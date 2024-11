36 ku 33. Obyvatelé Siré na Rokycansku v referendu odmítli stavbu větrné elektrárny

„V referendu hlasovalo 74 voličů ze 123, což bylo něco přes 60 procent. Z toho bylo 36 hlasů proti výstavbě a 33 pro. Zbytek se buď zdržel, nebo byly hlasy neplatné,“ řekla starostka Siré Hana Nováková.

Větrnou elektrárnu na okraji Siré směrem k dálnici a k Mýtu chtěla postavit pražská firma PV Consulting, která už provozuje od roku 2013 větrnou elektrárnu ve 40 kilometrů vzdálených Dožicích na Plzeňsku. Výška stožáru včetně lopatek by měla být kolem 200 metrů.

Podle Novákové se podobný výsledek referenda dal očekávat. „Hlasy v obci byly rozděleny tak půl napůl. Někteří větrnou elektrárnu chtěli, jiní byli zase proti. Takto to máme potvrzené,“ uvedla starostka.

Investor nabízel obci příspěvek do rozpočtu ve výši do dvou milionů korun, slíbil také obyvatelům levnější elektřinu. Běžný rozpočet Siré je kolem deseti milionů korun ročně, peníze navíc by tak znamenaly posílení možnosti obce investovat do rozvoje.

Proti také v Počátcích

Stejně se rozhodli také obyvatelé města Počátky na Pelhřimovsku s 2000 oprávněnými voliči převahou hlasů. V pátek odmítli stavbu větrných elektráren v lokalitě Jakubínská.

Se stavbou v pátečním místním referendu souhlasilo 200 lidí, proti bylo 514 hlasujících. Referendum je platné a závazné.

Referendum vyvolali odpůrci výstavby větrných elektráren, o kterých město s investorem několik let jednalo. Argumentovali především ochranou krajinného rázu.

Podle starosty Počátků Karla Štefla mohlo město získat z jedné elektrárny ročně přes milion korun. Postavené mohly být tři nebo čtyři.

O výstavbu elektráren v Počátkách usilovala společnost W.E.B. i díky blízkosti rozvodny, která má navíc volnou kapacitu pro připojení nových zdrojů.