Mluvili jsme o aktuálních tématech eurovoleb a neútočili na lidi. Proto jsme byli úspěšní, říká Turek

Koalice Přísaha a Motoristé v eurovolbách získala 10,26 procenta a vysloužila si tak dva mandáty – ty obsadí Nikola Bartůšek a Filip Turek, který sám dostal téměř polovinu preferenčních hlasů. „Úspěch jsme si vysloužili tím, že jsme nejeli dehonestující kampaň. Neútočili jsme na oponenty a nedělali jsme si na ně svodky, ale mluvili jsme o tématech těchto voleb,“ řekl ve speciálním vysílání Radiožurnálu budoucí europoslanec Turek. Praha 7:23 10. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Úspěch jsme si vysloužili tím, že jsme nejeli dehonestující kampaň. Neútočili jsme na oponenty a nedělali jsme si na ně svodky, ale mluvili jsme o tématech těchto voleb,“ řekl Filip Turek | Foto: Zuzana Jarolímková | Zdroj: iROZHLAS.cz

Jak to oslavíte, pane Turku?

Zatím dávám pouze rozhovory, takže nic neslavím. Měl jsem jedno krátké přiťuknutí s panem prezidentem Klausem, s naším týmem a s našimi předsedy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 „Za mě byla ta kampaň nejhezčí měsíce mého života. Opravdu jsem si ji užil,“ říká budoucí europoslanec Filip Turek, kandidát koalice Přísaha a Motoristé.

Václava Klaus sledoval výsledky voleb u vás ve štábu Přísahy a Motoristů?

Ano, tedy spíše přijel pogratulovat. Nesledoval přímo výsledky, ale hned po výsledcích nás přijel pozdravit.

Nevím, jestli jste člověk, který má chuť patnáct minut po půlnoci analyzovat výsledek – čím jste si ale podle vás zasloužil tento úspěch?

Tím, že jsme nejeli dehonestující kampaň. Neútočili jsme na oponenty a nedělali jsme si na ně svodky, ale mluvili jsme o tématech těchto voleb. To je problém s masovou migrací, její řešení do budoucna, problém s Green Dealem a tak dále. Řešili jsme témata, to se asi líbilo voličům víc než nějaké osobní útoky a dehonestování.

Nikdo nejsme nadšení. V Evropě je poptávka po konzervativním směru, říká Gregorová Číst článek

Myslím, že tím jsme si získali přízeň mnoha lidí. Ještě kontaktní kampaní, kterou jsme zvládli v desítkách měst a potkali se s tisíci lidmi. Myslím, že ta se nám velmi povedla, protože jsme měli v podstatě v každém sále úplně narváno a já jsem za tu dobu nezažil téměř jedinou negativní reakci. Za mě byla ta kampaň nejhezčí měsíce mého života. Opravdu jsem si ji užil.

Likvidace průmyslu

Jakou roli ve vašem úspěchu hraje váš postoj ke spalovacím motorům?

Je to spíše takový symbol. Celkově je pro nás problém Green Deal. Emisní povolenky, jejich byznys, co se týče Číny, čínské investice, zdražování energií, zdražování života a likvidace průmyslu, který nás živí.

Tím, že se v automobilovém průmyslu pohybuji nějakých šestnáct, sedmnáct let, tak myslím, že k němu mám možnost hodně mluvit, protože dlouhodobě sleduji tendence a na tomto průmyslu se dá krásně vykreslit a vysvětlit, co Green Deal dělá a že nám zdražuje úplně všechno. Rozhodně to ale není priorita.

Samozřejmě pokud nebudeme řešit masovou migraci v budoucnu a jakým způsobem špatně přistupuje naše evropská politika k migračnímu paktu, k jeho špatnému výkladu – ze strany pana ministra Rakušana až lživému – to jsou věci, které se musí pojmenovávat, které se musí do budoucna řešit a které si myslím, že bychom měli otevírat.

Sedmkrát ANO, dvakrát Přísaha a Motoristé i Stačilo. Poznejte nově zvolených 21 českých europoslanců Číst článek

My jsme ta témata otevírali velmi upřímně a velmi konkrétně i díky naší dvojce, Nikole Bartůšek, která je opravdu asi jedním z největších expertů na masovou migraci v Česku. Tím, že jsme předkládali racionální řešení a ne populismus, jako to dělali třeba SPD nebo STAN, a ne osobní útoky, tak myslím, že jsme získali zasloužený počet procent. Trošičku mě mrzí, že tam chybělo pár desetinek na třetí mandát.

Jsme realisté, ne populisté

Teď jste v rozhovoru taky trochu zaútočil na vaše názorové oponenty, ale to není důležité, to k politice patří. Řekněte mi, pane Turku, dovedete si představit, že něco z toho odsudečného – co máte vůči Zelené dohodě pro Evropu anebo vůči tomu migračnímu paktu – stihnete během pěti let prosadit?

V roce 2026, to je taková moje osobní válka, je revize zákazu výroby aut se spalovacími motory. To je takový symbol. Jsme realisté, nejsme populisté. My nikomu neslibujeme, že stopneme, zastavíme, zničíme, zrušíme Green Deal nebo že zastavíme masovou migraci. Nechci si rýpat do těch ostatních, ale my takto opravdu nepostupujeme.

Prostě říkáme, jaké máme mít pozice vůči tomu, že budeme zodpovědně vystupovat, dělat iniciativy a budeme nahlas říkat názory tak, jak jsou. A věřím, že po těchto volbách, po tom, jak dopadly ve všech ostatních zemích a já teda nemám možnost to úplně analyzovat, protože jsem to opravdu viděl tady na malé obrazovce, od té doby jsou kolem mě mikrofony.

ONLINE: Eurovolby v Česku vyhrálo ANO před koalicí Spolu. Bodovaly subjekty vedené Turkem a Konečnou Číst článek

Tuším ale, že volby dopadly všude v Evropě tak, že prohrává zelený progresivismus a takový ten „liberalismus“. Myslím, že zdravý rozum začíná vyhrávat napříč celou Evropou. Doufám, že to tak bude a že poměr v Evropském parlamentu bude mnohem rozumnější, než byl doteď. A stejně tak podle toho doufám, že budou vypadat frakce.

Za pár týdnů složíte poslanecký slib a stanete se poslancem Evropského parlamentu. V jaké frakci byste chtěl působit?

Pro nás je přirozená cesta jít do ECR, ale nemohu za nikoho mluvit. Celou dobu jsem nějak opakoval, že to pro nás je nejpřirozenější cesta. Na druhou stranu, ze srandy jsem říkal, že pokud my v nějaké frakci slíbí, že se mnou budou brutálně postupovat proti Green Dealu, masové migraci a budou se chovat racionálně, realisticky, tak samozřejmě budou třeba jiné možnosti. Myslím ale, že nejpřesnější je ECR. Aktuálně tam nikoho jiného nevidím.