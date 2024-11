Evropo, postav se na vlastní nohy, říká Trump. Dvě procenta na obranu stačit nebudou, míní Lipavský

Jak se změní americká zahraniční politika s návratem Donalda Trumpa do Bílého domu? Jaké budou dvoustranné vztahy mezi USA a Českem? Jak čelit obcházení protiruských sankcí středoasijskými zeměmi? A jaké jsou momentálně vztahy mezi Prahou a Bratislavou? Hostem Dvaceti minut Radiožurnálu byl ministr zahraničních věcí Jan Lipavský. (nestraník). Praha 0:10 8. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský, ministr zahraničí (nestraník) | Zdroj: Fotobanka Profimedia

Co se dá v zahraniční politice očekávat od Donalda Trumpa po jeho návratu do Bílého domu?

Procházíme obdobím velkých změn. Není to jenom Donald Trump a masivní výhra republikánů, kteří získali většinu v obou komorách amerického Kongresu, ale je to i nastupující nová Evropská komise po evropských volbách a předčasné volby v Německu. Vítězství Donalda Trumpa a republikánů je nicméně klíčovou změnou v zahraniční politice, a my musíme velmi bedlivě přemýšlet a poslouchat, co Donald Trump říká.

Donald Trump říká, že se Evropa musí sama více postavit na vlastní nohy a dát více peněz na obranu, že se Amerika bude více věnovat Číně. A zároveň říká, že chce přinést pracovní místa zpátky do Ameriky, kde tedy hrozí určité celní bariéry, které mohou postihnout i Evropu.

Pro nás je to tedy velký domácí úkol, abychom dále pracovali na transatlantické vazbě, na spojenectví se Spojenými státy, abychom dokázali, že jsme připraveni nést odpovědnost sami za sebe, ale že také nemá smysl, abychom vedli obchodní války.

Vy jste skeptický k tomu, že lze vyřešit rusko-ukrajinskou válku tak rychle, jak to tvrdil Donald Trump v kampani. Věříte, že on sám to myslel vážně?

Politická sdělení Donalda Trumpa je vždycky nutné číst skrze to, co je záměrem politiky. Nicméně já nevěřím tomu, že to lze vyřešit za 24 hodin jinak, než že by Rusové přestali útočit a opustili okupované území. Jakým způsobem je k tomu donutit za 24 hodin, opravdu nevím.

Myslím si, že v tomto jednom konkrétním bodě bude muset dojít ze strany Donalda Trumpa a republikánů k určitému vystřízlivění a uchopení realistické geopolitiky, protože Rusko a Čína mají dneska velmi úzké obchodní vztahy, které Rusku umožňují pokračovat ve vojenské agresi. A to nemluvím o nejbližších Putinových strategických spojencích, jako je Severní Korea nebo Írán. To už je doslova osa zla.

Varujete před scénářem, kdy by mocnosti Ukrajině nadiktovaly, že se má vzdát části svého území? Jak pravděpodobný je?

Jsem přesvědčen, že Česko má dokonce morální puvoár k tomu, abychom připomínali rok 1938, abychom říkali, jak hlubokou chybou byla Mnichovská dohoda a nadiktování Československu, že se má vzdát ve prospěch Německa tehdejšího území. Rozhodně to nic nezastavilo. I když Adolf Hitler v roce 1938 opakovaně hovořil o tom, že to je jeho poslední územní požadavek, víme, že to bylo přesně naopak, že šlo o samotný začátek agrese.

Obávám se, že úplně stejně by to fungovalo i u Ruské federace. Pokud bychom potvrdily Putinovi, že jeho agrese se vyplácí, akorát dozbrojí armádu a připraví obyvatelstvo na další agresivní chování. Míst, kde by se takto mohl zachovat, je celá řada. Mírové řešení tedy musí přinést takový výsledek, se kterým budou Ukrajinci souhlasit a které nepotvrdí Putinovu agresi. Scénářů je vícero, klíčové ale je, aby s tím souhlasili Ukrajinci.

Řekl jste, že Evropa má další zdroje na pomoc Ukrajině, ale některé státy se je ještě nerozhodly Ukrajině věnovat. Na co čekají?

Hezky to znázorňuje internetová grafika, která přepočítává, kolik hrnků kávy stojí pomoc v jednotlivých zemích měsíčně jednoho obyvatele na pomoc Ukrajině. Většinou jde o čísla 0,1 a podobně, nejde o mnoho hrnků. Myslím si, že v Evropě ještě najdeme mnoho hrnků kávy, které bychom touto formou mohly Ukrajině, ale i naší vlastní bezpečnosti, poskytnout. Nicméně to vyžaduje politickou odvahu a já se dívám především na západ a na jih od Česka, protože aniž bych jmenoval, tam je skutečně ještě mnoho příležitostí, jak evropskou bezpečnost více posílit.

Zároveň se podle vás dá očekávat tlak na to, aby se Evropa více starala o vlastní obranu...

Je to přirozené. Navíc Donald Trump to už říkal během svého prvního prezidentování. Jeho vystoupení v Severoatlantické alianci opět byla poměrně schematická a jasná, byť možná volil slova, která nám nebyla příjemná, připomínaly totiž hlazení kočky proti srsti. Ve své podstatě měl ale pravdu. Evropa přidala a zvláště po ruské agresi vůči Ukrajině se výdaje na zbrojení zvýšily. Koneckonců správným a dobrým příkladem je naše vláda, která dává dvě procenta HDP na obranu, ale zjevně to nestačí.

Ruský prezident Vladimir Putin je připraven k dialogu se Spojenými státy. Včera to prohlásil mluvčí Kremlu. Dodal, že až po inauguraci nového prezidenta v lednu se ukáže, jestli se v USA změnila nálada. Jak rozumíte těmto slovům?

Rusko brzo zjistí, že vítězství republikánů není vůbec příznivá zpráva pro Kreml. Vladimir Putin ani nepogratuloval Donaldu Trumpovi. Podle mě očekávali, že můžou nastat nějaké ústupky, ale buďme realisti. Nenastanou, nebo si neumím představit, jak by takové ústupky vypadaly.

Jsme ale úplně na začátku. Pro nás to znamená, že musíme v Americe dál vysvětlovat naše zájmy. Musíme říkat, co jsme všechno udělali. Když tam mluví Češi, tak mohou mluvit o muniční iniciativě, o tom, kolik jsme dodali munice a jakým způsobem jsme to udělali, a co všechno jiného jsme udělali ve prospěch evropské bezpečnosti. Zároveň také víme, že americká pozornost se bude více stáčet k Číně, to znamená umět ukázat i sílu v této agendě...

