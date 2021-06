Zemřel teoretik fotografie, fotograf a vysokoškolský pedagog Filip Láb. Bylo mu 45 let

Ve věku 45 let náhle v pondělí zemřel teoretik fotografie, uznávaný fotograf a pedagog Filip Láb. Na svém webu to v úterý uvedla Fakulta sociálních věd UK, kde působil. Potvrdila to mluvčí školy Jana Chloubová.

