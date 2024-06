Když se budou vybírat komisaři, něco se změnit musí, je to vůle voličů, říká Vondráček z ANO

Volby do Evropského parlamentu vyhrálo v České republice hnutí ANO. Získalo přes 26 procent a sedm křesel. „Účast, myslím si, že i díky našim voličům, voličům hnutí ANO, je rekordní,“ řekl v rozhovoru ve volebním speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus místopředseda hnutí ANO a předseda Ústavně-právního výboru Poslanecké sněmovny Radek Vondráček. Rozhovor Praha 11:53 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Místopředseda hnutí ANO Radek Vondráček | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Hnutí ANO získalo 26,14 procenta hlasů. Budete mít sedm europoslanců, o jednoho víc než dosud. Jak s takovým volebním výsledkem, pokud jste ve volební kampani říkali, že eurovolby jsou referendem o nynější koaliční vládě, naložíte?

Já vždycky říkám, že to o tom referendu je taky pravda, a hlavně jsme tím chtěli zmobilizovat naše voliče. Měli jsme ale taky silný program do Evropy a snažili jsme se lidem vysvětlit, jak je Evropa důležitá a že opravdu tyhle volby o mnohém rozhodnou, takže referendum do jisté míry.

Všichni naši voliči přece jenom nepřišli. Oni vnímají, že primární je pro ně jejich národní stát. Ale jsem moc vděčný, že vyslyšeli naše argumenty a účast, myslím si, že i díky našim voličům, voličům hnutí ANO, je rekordní.

Svou roli určitě i při těchto volbách hrají programy jednotlivých kandidujících subjektů. Ve svém programu toužíte po změnách v Zelené dohodě pro Evropu, takzvaném Green Dealu. Klára Dostálová, lídryně vaší kandidátky, říká, že bude možné změn dosáhnout při takzvaném grilování eurokomisařů, které musí absolvovat před nástupem do úřadu. Co když vám tahle taktika nevyjde a nebude tam eurokomisařka nebo eurokomisař, který by přislíbil nějaké změny v Green Dealu?

Já jsem ještě neměl moc čas úplně zanalyzovat výsledky napříč, jak Evropský parlament bude vypadat.

Fakt je, že Evropská komise postupně, tak bych řekl až plíživě, získává stále větší a větší kompetence a má opravdu velkou pravomoc v rámci Evropy i na úkor Evropského parlamentu.

To grilování je jedno z míst, kde má parlament sílu. Jsem přesvědčený, že grilování bude tentokrát vypadat jinak. Když se budou vybírat komisaři, tak se musí přihlížet k tomu, že europarlament zareagoval na to, co dělala ta parta v tom předcházejícím volebním období.

Něco se změnit musí, je to vůle voličů. Potvrdí to, že se Evropská komise a byrokratický systém vlastně úplně neutrhly. Vyslyší to, co lidé v Evropě chtějí.