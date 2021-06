Hromadné omdlévání ve škole mohla způsobit davová psychóza. Nepotvrdily se otrava vodou ani plynem

20 kolabujících studentů, 9 posádek záchranářů, ale i kriminalisté a psovodi. Tak vypadalo páteční dopoledne v Sokolově, kde zasahovala záchranná služba. Studenti začali náhle kolabovat. Policie v pondělí vyloučila otravu, drogy i alkohol. „Mohlo dojít následkem kolapsu jedné nebo dvou dívek ke spuštění sugestivní reakce ostatních osob a je možné, že tak byla vyvolána davová psychóza,“ uvedla policejní mluvčí Eva Valtová. Sokolov 14:58 28. června 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dvacet žáků zkolabovalo na policejní střední škole během slavnostního ukončení školního roku | Zdroj: Policie České republiky

Ke dvaceti kolabujícím osobám v Sokolově vyjíždělo devět posádek záchranné služby. „Jedná se o osoby se stavem nevolnosti, kolapsu. Aktivovali jsme i hasičský záchranný sbor,“ uvedl v pátek mluvčí záchranářů Karlovarského kraje Radek Hes.

Na místě zasahovali i psovodi, kriminalisté a technici. Již na místě dospěli k závěru, že hromadný kolaps nezpůsobil únik plynu ani žádné jiné škodlivé látky.

Poté, co sedmnáct lidí odvezli záchranáři do nemocnic, provedli všem laboratorní vyšetření krve a moči. Ani to však podle mluvčí Valtové nevedlo k objevení příčiny. „Lékaři se shodli na hyperventilaci způsobenou stresem,“ řekla.

Znalec z oboru psychologie navíc v předběžném vyjádření uvedl, že mohlo jít o davovou psychózu jako reakci na kolaps jedné nebo dvou dívek.

Přítomnost škodlivých látek nezjistili hygienici ani ve vzorcích odebrané vody, stejně tak meteorologové vyloučili jakoukoliv anomálii v počasí.

Žáci se účastnili slavnostního ukončení školního roku s předáním vysvědčení ve venkovních prostorách. „Během slavnostního ukončení nám bohužel omdlelo a postupně ztratilo vědomí asi 20 dětí, okamžitě jsme jim poskytli první pomoc,“ řekl ředitel policejní školy Zdeněk Jedlička.