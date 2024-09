Jsme dost velkorysí, míní Pecková. Jednat se Spolu bude až za týden, musí probrat novou nabídku

Hnutí STAN ve středních Čechách, které skončilo v krajských volbách na druhém místě za ANO, dalo v pořadí třetí koalici Spolu novou nabídku. Týká se zastoupení v radě kraje, nikoliv postu hejtmana. „Od samého počátku jsme říkali, že post hejtmanky nebude nabídnut, ale nabídli jsme přehodnocení původní nabídky,“ potvrdila pro Radiožurnál dosluhující hejtmanka a volební jednička STAN ve středních Čechách Petra Pecková. Rozhovor Praha 20:53 23. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dosavadní hejtmanka Petra Pecková (STAN) | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Spolu nechce podle lídra Jana Skopečka (ODS) na povolební dohodu ve středních Čechách spěchat. Cílem podle něj není licitovat o personáliích, ale zajistit funkce schopnou koalici. Nejste v nevýhodě v okamžiku, kdy hnutí ANO Janu Skopečkovi nabízí pozici hejtmana?

To je nabídka, kterou hnutí ANO lídrovi ze Spolu dalo, což akceptujeme, ale dali jsme jinou nabídku. Doufáme, že naši stávající koaliční partneři, kteří jsou ve Spolu, naši nabídku vyslyší a že pro ně bude prioritní, abychom mohli pokračovat dál ve společné práci, kterou jsme čtyři roky odváděli.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Odpolední publicistiku s Petrou Peckovou (STAN) moderoval Vladimír Kroc

Doufám, že tam rozhodně nebude problém na programové shodě, protože my jsme se programově shodli před čtyřmi lety, vytvořili jsme koalici a udělali jsme k ní koaliční dohodu, kterou jsme plnili. Čtyři roky jsme pracovali a teď musíme pokračovat.

Je to sice velmi křehké, je to o jeden hlas, což si uvědomuji. Pro veškeré projekty, které budeme chtít prosadit na zastupitelstvu, bychom museli získat podporu i dalších zastupitelů, ale jsem to připravená udělat a věřím, že i moji kolegové.

Ve Středočeském kraji probíhají standardní povolební jednání jako po kterýchkoliv volbách. Za ODS, resp. SPOLU je vedeme korektně a otevřeně vůči všem partnerům. Dnes mimochodem máme za sebou další jednání se STAN. Následně informuji i přítomná média. Tlačit se do rychlých… — Jan Skopeček (@Jan_Skopecek) September 23, 2024

Lídr kandidátky spolu Jan Skopeček říká, že dobře ví, že většina je velmi křehká. Nenaznačuje to, že ODS má ve Středočeském kraji blíže k hnutí ANO?

Na to se nemůžete ptát mě, na to se ptejte pana Skopečka. S téměř všemi jeho kolegy, kteří jsou zastoupeni ve Spolu a byli by případní radní, jsem dosud spolupracovala, jsou to stávající radní. Někteří byli předsedové výborů nebo komisí Středočeského kraje, někteří jsou starostové měst, se kterými jsem spolupracovala.

Jako hejtmanka jsem nikdy neřešila, v jakém dresu je starosta nebo starostka, z jaké je politické strany, to prostě mě nezajímá, protože hejtman musí být pro všechny. Spolupráce s kolegy byla vždycky skvělá a doufám, že kolegové ze Spolu vědí, co mohou očekávat a že budou chtít na čtyřletou práci navázat.

Post hejtmana

Při minulém jednání STAN nabídl Spolu pět míst v jedenáctičlenné radě kraje. Nechali by si tedy šest míst včetně hejtmanky. Jak zní nová upravená nabídka?

Nenabídli jsme post hejtmana, protože si myslíme, že voliči nám dali velmi silný mandát. Máme oproti koalici Spolu o 10 procent hlasů více, dosáhli jsme absolutně rekordního počtu hlasů, co jsme jako STAN ve Středočeském kraji měli.

Současně vnímám, že jsem získala velkou podporu jako stávající hejtmanka za čtyřletou práci, kterou jsem odváděla. Bylo to 18 000 preferenčních hlasů, což je třetí největší počet v České republice a největší ve Středočeském kraji. Od samého počátku jsme říkali, že post hejtmanky nebude nabídnut, ale nabídli jsme přehodnocení původní nabídky, která už tak byla velkorysá.

Pecková má pro Skopečka novou nabídku. Křeslo středočeské hejtmanky si ale chce nechat Číst článek

Novou nabídku nechci specifikovat. Domluvili jsme se, že nejdřív kolegové ze Spolu proberou v jednotlivých stranách, které jsou v rámci Spolu, v předsednictvech nebo regionálních radách, které mají. Šli ještě jednat s ANO o jejich nabídce, takže situaci zatím nebudeme komentovat.

Podle Skopečka vás partneři ze Spolu požádali, abyste uklidnili svá mediální vystoupení. Rozumíte, co tím myslí?

To nejsou asi moje mediální vystoupení, řekla bych, že jde o věci na sociálních sítích různých lidí. Některá vyjádření nebyla úplně šťastná, ale to, že veřejné mínění nedokáže pochopit, že nepokračujeme ihned ve stejné koalici, není něco, co bych měla řešit já.

Je to mediální mínění, které je na síti X nebo na jiných sociálních sítích. Je to řada lidí, kteří jsou navázání třeba na strany v rámci Spolu, já jim nemůžu zakazovat, aby se k něčemu vyjadřovali.

Proč bude další jednání až za týden?

Další jednání až za týden je na základě požadavku koalice Spolu, protože ti musí obě nabídky, které obdržela od nás a ANO, projednat za svými orgány. Mají to mnohem složitější, než máme my, jsme jedna strana a máme poměrně jasno, oni to musí probrat ve všech svých orgánech, takže to akceptujeme. Na základě jejich požadavku je schůzka až příští pondělí.