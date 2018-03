13. 9. 2016 |David Bernardy, Lukáš Matoška |Zprávy ze světa

Když se Zdeněk Gažda vydal jako každý rok na tryznu ke Ground Zero, nemohl tušit, že jím natočené záběry možná ovlivní výsledek prezidentských voleb. Přesto se to může stát. Nejspíš jako jediný totiž natočil okamžik, kdy se Hillary Clintonové udělalo nevolno, s pomocí ochranky nastoupila do auta a odjela. Video už má podle něj na twitteru víc než 10 milionů zhlédnutí. Chodí mu tisíce zpráv, podle kterých udělal dobře, a podobný počet lidí ho zase za zveřejnění videa kritizuje. Zdeněk Gažda tvrdí, že rozhodně nikomu nechtěl ublížit ani pomoct.