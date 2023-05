Jako následník trůnu navštívil Karel III. Česko pětkrát. Obyvatelé Hostětína ho vítali slivovicí

Karel III. navštívil ve své nové roli zatím jen Německo. Ještě jako následník trůnu byl ale celkem pětkrát v České republice, respektive Československu. Poprvé to bylo v roce 1991, kdy přiletěl i s tehdejší manželkou lady Dianou. Během svých cest navštívil nejen Prahu, kde spolupracoval na ochraně pražských památek. Třikrát přicestoval také do Brna, byl v zámku Jezeří v Severočeském kraji a zavítal i do vesnice Hostětín na východní Moravě.

