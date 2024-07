Exprezidenti Klaus a Zeman mají v ohni mnoho želízek. Burcují je proti vládě a ke spolupráci s ANO

Vztah Václava Klause se stranou, kterou založil, prošel turbulentním vývojem. ODS vedl v letech 1991–2002. Velké trhliny získal vztah na kongresu v roce 2002, kdy navzdory jeho přání delegáti zvolili předsedou Mirka Topolánka.

Když Topolánek jako premiér zkraje roku 2008 prosadil Klausovo znovuzvolení v nepřímé prezidentské volbě, netrval Klausův vděk ani do konce roku. V prosinci 2008 se na kongresu vzdal titulu čestného předsedy a od té doby ODS okopává kotníky.

Před sněmovními volbami 2010 Klaus vyjádřil sympatie k nově založeným Svobodným Petra Macha a Suverenitě Jany Bobošíkové. Její formace, která se tentokrát jmenovala Hlavu vzhůru, si dala Klausovu fotku na billboard před sněmovními volbami 2013.

O čtyři roky později se částečně vrátil k podpoře ODS, ale jen proto, že za ni kandidoval jeho syn. „Tentokráte nám to usnadnil náš syn, jinak by to bylo strašlivě těžké,“ řekl tehdy o dilematu, koho volit.

Klaus mladší si po odchodu z ODS založil stranu Trikolora, která šla do sněmovních voleb 2021 společně se Svobodnými a Soukromníky, do Sněmovny se ale nedostala a loni podepsala memorandum o spolupráci s SPD. Voličem Okamurovy partaje je Klaus starší od komunálních voleb 2022.

V letošních eurovolbách podporoval koalici Přísahy a Motoristů.