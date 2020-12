Holub rezignoval na pozici ředitele středočeského úřadu. Podle Peckové nechce pracovat pro nové vedení

Ředitel středočeského krajského úřadu Jiří Holub rezignuje, kraj hledá jeho nástupce. ČTK to v pondělí řekla hejtmanka Petra Pecková (STAN). Holubovo rozhodnutí si dává do souvislosti s příchodem nového vedení kraje. Holub nastoupil do čela úřadu počátkem roku 2018 za předchozí krajské vlády ANO a ČSSD podporované komunisty. V minulosti se Holubovo jméno objevovalo ve spojení s kauzou vysokých odměn pro krajské úředníky.

