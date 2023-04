Na korunovaci Karla III. přivezou z Edinburghu Kámen osudu. Pískovec je památka skotských králů

Starodávný trůn, na který už za tři týdny usedne při korunovaci britský král Karel III., bude mít pod sedákem kamenný kvádr. Na kusu pískovce na pohled nic není, leda dva zasazené železné kruhy. Přesto je to jedna z nejuctívanějších památek v Británii. Korunovační kámen skotských králů, takzvaný Kámen osudu. Edinburgh 7:00 15. dubna 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Korunovační kámen skotských králů, takzvaný Kámen osudu | Zdroj: Profimedia

Kamenu osudu se také říká Kámen ze Scone. Scone bývalo opatství a sídelní město skotských králů. A z jeho okolí pískovec podle analýz britské Geologické společnosti pochází. I když legendy tvrdí něco jiného.

Na kameni byli korunováni skotští králové až do roku 1296, kdy ho Eduard I. Anglický, přezdívaný Kladivo na Skoty odvezl do Londýna, do Westminsterského opatství. U nás to byla doba Václava II.

Eduard dal kámen umístit pod sedák anglického trůnu, jako symbol skotské poroby, nebo-li anglické svrchovanosti nad Skoty.

Opředený pověstmi

Kámen váží asi 152 kilo a pojí se s ním několik legend. Jedna míří až na Blízký východ. Podle ní měl kámen na místě zvaném Bejt El pod hlavou starozákonní patriarcha Jákob, když se mu zdál sen o žebříku, který sahá až do nebe, jak o tom vypráví kniha Genesis.

Pozdější židovská legenda tvrdí, že to byl podstavec archy úmluvy v jeruzalémském chrámu.

Do Skotska se podle pověstí dostal přes Sýrii, Egypt, Sicílii a Španělsko až do Irska. Tam byl na vrchu Tara, kde byli korunováni irští králové.

Pak se ho zmocnili Skotové a jejich král Kenneth MacAlpin, který sjednotil Skoty a Pikty a zhruba v polovině 9. století si zvolil za své sídlo Scone. Jisté je ale jen to, že kámen tam byl až do anglické invaze Eduarda Prvního, tedy do konce 13. století.

První historická zmínka o kameni je z poloviny 11. století, konkrétně z roku 1057, když na něj ve Scone usedl panovník jménem Lulach mac Gille Coemgáin přezdívaný Lulach Pošetilý nebo Nešťastný.

Kameni se někdy také říká Mluvící kámen, nebo Lia Fail. Jde o další legendu, podle které kámen vydá hlasitý zvuk, když na něj usedne právoplatný vladař. Kámen je prý kouzelný a králi, který na něj usedne, dodá životodárnou sílu, energii a štěstí.

Od legend k realitě

Britská vláda kámen před 27 lety vrátila Skotsku, takže na korunovaci ho do Londýna přivezou z Edinburgu. Kámen budou pochopitelně při převozu střežit policisté a vojáci. Po korunovaci se opět vrátí na hrad v Edinburgu.

V blízké budoucnosti by měl být dokonce umístěný v muzeu ve skotském Perthu. Skotsko zatím poslalo do Londýna repliku, s kterou teď ve Westminsterském opatství nacvičují manipulaci.

Originál skotští památkáři znovu prozkoumali a pořídili jeho digitální 3D model. Našli při tom na kameni znaky, které připomínají římské číslice. Píše o tom server Ancient Origins. Dřív si znaků nikdo nevšiml, nebyly na nerovnoměrném povrchu totiž vidět.

Kde se tam vzaly je velká záhada. (Pokud jde opravdu o římské číslice.) Jinak jsou na bloku kamenické značky, které mohly vzniknout dávno při převozu bloku z lomu u vesnice Scone.

Nebo také může jít o novější stopy oprav z roku 1951. To bylo po krádeži kamene — na Vánoce v roce 1950 ho z Westminsterského opatství ukradli čtyři studenti. Kámen se jim při krádeži rozlomil na dva kusy.

Tento slavný případ je známý i z filmu Kámen osudu. Mladí skotští nacionalisté ho odvezli do Skotska a do Londýna se vrátil až po čtyřech měsících.

Za krádež nebyli ani potrestaní. Tehdejší britský ministr vnitra v parlamentu prohlásil, že viníci jsou známí a že „stíhat takové neotesané vandaly není ve veřejném zájmu.“

V současnosti měl ve Skotsku námitky proti cestě kamene do Londýna bývalý předseda Skotské národní strany Alex Salmond, který už dříve vyzýval skotskou vládu, ať převoz zakáže.

Otázka všech otázek: Je kámen pravý? Má se za to, že je. Ale zase je tu legenda o tom, že mniši ve Scone v roce 1296 před anglickou invazí pravý kámen ukryli a Eduard I. pak do Londýna odvezl jiný. Totéž se říkalo po krádeži z roku 1950, ale to už je novodobý mýtus.