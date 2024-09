‚Krajské volby nesouvisí s působením v kabinetu.‘ Odchod Pirátů z vlády není podle Bartoše na stole

Odchod Pirátů z vlády není na stole, řekl vicepremiér a končící šéf Pirátů Ivan Bartoš novinářům. Po ranní schůzce s premiérem Petrem Fialou (ODS) na Úřadu vlády zdůraznil, že na koaliční smlouvě a vládním angažmá se nic nemění. Vysvětlil to tím, že nikdy nespojoval krajské volby se setrváním v kabinetu. Ohledně toho, zda by se odchod z vlády mohl stát tématem kandidátů na jeho nástupce v čele Pirátů, nechtěl předbíhat. Praha 8:43 24. 9. 2024 (Aktualizováno: 10:05 24. 9. 2024) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ivan Bartoš (Piráti) a Petr Fiala (ODS) (archivní foto) | Foto: Václav Šálek | Zdroj: ČTK, Profimedia

Vláda má podle Bartoše před sebou řadu úkolů, které ještě zbývá splnit, například zákon o podpoře bydlení. V plnění slibů musí kabinet přidat, říká Bartoš, protože volby sice byly políčkem pro Piráty, neuspěla ale žádná z koaličních stran.

Po konci jednání s premiérem ve Strakově akademii Bartoš poznamenal, že strany pětikoalice by měly táhnout za jeden provaz. Mezi pirátskými prioritami do voleb jmenoval schválení zákona o podpoře bydlení do konce roku či garanci investic do výstavby bytů.

Po volebním neúspěchu dlouholetý předseda Pirátů o víkendu oznámil, že s celým vedením v čele strany končí. Nevnímá to však jako důvod, aby opustil také post vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj.

Odchod z vlády? Piráti vybírají ze špatných řešení, musí dotáhnout digitalizaci, říká analytik Číst článek

„Ve vládě není předsedkyně jedné z koaličních stran, vicepremiér Vlastimil Válek (TOP 09) není předseda koaliční strany,“ podotkl.

„V rámci koaliční smlouvy jsme dali nějaký slib lidem. Krajské volby jsem s účastí Pirátů ve vládě nespojoval, není to na stole," uvedl. Připomněl, že koncem roku 2021 bylo pro koaliční smlouvu 82,1 procenta Pirátů.

„Já bych fakt se nebavil o tom, že Piráti odcházejí z vlády, pojďme se pobavit o výsledku těch voleb, co pro nás znamená, kam vláda jako celek musí namířit svou činnost, aby se ten výsledek neopakoval,“ dodal Bartoš.

Pirátská strana ve víkendových krajských volbách získala tři krajské zastupitele, výrazně méně, než v kolik doufala. Neúspěch si strana připsala také v červnových Evropských volbách, kde uspěla jediná zástupkyně Pirátů Markéta Gregorová.

Vedení strany nejprve avizovalo, že o své další budoucnosti nechá do 14. října rozhodnout republikové předsednictvo. Celé předsednictvo včetně Bartoše však rezignovalo už v pondělí.

„I když celostátní preference přisuzují opakovaně Pirátům solidní podporu, série neúspěchů Pirátů v posledních dvou volbách je pro mě osobně velkou ránou a zároveň zprávou, že je potřeba nový vítr ve vedení strany,“ okomentoval své odstoupení Bartoš.