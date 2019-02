Finanční správa hlásí poruchu systému. Nefunguje část příjmu tržeb v EET a vypadává Daňový portál

Finanční správa ve čtvrtek uvedla, že vzhledem k problému u dodavatele může docházet k výpadkům Daňového portálu a může být také omezen příjem tržeb v EET. „Na nápravě se intenzivně pracuje, o situaci budeme průběžně informovat,“ uvedla finanční správa na twitteru. Výpadek serveru iROZHLAS.cz potvrdil mluvčí správy Petr Habáň. Dodavatelem je Státní pokladna Centrum sdílených služeb, její vyjádření redakce zjišťuje. Praha 11:09 28. 2. 2019 (Aktualizováno: 11:41 28. 2. 2019) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Nemusí fungovat příjem tržeb v EET, uvedla finanční správa | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

„Systém teď aktuálně nefunguje. Problém není u nás, ale je na straně dodavatele,“ potvrdil mluvčí Habáň.

„Lidem, kteří si mohou vyplnit elektronicky daňové přiznání, tak by jim to mohlo spadnout do doby, než to budou mít odeslané, a nemusí o tom vědět,“ dodal mluvčí.

Prodejci mohou prodávat, tržby ale budou muset zaevidovat později, dodal mluvčí. „Jde o to, aby se to podařilo co nejrychleji zprovoznit, evidenci mohou dodat dodatečně,“ řekl mluvčí s tím, že výpadek finanční správa řeší od ranních hodin.

‚Výpadek není obvyklý‘

Podle provozovatele portálu Hlídač státu není výpadek obvyklý. „Ten problém je globálnější a osobně ho odhaduji na infrastrukturu. To znamená výpadek síťové vrstvy nebo něco podobného. Spadlo to najednou, ve stejný okamžik a postihlo to více systémů vedle sebe,“ řekl Bláha s tím, že se bude jednat pravděpodobně o technickou chybu.

Provozovatel EET a daňového portálu @SPCSS_sp řeší větší (nejspíše infrastrukturní) výpadek v serverové na Vapence, provoz EET rozhraní, daňového portálu a dalších služeb je tím ovlivněn (neběží či pomalu). Dle @financnisprava se vše intensivně řeší. https://t.co/507uqPv49k pic.twitter.com/2jOvHRXpE6 — Hlídač Státu (@HlidacStatu) 28. února 2019

‼⚠‼ POZOR! Z důvodu HAVÁRIE u dodavatele technického řešení dochází k dočasným výpadkům Daňového portálu a dočasně může být OMEZEN příjem tržeb v systému EET.

Na nápravě se intenzivně pracuje, o situaci budeme průběžně informovat. pic.twitter.com/QkERa2zaUE — Finanční správa ČR (@financnisprava) 28. února 2019