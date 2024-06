Fiala by si z výsledků eurovoleb měl vzít ponaučení. Babiš se otevírá Přísaze a Motoristům, míní Just

Jaké poučení by si měla současná česká vláda odnést z výsledků voleb do Evropského parlamentu? „Měli by zapracovat na větší autenticitě,“ komentuje politolog a vysokoškolský pedagog Petr Just vládní komunikační strategii. „Není to problém jednotlivců, ale celkového fungování stran. Rošáda by vládě nepomohla,“ dodává v Osobnosti Plus. osobnost plus Praha 8:28 12. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Petr Just, politolog Metropolitní univerzita Praha | Foto: Věra Luptáková | Zdroj: Český rozhlas

Premiér Petr Fiala (ODS) považuje výsledky voleb za vzkaz voličů, ze kterého si kabinet vezme ponaučení. Jde jen o očekávatelnou rétorickou figuru, nebo o skutečný příslib do budoucna?

„Nechci to bagatelizovat, ale politik, který má ve volbách špatný výsledek, často reaguje slovy, že to bere na vědomí, zanalyzuje si to a najde příčiny. Každopádně by si z tohoto výsledku ponaučení vzít měl – jde ale o to, jestli to taky někdy bude i naplněno, nebo jestli je to jen povolební rétorika,“ míní politolog.

„Je odpovědností premiéra, aby udržel vládu stabilní. Je v jeho zájmu, aby vydržela,“ doplňuje.

Test pro příští volby

Navzdory tomu, že vládnoucí koalici strhává politické body problematická komunikace, uznává Just její odvahu řešit nepopulární témata, jako je důchodová reforma: „Oceňuji, že tato vláda měla odvahu k takto komplexnímu tématu přijít, protože je to nevděčné.“

Kdyby se výsledky voleb do Evropského parlamentu měly promítnout do domácí politiky, mohlo by to ve sněmovně teď vypadat dost jinak. Otevřely by se totiž nové možnosti koalice pro hnutí ANO, všímá si politolog.

„Andrej Babiš si pomalu otevírá možnou spolupráci směrem k Přísaze a Motoristům,“ uvažuje. „On to dělá často – možné své budoucí kroky předem otestuje a zkoumá, jaké budou reakce konkurence. Následnou strategii pak přizpůsobí.“

Úspěch malých stran

O malých stranách a koalicích, jako je Přísaha, Stačilo! nebo i Motoristé, toho zatím podle Justa mnoho nevíme.

„Na domácí půdě je pro ně společné vymezení vůči současné vládě,“ říká s vědomím, že hnutí a koalice se prezentují například odporem k elektromobilitě a zákazu spalovacích motorů, ale jejich další postoje jsou už hůř čitelné.

„Jsou věci, které můžeme z jejich stávajících názorů odhadnout – budou podobně naladěni k hlavním otázkám evropských voleb, jako je Green Deal nebo vztah k migraci,“ nastiňuje Just.

Je nárůst podpory malých a dosud neznámých hnutí důvodem k obavám? Stojí za jejich úspěchem pouze schopnost identifikace tématu a vhodné prezentující osobnosti? Poslechněte si celou Osobnost Plus Barbory Tachecí s politologem Petrem Justem, audio je v úvodu článku.