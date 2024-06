Motoristy buduji jako pravicovou alternativu. Chceme nahradit pozice, které vyklízí ODS, říká Macinka

Doteď byli Motoristé „politickým start-upem“, až nyní po úspěchu v eurovolbách z nich Petr Macinka začíná vytvářet stranu s regionálními strukturami. Dlouholetý spolupracovník Václava Klause v rozhovoru pro iROZHLAS.cz a Radiožurnál popisuje, jak chce postavit novou pravicovou alternativu, k čemuž využívá i bývalých členů ODS. „Hlavním cílem jsou sněmovní volby 2025. Na volbách do krajů nemáme vůbec žádný zájem,“ přiznává otevřeně. Rozhovor Praha 6:19 26. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Macinka | Foto: Jakub Stadler | Zdroj: MFDNES + LN / Profimedia

Kdo přivedl Filipa Turka jako lídra koalice Přísahy a Motoristů do eurovoleb?

S Filipem Turkem se znám poměrně dost dlouho, jsme kamarádi a opatrně jsem ho přemlouval, že už má taky nějaký věk a jestli není správný čas změnit se z politického komentátora na politika.

Nakonec jsem ho přemluvil, aby si zničil život, vstoupil do politiky, ztratil soukromí, nechal média a politickou konkurenci šťourat se v každém detailu svého života, aby ztratil část svých příznivců a udělal si z nich nepřátele, protože to třeba jsou fanoušci jiné politické značky.

Stráví v Bruselu a Štrasburku celých pět let? Nebo je možné, že se vrátí do předvolební kampaně před sněmovními volbami?

Filip Turek určitě z českého politického rybníčku nevymizí. Bude velmi aktivní v předvolební kampani, nicméně by podle mě bylo chybou ho tahat zpátky, aby se tam ohřál, párkrát si tam zahlasoval a pak se rychle vrátil. Myslím si, že by to byl i docela podvod na voliče. A to my určitě neuděláme a určitě to nechce udělat ani on.

Za pár týdnů se oficiálně stane europoslancem, a kdyby pak měl kandidovat do sněmovních voleb, tak by byl ve funkci jen něco přes rok. To byste pak měli slogan z billboardu „Filip nás v Bruselu nezradí“ ihned na talíři.

Tento podvod neuděláme. Filip má před sebou v Evropském parlamentu misi a určitě nebude politikem, který by tam odešel a znovu by se probudil až za pět let, když by chtěl znovuzvolení. Tak jako to vidíme třeba u Veroniky Vrecionové (ODS).

Jeho maximální snaha, ke které se upíná, je revize zákazu prodeje a výroby aut se spalovacími motory, o které má Evropský parlament hlasovat v roce 2026. Bude určitě chtít napnout veškeré své síly, kapacity, možnosti a schopnosti, aby napříč Evropským parlamentem motivoval a přesvědčil co nejvíc poslanců, aby se k němu v této otázce připojili.

Předvolební billboard Přísahy a Motoristů sobě | Foto: Petr Švancara | Zdroj: ČTK

Na rozdíl od drtivé většiny ostatních kandidátů, v případě Filipa Turka to určitě nebyl odchod do Bruselu, ale vstup do politiky. Určitě bych si ho uměl představit ve významných českých politických funkcích, ale je mu 38, má celý politický život před sebou. Teď do politiky vstoupil a myslím, že z ní odejde, až půjde do důchodu. V následujících letech a desítkách let ho určitě budeme dál vídat a já se na to těším.

V kampani se proti vám i Filipu Turkovi ve velkém vymezovala politická konkurence, Starostové, Zelení, ale i šéf SPD Tomio Okamura, který ve vás vycítil konkurenci. Celá kampaň byla poznamenána tím, že na Turka vyplavaly hříchy z minulosti. Co si z toho odnášíte?

Pominu-li kampaň Starostů proti nám, tak když se podívám na tekoucí nervy Tomia Okamury, které předváděl v posledních dnech a týdnech, tak to nemohu zhodnotit nijak jinak, než že nám tím pomohl.

Ukázal, že není žádný protivládní bojovník, ale že mu daleko více jde o to, aby si udržel svou pozici a aby útočil na svou politickou konkurenci. Nejenom v mých očích, ale také v očích svých voličů se značně zdiskreditoval a odhalil své ledví. K tomuto chybnému kroku mu blahopřeji.

