu, která naléhavě potřebuje pomoc a vy ji odkládáte,“ uvedl například oficiální účet České ornitologické společnosti pod příspěvkem. „Ten výrok pana ministra je rozhodně nešťastný a v souladu s ochranou půdy rozhodně není,“ souhlasí koordinátor zemědělské kampaně Hnutí Duha Martin Rexa.

Celá Jihlava každý rok. V Česku ubývá orné půdy, nahrazují ji sklady a satelity, ale i pastviny Číst článek

Česko ročně kvůli erozi přichází až o 21 milionů tun ornice, odnese ji prudký déšť nebo . Odhady ministerstva zemědělství erozní škody přepočítávají na koruny. Jen v ornici každý rok Česko ztratí přes čtyři miliardy. Pokud započteme i náklady na odklizení škod, částka dosahuje osmnácti miliard.

autorky protierozní metodiky vědecké rady

„Zatímco vodní erozi pozorujeme napříč republikou, větrná trápí zejména jižní Moravu a střední Čechy,“ vysvětluje Podhrázská. Vodní eroze ohrožuje až 60 procent všech polí, větrná se týká asi čtvrtiny půd a je častější v suchých a teplých oblastech.

Problémy s erozí se navíc budou zhoršovat s postupující klimatickou krizí. „Dochází k jiné distribuci srážek, přibývá přívalových dešťů, které jsou střídány obdobími sucha. Na jižní Moravě sledujeme, jak s rostoucí teplotou a suchostí území přibývá větrných erozních událostí,“ vysvětluje Podhrázská.

Stěží udržitelná pole

Každý rok v Česku dojde podle oficiálních dat ke stovkám erozních událostí, naplavená půda často komplikuje život v obcích. V . Dešťová voda odnesla , odplavená půda následně zanesla budovy, cesty a zahrady.

Jen za první polovinu letošního roku 260 erozních událostí, za celý to bylo 228 Skutečný počet ale zřejmě dosahuje tisíců až desetitisíců. „Odhadujeme, že současný monitoring pokrývá pouze jedno až osm procent skutečných erozních událostí,“ říká tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu Petra Kazdová.

Podle ní je hlášení erozních událostí úřadům dobrovolné, což komplikuje přesnější sledování. „Rádi bychom apelovali na zástupce obcí i širokou veřejnost, aby se do monitoringu zapojili a události hlásili.“

Do monitoringu eroze se může zapojit každý jednoduše tak, že kontaktuje místní pobočku pozemkového úřadu. Dobrovolný monitoring má totiž vliv nejen na sběr a vyhodnocování dat, ale také na reálné postihy za nedodržování zemědělských pravidel.

Správné nastavení sběru dat v rámci monitoringu je stěžejní - vychází z nich t

Podle Podhrázské ale špatně seřízený systém čeká změna. „Mám informace, že Státní pozemkový úřad už chystá další nástroje, kterými by se záchyty zefektivnily a zobecnily na celou republiku,“ říká.

Protierozní vyhláška a standardy dobrého hospodaření DZES (Dobré zemědělské a environmentální podmínky) a protierozní vyhláška jsou dva různé nástroje používané v zemědělství v České republice k ochraně půdy a životního prostředí. DZES (Dobré zemědělské a environmentální podmínky) je soubor pravidel, které musí zemědělci dodržovat, pokud chtějí získat plné přímé platby a další podpory v rámci společné zemědělské politiky EU. Tato pravidla se týkají ochrany životního prostředí, kvality půdy, vody a biodiverzity.

Protierozní vyhláška je konkrétní legislativní akt, který se zaměřuje na ochranu půdy před erozí. Je to závazný předpis, který stanovuje konkrétní opatření a pravidla, která musí zemědělci dodržovat na územích ohrožených erozí, aby minimalizovali riziko degradace půdy.

Kukuřice v srpnu

Jednou z příčin je velikost českých lánů, které patří k největším v Evropě. Dalším problémem je absence krajinných prvků, které by erozi bránily. „K rušení travnatých pásů, stromořadí nebo mokřadů docházelo nejvíce v padesátých letech během kolektivizace. Ale částečně také po revoluci, kdy byly nevhodně nastavené dotace,“ říká Rexa z Hnutí Duha.

Dalším faktorem je podle Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy způsob hospodaření – na více než 80 procentech půd postižených erozí se hospodaří konvenčně, tedy za použití těžké zemědělské techniky.

Ekologické zemědělství se v současné době soustřeďuje do horských oblastí a na pastviny pro chov dobytka. Podle Podhrázské tedy není reálné, že by ekologičtí farmáři mohli v dohledné době nahradit ty běžné.

Nebezpečí eroze zásadně zvyšují také některé plodiny. Kritická je kukuřice, ta figuruje u 45 procent zaznamenaných erozních událostí.

Druhým nejčastějším viníkem je pak řepka ozimá, jedna z nejběžněji pěstovaných plodin v Evropě. Setkáváme se s ní v kuchyni ve formě stolního oleje, přidává se také jako biosložka do motorových paliv. Další problematické plodiny jsou pak brambory a další ozimé obilniny.

