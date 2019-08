Fischer a Středula se zastali demonstrantů v Hongkongu. ‚Chybné názory,‘ reaguje čínská ambasáda

Předseda senátního zahraničního výboru Pavel Fischer (nestraník) a šéf Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula v uplynulém týdnu apelovali na čínského velvyslance v Česku, aby Peking dodržoval lidská práva a zdržel se v Hongkongu násilí na protestujících. Ambasáda reagovala, že jde o chybné názory a vměšování se do vnitřních záležitostí Číny. Praha 16:01 18. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Někteří demonstranti na letišti mají pásky přes pravé oko, na transparentech se objevují nápisy „Nestřílejte do očí“ nebo „Zastavte ten masakr“. | Foto: Tyrone Siu | Zdroj: Reuters

Nejprve uveřejnil otevřený dopis šéf odborů Josef Středula.

„Vaše Excelence, jménem Českomoravské konfederace odborových svazů, největší odborové konfederace v České republice, vyzývám vládu Čínské lidové republiky k zajištění toho, aby lidé ve zvláštní administrativní oblasti Hongkong mohli protestovat bez obav z násilí a obtěžování ze strany policie a dalších osob,“ stojí v dopise, který odbory zveřejnily ve středu.

V pátek poslal dopis čínskému velvyslanci Ťien-minovi Čangovi v Praze senátor Pavel Fischer. V něm uvedl, že by se měla Čína zdržet násilí v Hongkongu a hledat smír. Možné nasazení armády proti demonstrantům srovnal s invazí vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968.

Čínská ambasáda reagovala v sobotu slovy, že Hongkong je čínským Hongkongem.

„Naše velvyslanectví zaznamenalo, že jednotliví politici a některé instituce v poslední době veřejně vyjádřily chybné názory a dokonce vydaly otevřené dopisy k otázce týkající se Hongkongu, což je vměšováním se do vnitřních záležitostí Číny,“ uvedla na facebooku.

Středula dále v dopise žádá, aby Čína respektovala a dodržovala základní lidská práva i svobody, jejichž signatářem je také Peking.

„Naléháme na příslušné strany, aby přestaly ospravedlňovat násilné trestné činy tím, že usilují o lidská práva a svobodu a přestaly zasahovat do vnitřních záležitostí Číny pod maskou svobody a lidských práv,“ odpověděla ambasáda.

„To, co je teď důležité, je, aby skutečně v Hongkongu, který proslul jako jedno z nejmírumilovnějších míst na světě, nepromlouvalo násilí a policejní brutalita, jak jsme toho poslední dny a týdny svědky. O to tady jde. Nejde o to, kdo má zrovna silnější hlas, nebo kdo vydal delší prohlášení. V tomto smyslu budu pracovat,“ řekl v neděli Radiožurnálu senátor Fischer.

Sinopsis: Čína lže

Podle projektu Sinopsis, který se dění v Číně věnuje a snaží se podávat přehled o něm z pohledu čínských, českých a světových médií a pozorovatelů, se čínská propaganda snaží líčit protesty jako vměšování vnějších sil.

„To je zjevná lež, protesty jsou výrazem místních obav o autonomii enklávy zaručující základní práva a svobody jejích obyvatel. Ty jsou mj. zaručené platnými mezinárodními dohodami mezi Británií a ČLR,“ uvedl v neděli ředitel Sinopsis Martin Hála.

K dění v Hongkongu se v sobotu vyjádřila také Evropská unie. Šéfka unijní diplomacie Federika Mogheriniová uvedla, že důležitý je dialog. „Je nezbytné, aby došlo k zdrženlivosti, odmítnutí násilí a ke konkrétním krokům, které deeskalují situaci. Důležité je, aby se všichni klíčoví aktéři zúčastnili inkluzivního dialogu,“ citoval Mogheriniovou server Politico.

I v neděli probíhaly další demonstrace. Podle serveru Sky News se do ulic vydalo na milion lidí a demonstrace jsou poklidné. V měste ale vyrostly zdravotnické stánky, což vzbuzuje obavy z násilného policejního zásahu.