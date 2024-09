Kam s povodňovým pískem? Na airsoftové hřiště, v zimě na chodníky nebo zpátky do pískovny

Radnice na jižní Moravě řeší, jak naložit s tunami písku v pytlích, které měly fungovat jako bariéry před velkou vodou, ale na mnoha místech nakonec naštěstí nebyly potřeba. Některé obce nabízejí materiál lidem k rozebrání. Třeba od Vojenské nemocnice v Brně-Židenicích si pytle odvezli členové airsoftového klubu. Brno 21:27 20. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pytle s pískem na ulici Lazaretní poblíž areálu Nové Zbrojovky | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

„Mě to napadlo v sobotu, když jsme ty pytle pro Vojenskou nemocnici plnili. Tak jsem se vyptal, jestli bychom si je pak mohli odvézt a dostali jsme svolení,“ vysvětluje Jan Svoboda, který se stará o airsoftový areál na Červeném kopci v Brně. Se synem a jeho kamarádem vyrazili v týdnu pro pytle. Na hřišti z bílých pytlů vyrobí bunkry, střílny a překážky.

„Je to lehčí než pytel brambor. Ale zase je těch pytlů víc. Je to tak půl pytle cementu,“ odhaduje mladík Michal, který třiceti až čtyřicetikilové pytle pomáhá nakládat do auta. A co Svobodův syn Jan Matěj říká na otázku, jak se mu pytle s mokrým pískem nakládají? „Blbě,“ odpovídá jasně.

Radnice brněnských Židenic má v plánu pytle, které si rozebrali obyvatelé, lidem nechat. A taky písek vysypat, uskladnit, nakoupit nové pytle a mít v zásobě pro jiné případné pohromy. Dál od Židenic proti proudu řeky Svitavy, tedy v Maloměřicích a Obřanech, zvažují, že písek využijí třeba v zimě na posyp chodníků.

Městské části můžou písek taky odvézt zpátky do černovické pískovny, odkud obce o víkendu odvezly zhruba patnáct set tun materiálu. A příští týden zřídí místo na vracení pytlů radnice Brno-střed ve Václavské ulici.

Písek, který jen zmoknul v dešti, bude možné znovu použít, pískovna ho bude moct znovu nabízet k prodeji, třeba na stavby. Ale písek, kterým se prohnala velká voda, by měl spíš putovat na skládku a ještě předtím by měl být zkontrolovaný kvůli možné kontaminaci nežádoucími látkami.