Kukuřice, řepka a brambory jsou intenzivně pěstovány na Vysočině. Kukuřice se přitom na Vysočinu dostala ve větší míře až v posledních letech, . Využívá se jako krmivo pro dobytek a zemědělci ji preferují i proto, že nemusí dozrát až do zrna.

„Všechny patří mezi takzvaně plodiny. Mají mezi sebou velké prostory, na které dopadá déšť a půdu mezi řádky vymývá. Tím dochází k erozi,“ vysvětluje Podhrázská z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy.

Mapy ukazují, jaké je zastoupení erozně nejrizikovějších plodin podle kraje, Praha a střední Čechy v datech vystupují jako jeden celek. , že v krajích s vyšším podílem těchto plodin je také více nahlášených erozních událostí. Podhrázská a Rexa ale upozorňují, že i tato data jsou zkreslená kvůli dobrovolnosti hlášení. „V rámci monitoringu se často zachytí jen ty viditelnější případy. Případně vystupují oblasti, kde jsou lidé aktivnější,“ vysvětluje Rexa.

Kde ta půda je

U dvou třetin erozních událostí skončí půda na silnicích a železnicích, ukazují data Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy z roku 2023. Další čtvrtina odteče na stavby a podobně do vodních toků a nádrží. Jedna erozní událost může způsobit více škod, proto součet překračuje sto procent.

U poslední položky, tedy splavení do řek a rybníků, je skutečný podíl zřejmě vyšší - čísla zkresluje fakt, že právě tyto erozní události častěji zůstávají bez povšimnutí.

„Ve vodních tocích končí velká část půdy, která se smyje deštěm nebo je rozfoukaná,“ upozorňuje mikrobiolog Miloslav Šimek z Akademie věd České republiky.

„Všichni, kteří mají nějaké řeky nebo nádrže v péči, ví, že vrstva sedimentu neustále přibývá,“ upozorňuje. Opětovné navážení těchto naplavenin na pole je podle něj problematické. Ty se v řekách do naplavenin dostávají z průmyslových areálů, které odpadní vody vypouštějí do řek a potoků.

Ať už ale půda skončí na silnici nebo v potoce, je to podle Miloslava Šimka problém. Přicházíme tím totiž o ornici, kde žije nejvíce půdních organismů. Ty zjednodušeně pomáhají rostlinám zpracovávat látky v půdě tak, aby pro ně byly stravitelné a využitelné. „Vrchní část půdy rostliny nejvíce využívají pro čerpání živin a vody. Ubývá nám vlastně to nejcennější,“ varuje.

Zastoupení evidovaných škod

Odkládaná ochrana

Česko se snaží motivovat zemědělce k ochraně půdy několika způsoby. Zaprvé jim ukládá standardy dobrého hospodaření (DZES), které kromě eroze řeší například zadržování vody v krajině nebo biodiverzitu. Pokud zemědělec nedodržuje tato pravidla, přichází o možnost ucházet se o některé dotace, případně může být i pokutován.

Právě odložením nové verze těchto pravidel se ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) chlubil v tweetu, který zmiňujeme v úvodu článku. Tehdy po dohodě se stranickým kolegou a ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem (KDU-ČSL) vyjednal jejich odložení na rok 2024. Během letoška však došlo k dalšímu posunu na červenec 2025. „Snahou je poskytnout zemědělcům dostatečný čas na přípravu, zejména na uzpůsobení osevních plánů,“ uvedla mluvčí resortu zemědělství Helena Šindlerová.

Jaké jsou sankce za nedodržování pravidel? Český zemědělský intervenční fond aktuální čísla sankcí za erozní události do vydání článku neposkytl. Ministerstvo zemědělství uvedlo, že se případné sankce odvíjí od přímých plateb (dotací) poskytnutých jednotlivým subjektům a zpravidla činí zhruba tři procenta ze všech zažádaných plateb. „Pro představu se obecně jedná o řády desítek až stovek tisíc korun,“ uvedlo ministerstvo v odpovědi. Dodává, že ročně provede u zemědělců více než tři sta kontrol, které se ale zabývají obecně standardy dobrého hospodaření a ne výlučně erozními opatřeními.

Upravená pravidla zpřesňují rozdělení půd podle jejich ohroženosti erozí, , omezují také možnosti pěstování plodin na silně ohrožených půdách. „Zjednodušeně, na silně ohrožených půdách pěstování erozně rizikových plodin, jako jsou například kukuřice, řepa nebo brambor,“ uvedla v pro iROZHLAS.cz tisková mluvčí resortu zemědělství Šindlerová.

Aktuálně platí, že zemědělec smí přijít o 17 tun půdy na hektar, od příštího roku to už bude jen devět tun. I to je ale podle mikrobiologa Miloslava Šimka víc, než si můžeme dovolit. „Dívám se na to jako biolog, jako člověk, který přemýšlí o tom, jak půda vzniká a o půdu kvůli erozi přicházíme asi desetkrát rychleji, než jak se dokáže tvořit. Přitom právě vrchní vrstva půdy je ta nejcennější, co se živin a mikroorganismů týče,“ doplňuje Šimek. Tím se snižuje i výnosnost půdy, tedy její schopnost dodat potřebné látky plodinám a vzniká dlouhodobý deficit v ornici.