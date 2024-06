Europoslanci jsou zvolení, co bude dál? Zasedání unijních lídrů, výběr nového šéfa Evropské komise

Předseda evropských lidovců Manfred Weber vedl nejprve videohovor se členy EPP, ve kterém zhodnotili výsledky voleb. Zdůraznil, že jejich frakce získala silný mandát, a doufá, že ho další strany budou respektovat.

Great to see you all at the first #EPPSummit after the #EUelections2024.



The @EPP's success gives us a strong mandate. We stand united behind @vonderleyen_epp to continue as Commission President for a second mandate. All other parties should respect the outcome of the elections. pic.twitter.com/dDuO0RTNSI