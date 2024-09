Kutná Hora se chystá na příliv fanoušků hry Kingdom Come Deliverence II. Nabídne prohlídkové trasy

Milovníci počítačových her se budou moct zhruba za půl roku procházet po ulicích středověké Kutné Hory v pokračování české videohry Kingdom Come Deliverence. Už teď se kutnohorská radnice chystá na příliv nového typu turistů, kteří si budou chtít herní místa prohlédnout naživo. Nechce, aby ji to zaskočilo podobně jako Rataje nad Sázavou, kam byl zasazený první díl hry. Kutná Hora 11:16 29. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Panorama Kutné Hory se objevilo již v prvním traileru na druhé hru Kingdom Come: Deliverance II, které má dosud na videoportálu YouTube přes milion zhlédnutí. „Je tam vidět kostnice a spousta zásadních staveb města,“ popisuje kutnohorský starosta Lukáš Seifert z ODS.

Předpokládá, že mnozí z příznivců hry navštíví v následujících letech Kutnou Horu.

„Věřím tomu, že tuto hry si koupí mnohem více lidí, a jsem rád, že to budou turisti, na které čekáme. Jsou to ti, co tu chtějí zůstat, a jsou to hlavně ti, kteří sem nepojedou jen kvůli Kutné Hoře, ale kvůli všem obcím kolem, kvůli Kutnohorsku,“ dodává.

Ve hře se má podle vývojářů objevit například obec Suchdol nebo tvrz Malešov. „Budeme mít speciální prohlídkové trasy. Budou to půldenní záležitosti, které se dají dál rozšířit o Malešov a další skvělá místa,“ nastiňuje Seifert.

Zájem turistů by mohly podle starosty pocítit hlavně místní živnostníci a podnikatelé. „Zůstanou tady pár dní. Nechají tady mnohem více peněz a zároveň si dovedu představit, že tím pomůžeme ubytovacím kapacitám v okolí, nejenom ve městě, ale právě v těch vesnicích kolem nás,“ míní kutnohorský starosta.

Turisté z Jižní Koreje

Z prvního dílu videohry Kingdom Come Deliverence se prodalo přes šest milionů kopií po celém světě. Její hlavní část se odehrávala v Ratajích nad Sázavou.

„Je to hodně inspirováno skutečnými místy, skutečnou historií. A lidé to samozřejmě motivuje a jsou velmi rádi, když v těch lokalitách a místech mají možnost vidět nějaká provázání s tou hrou jako takovou,“ potvrzuje Zdeněk Kabelka, pořadatel fanouškovských srazů v Ratajích.

Kabelka pomohl i s vytvořením expozice Kingdom Come, která vznikla před rokem v jedné z místností na zámku v Ratajích nad Sázavou. Hráči místo znají jako horní hrad. Díky videohře sem dorazí desítky lidí týdně, říká Věra Doubravová, která zámkem provází.

„Tady se vždycky zastavíme a je to takový prapočátek naší výstavy. Když jsme tu ještě neměli vůbec nic, tak parta lidí, kteří to dávali dohromady, tak přinesli tento plakát a říkali: když půjdou hráči okolo a budou mít zájem, tak se mohou podepisovat,“ ukazuje.

Na plakátu už teď není skoro žádné volné místo. „A když se podíváte, tak některé podpisy jsou opravdu velmi exotické. Máme tady někde Jižní Koreu a měli jsme tu návštěvníky z Japonska, samozřejmě mnoho polských a německých návštěvníků,“ vyjmenovává Doubravová.

Tobias Stolz-Zwilling z Warhorse Studios, které hru připravuje, uvedl, že sami vývojáři budou pomáhat městům a obcím s propagací. Hra má vyjít 11. února.