Budování strany shora

Motoristé zatím dosud nebyli regulérní stranou, máte naprosté minimum členů, přesto už máte za sebou první volební úspěch. Co bude s Motoristy teď?

Pro nás nastává důležitý moment, začínáme budovat stranu. Dosud mohli být Motoristé vedeni v režimu politického start-upu. Snažím se přizpůsobovat charakter strany volbám, do nichž zrovna kandidujeme.

Pražské komunální volby na podzim 2022 pro nás byly testovacími, takovým politickým pískovištěm. Podobně jako teď evropské jsou to volby s jednou kandidátkou do jednoho zastupitelstva, člověk tak nemusí honit mnoho zajíců, což by mě zahltilo tak, že bych vůbec neměl kapacitu ty volby dělat.

Dosud jsme nepotřebovali rozvětvenou regionální strukturu a tento typ se dá uhrát na mobilizaci širší sociální bubliny.

To se ale teď změní, v září čekají Česko krajské volby a o rok později sněmovní, v nichž musíte mít kandidátky ve všech krajích.

I proto jsem rád, že se nám podařilo angažovat velmi zkušeného politického manažera Borise Šťastného, který bude mít zodpovědnost za pražskou buňku. Je to zkušený politický profesionál a kéž bychom takových Borisů Šťastných našli ještě dalších třináct i v ostatních krajích.

Postupně a přirozeně začínáme otevírat naše krajské pobočky a budovat je shora, ne odspodu. Nejpozději do konce roku budeme mít plnohodnotnou celorepublikovou strukturu s organizací v každém kraji. Budeme tak dobře připraveni na zahájení kampaně do voleb do Poslanecké sněmovny na podzim příštího roku.

I z vašich jiných veřejných vystoupení je cítit, že se obáváte toho, aby teď nepřijeli velrybáři, nenatahali stovky nových členů a aby se vám nestalo to, co jiným stranám, které vznikly rychle. Sněmovní volby jsou jasný horizont, kam míříte…

Ano, to je hlavní cíl, proč to děláme.

Chápu. Nejsou proto letošní zářijové krajské volby v tomto ohledu zbytné? Nebyli byste radši, kdyby vůbec nebyly a nerušily vás od budování strany?

Kdybychom se do krajských voleb teď hnali, tak by to pro nás byla sebevražedná sóloakce. Na volbách do krajů nemáme vůbec žádný zájem. Teď debatuji se svým koaličním partnerem, s Róbertem Šlachtou a hnutím Přísaha, jaký je jejich postoj ke krajským volbám. Jsme připraveni je podpořit, oni jsou už o několik let dál, už mají stranickou strukturu.

Pro mě jsou v tomto ohledu zajímavější, skrze nějakou symbolickou účast, volby do Senátu. Už jsem deklaroval, že poskytnu maximální podporu Róbertovi Šlachtovi, který kandiduje v obvodu Břeclav, což je město, odkud pocházím a kde jsem dvacet let žil. Jsem připravený na podzim objíždět břeclavský obvod a kampaňovat. Možná se ještě najde jiný obvod, ve kterém bychom se symbolicky zúčastnili. Ale krajské volby pro nás žádnou výzvou nejsou.

Na to jsme ještě opravdu moc mladá a nehotová značka a určitě by to byla velká chyba jít vstříc jistému neúspěchu a zároveň tím poztrácet úspěch, který se nám povedlo teď společně s Přísahou udělat ve volbách do Evropského parlamentu. To by byla chyba a ty já dělat nechci.

Středopravé spojenectví

Pár dní po volbách jste oznámili, že šéfem vaší pražské buňky Motoristů se stane bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, který se v poslední době snažil stát členem ANO a získat za ně nominaci do senátních voleb v Praze. Jak došlo k jeho přestupu nebo k tomu, že se přestal snažit o přijetí do ANO? A bude on jedním z těch, které vyzkoušíte v senátních volbách?

Díky našemu přátelství není nijak překvapivé, že jeho návrat do politiky po deseti letech strávených mimo veřejný svět probíhá tak, že se stal předsedou nově ustanovené pražské organizace Motoristů.

