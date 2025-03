Firma sídlící na Kypru má na Osoblažsku postavit větrné elektrárny. ‚Je to past,‘ varuje obce hejtman

Energetické společnosti mají stále větší zájem stavět větrné elektrárny na Osoblažsku. V pondělí o tom bude veřejná debata v Jindřichově ve Slezsku. Část místních se bouří kvůli obavám ze změny krajiny. Jinde se ale na výstavbě už domluvili. Podle zjištění Radiožurnálu je přitom jedna z firem ovládaná kyperskou společností. Osoblaha 10:08 24. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obec Osoblaha | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

„Nelíbí se mi, že by tady větrné elektrárny měly stát. Narušilo by to krajinný ráz, ten výhled tady. Tady bych je z domu viděl, když si to prodloužíte úhlopříčkou, tak kilometr dva odsud by stály,“ ukazuje na kopec za svým domem 46letý Jan Bibora z Jindřichova ve Slezsku. Sedí pod pergolou na své zahradě a užívá si klid.

„Mám rád přírodu, i proto tady bydlím. Je tady nádherná krajina a hodně chráněných druhů ptactva, jako třeba orel mořský, jeřáb, netopýrů je tady taky spousta,“ vysvětluje svůj odpor k větrným elektrárnám.

Přesouváme se kousek dál, na kopec s názvem sv. Roch. „Podle záměrů firmy, která by tady chtěla větrné elektrárny stavět, by tady na tomto místě měly stát tři věže s výškou něco přes 200 metrů. To bych se vážně zamýšlel nad tím, že se odsud odstěhuju,“ říká Jan Bibora.

Jan Bibora z Jindřichova | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Firma z Kypru

Proti větrným elektrárnám je i starostka obce Bohušov Jarmila Schnaubeltová z nezávislého sdružení. „Trčí to všude, je to vidět a ta krajina u nás je moc krásná. Mělo by proběhnout hlasování,“ upřesňuje bohušovská starostka.

Obec kvůli větrným elektrárnám vypíše referendum. „Pokud si to občané odhlasují a budou to chtít, tak se tím budeme zabývat,“ říká starostka Jarmila Schnaubeltová. Předložili jsme jí výpis z obchodního rejstříku, který potvrzuje, že firma TCN Energie, s. r. o., je ovládaná společností se sídlem na Kypru. „No tak to už se mi vůbec nelíbí, protože se můžou stát různé věci. Nám tady postaví elektrárnu, oni zmiznou a elektrárna nám tady zůstane,“ reaguje.

V Osoblaze radnice s větrnými elektrárnami souhlasí. „Ano, my jsme založili s investorem, který se zabývá větrnou energetikou, společný podnik. A hlavním důvodem jsou samozřejmě finance,“ potvrzuje starostka Osoblahy Jana Dohnalová z nezávislého sdružení.

2:32 Zbiroh zvažuje výstavbu větrných elektráren. Podle soukromého investora jsou místní podmínky vhodné Číst článek

„Naše obec potřebuje finance na krytí spousty investičních výdajů, na které nám nikdo peníze nedá,“ upřesňuje starostka s tím, že plánují šest věrných elektráren a za každou věž má obec dostat tři miliony korun. Investorem, se kterým Osoblaha založila společný podnik, je opět firma TCN Energie, s. r. o. „Ano, my víme, že mají vlastníky na Kypru, a nevadí nám to,“ reaguje starostka Jana Dohnalová na předložený výpis z obchodního rejstříku.

„Uvidíme, kolik jich bude. Já ani nevím, kolik jich bude,“ říká seniorka Božena, která se s partou kamarádek chystá do místní restaurace Nostalgie. „Šest? Tak to já jsem vůbec nevěděla,“ říká. A její kamarádky spontánně prohlašují, že větrné elektrárny nechtějí.

„Naším záměrem je oslovit obce, kde by potenciálně bylo možné stavět větrné elektrárny, jestli o ně mají zájem. A přesně v téhle fázi jsme,“ uvádí mluvčí firmy TCN Energie, s. r. o., Stanislav Brunclík. „Kypr je země Evropské unie. Tu špatnou pověst si s sebou táhne řekněme od devadesátých let a firma má sídlo v rámci Evropské unie,“ reaguje mluvčí na vlastnickou strukturu společnosti.

Na dotaz, kdo je majitelem firmy, říká: „Je to rodina pana Čadka.“ Zdeněk Čadek je jednatelem společnosti TCN Energie, s. r. o., a působí v několika dalších firmách se zaměřením na energetiku.

Okolí obce Osoblaha | Foto: Andrea Brtníková | Zdroj: Český rozhlas

Manuál pro obce

Moravskoslezský kraj pro obce zpracovává materiál, jakousi pomůcku, aby se v problematice větrných elektráren lépe zorientovaly. „Aby na tyhle na první pohled lákavé nabídky firem nepřistupovaly. Aby tu krajinu nezdevastovaly větrníky,“ potvrzuje hejtman Josef Bělica z hnutí ANO.

„Já si myslím, že to je pro obce past. Neměly by se do toho nechat nalákat. Samozřejmě ta vlastnická struktura, nedohledatelnost těch konečných vlastníků a sídla na Kypru by měla být pro každého zodpovědného starostu varováním, aby si držel od takových firem odstup,“ dodává hejtman.

Zatím není rozhodnuto ani o jedné z plánovaných elektráren. Investor musí míst schválený dopad stavby na životní prostředí.