Ty senátní volby ještě nejsou úplně uzavřeny, takže to zatím ještě nemohu komentovat, ale jak došlo k jeho přesunu? To se musíte spíš zeptat v pražském ANO.

Takže on sice chtěl, ale nevzali ho?

Nevím, jak to bylo. Možná si dávali tak na čas, že ho to přestalo bavit a přijal nabídku, kterou jsem mu dal. Možná také změnil názor a viděl, že jedna věc je hnutí ANO, ale druhá věc je, že tady může být součástí budování nové pravicové značky, která určitě může mít lepší potenciál než jen pokus o překonání pětiprocentní hranice ve sněmovních volbách.

Nechci mluvit za něj, ale možná u něj převážilo, než vstupovat do už poměrně rigidní stranické struktury velkého hnutí, tak pro něj je zajímavější výzvou být u přerodu z úspěšného politického start-upu do úspěšné politické strany.

Boris Šťastný, manažer a podnikatel v oblasti zdravotnictví a sociálních služeb, známý však spíše jako bývalý politik za ODS. | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Ještě ke sněmovním volbám 2025, o kterých jste řekl, že jsou pro vás hlavním horizontem. Půjdete do nich znovu s Přísahou, nebo je to v jednání?

Vůle spolupracovat je na obou stranách veliká a ostatně i přijatelnost naší společné značky. Pro Róberta Šlachtu určitě nebylo snadné obhájit si koalici s pravicovou stranou, jejíž předseda má dlouholetou vazbu s Václavem Klausem. Na druhou stranu i já jsem byl v ne úplně snadné pozici, kdy jsem obhajoval koalici s Róbertem Šlachtou. Ta spolupráce mě ale baví, strávili jsme spolu několik intenzivních měsíců a lidsky nám to funguje.

Když si vaše spojenectví a vaši kandidátku do europarlamentu rozebereme do detailu, tak je tam mnoho antagonismů. Motoristé jsou pravicoví, skoro až „revival ODS“, lídr Filip Turek také, zato Přísaha o sobě říká, že je konzervativní střed, na třetím místě kandidátky byl navíc ještě bývalý ministr z ČSSD Antonín Staněk. Chápu, že eurovolby lze utáhnout na jednu emoci, ale v dalších volbách by se to mohlo ukázat jako problém, nemyslíte?

Tomu rozumím, ale myslím, že míra homogenity naší koalice je určitě větší, než u koalice Spolu. Antonín Staněk je nominantem Přísahy, bude to nejspíš lídr jejich krajské kandidátky v Olomouci.

Pravolevá debata sice pořád existuje a měla by i dál. Určitě by nám prospělo, kdybychom se k ní vrátili, ale v posledních letech pravolevá debata nabyla ještě možná důležitějšího rozměru a to je právě ten kulturní rozměr.

Pan docent Staněk je slušný člověk, znám ho velmi dlouho, není to žádný aktivista. Když se ho zeptáte na propagaci genderismu, multikulturalismu nebo klimatického alarmismu a tady těchto tendencí, které vnímáme jako nebezpečné pro naši společnost, tak byť je to bývalý sociální demokrat, tak v kulturní rovině je to určitě pravičák.

V ekonomické rovině nesoulad nepociťujete?

Přísaha sice daleko více vnímá sociální aspekt, což mě trošku nutí, abych se na svět díval i jejich očima, to není nic proti ničemu, naopak to může být mnohdy i docela obohacující.

Robert Šlachta (vlevo) a Petr Macinka | Foto: Petr Topič | Zdroj: MAFRA / Profimedia

V ekonomické rovině bych ale rozhodně neměl strach o to, že by Přísaha byla nějaká úplně socialistická internacionála. Její hlavní makroekonomický poradce je bývalý ministr financí Vlastimil Tlustý a ekonomickým garantem jejich programu do Sněmovny byl Pavel Řežábek z Národohospodářské fakulty VŠE, kterého prezident Klaus jmenoval do bankovní rady ČNB.

Oni zůstávají středovým hnutím, my jsme pravicová strana a koalice, se kterou jsme šli teď do evropských voleb, byla středopravá.

Ale co je ultimátním cílem Motoristů? Stát se hlavní českou pravicovou politickou silou?

Neříkal bych to takto ostře, protože by to také mohlo zpětně znít jako velkohubost. Zůstávám pokorným. Vadí mi, že na pravé straně politického spektra zastávala racionální postoje ODS, ale tím, že se sloučila do koalice Spolu a je tam s TOP 09, která je z mého pohledu docela levicovou, a zároveň šla do koalice s Piráty, které považuji za neomarxistickou a de facto antisystémovou stranu, tak tím všechny tyto pozice opustila.

Proto budeme tyto pozice zastávat my. Můžeme vytvořit přijatelnou pravicovou alternativu pro voliče, kteří také cítí, že ODS ustoupila směrem doleva a zpronevěřila se svým původním idejím. Když se podívám na jejich makroekonomické výsledky, je to absolutní tragédie. Tato vláda je suverénně nejhorší vládou, kterou jsme od pádu komunistů měli. Za to by je měli voliči potrestat, zejména ti, kteří si myslí, že to je pořád pravice. Není. Je to levicová vláda plná mimořádně nekompetentních lidí, kteří tam nemají co dělat.

‚Klause cituji všude‘

Jak si vysvětlujete, že ze všech politických projektů, které Václav Klaus starší podpořil od svého odchodu z ODS a z Hradu, uspěli až Motoristé? Už byl spojen s Janou Bobošíkovou a jejími neúspěšnými pokusy, Trikolora také nemůže být považována za úspěšný projekt. Proč až Motoristé?

Asi bych poupravil, Václav Klaus nikdy nebyl spojen s paní Bobošíkovou. Ona se na něj snažila napojit. Václav Klaus tehdy účast v jejím projektu Hlavu vzhůru odmítl, ona přesto udělala naprosto nepochopitelnou věc, kdy si dala na billboardy nějakou jeho momentku.

To bylo tehdy proti jeho vůli?

Proti jeho vůli a bez jeho vědomí. Že je spojován s tímto neúspěšným pokusem paní Bobošíkové zase někam kandidovat, je vůči němu nefér, protože když za ním přišli na schůzku, tak jim řekl, že do toho nejde.

Billboard strany Hlavu vzhůru před sněmovními volbami 2013 | Foto: Tomáš Hájek | Zdroj: ČTK

Co se týče Trikolory, to byl opravdu nadějný projekt. Ale jen do momentu, než z něho vystoupil Václav Klaus mladší. Prezident Klaus byl připraven udělat opravdu všechno, o co by ho jeho syn požádal, protože v tom také viděl jistou naději. Ta strana byla obsahově velmi kvalitní, ale skončilo to tím, že Václav Klaus mladší odešel a pak se z Trikolory de facto stal odpadní spolek různých lidí, kteří svoje názory mění podle toho, co by se jim líbilo.

Co se týče Motoristů, tak já jsem politickým souputníkem Václava Klause posledních 16 let, proto jsem plně na straně pozic a postojů, které Václav Klaus dlouhodobě zastává. Logicky, kdybych neviděl svět stejně jako on, tak bych s ním asi nemohl pracovat.

Nikdy bych si nedovolil a styděl bych se požádat ho o nějakou podporu, protože vím, že si to stejně musím odpracovat sám. Jsem rád za to, že nás podpořil, ve Filipovi Turkovi vidí politika budoucnosti, čerstvou politickou energii, která říká věci bez obalu a stojí na stejných pozicích jako on.

Když vidím, jak některé političky chodí za Václavem Klausem a říkají mu, jestli se s ním můžou vyfotit na facebook, aby si pak o nich lidé mysleli, že také něco znamenají, to je parazitování. Já na něm neparazituji, za tu dobu jsem si s ním neudělal ještě snad ani jednu společnou fotografii, abych se jí pak chlubil. Naopak jsem ho asi tisíckrát někde citoval a uplatňuji jeho texty a myšlenky všude, kde to jde. Inspiruji se jimi, čtu je a beru si je za vlastní.

Kterou konkrétní političku jste myslel?

Ale tak…

Je to šéfka Trikolory Zuzana Majerová?

To jste řekl vy. Já jsem u toho nebyl a ta částka taky nesouhlasí.