Komentátor Kubičko: Odchod do opozice by Pirátům prospěl. Ponížení jim vrátilo ztracený drive

Za hnusný podraz označily špičky Pirátů návrh premiéra Petra Fialy z ODS odvolat Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra a ministra pro místní rozvoj. Důvodem má být neschopnost Bartoše manažersky dotáhnout digitalizaci stavebního řízení do úspěšného konce. Jak rozumět krokům Petra Fialy a jejich načasování? Jaký dopad to bude mít na vládní koalici? A měl by ve vládě skončit i koaliční partner Pirátů ze sněmovních voleb, hnutí Starostové a nezávislí? Jak to vidí...

„Tomu, co se děje, rozumí málokdo. Zmateni jsou koaliční partneři i aktéři. Těžko si ale představit, že po slovech, která z obou stran padla, by byla ještě možná nějaká spolupráce,“ míní v pořadu Jak to vidí... komentátor Českého rozhlasu Radko Kubičko.

„Petr Fiala musel vědět, že ponížení Pirátů v přímém přenosu vzbudí reakci. Ivan Bartoš není jen obyčejný předseda, ale je to zakladatel a symbol strany,“ zdůrazňuje.

„Je tedy logické, že Piráti jsou teď připraveni bojovat za svoje očištění. Znovu se stávají tou protestní stranou, která má drive. Je vidět, že kritika je nakopla a vrátila k jejich kořenům,“ všímá si Kubičko.

Za hranou politické slušnosti

Zároveň však upozorňuje na fakt, že Bartoš skutečně není schopen si přiznat politickou odpovědnost za některé kroky ministerstva, a zejména za problémovou digitalizaci stavebního řízení.

„Vůbec si nepřipouští, že by v kritice premiéra mohl být nějaký věcný základ. Má pocit, že všechno udělal dobře, přestože se k digitalizaci kriticky vyjadřovali představitelé samospráv, hejtmani, odborníci a další. On to ale politicky nezvládl,“ podotýká Kubičko.

To, že digitalizace nefunguje tak, jak má, se ale ví dlouho. Načasování Bartošova odvolání tedy budí podle něj právem rozpaky.

„Pro Petra Fialu je to skutečně nepříjemná situace. Vypadá to totiž tak, že si na Bartoše troufl až v okamžiku, kdy on rezignoval na funkci předsedy strany po prohraných volbách. Chtěl bych ale věřit premiérovi, že si to opravdu rozmyslel a že tam na něj žádné tlaky nebyly, jak naznačovali Piráti,“ nastiňuje svůj pohled komentátor.

Podle Kubička je totiž naprosto absurdní, když na tiskové konferenci zazní nepodložené obvinění, že ODS to udělala de facto proto, že chce spolupracovat s hnutím ANO.

„Na to Piráti nemají žádné důkazy a argument o vyjednávání při krajských volbách také neobstojí. Na krajské úrovni samozřejmě ke spolupráci s hnutím ANO dojít musí, protože ANO získalo v krajích velké zisky. Mluvit ale o nějaké schůzce, na které byl Petr Fiala údajně vydírán, je za hranou jakékoli politické slušnosti. Kdyby to totiž byla pravda, bylo by to na odstoupení premiéra a celé vlády. Dá se sice pochopit, že byli Piráti naštvaní, ale toto si opravdu mohli odpustit a neměli šířit pomluvu nebo poplašnou zprávu,“ míní Kubičko.

Sbohem, vládo?

Nejasnosti panují rovněž kolem odchodu Pirátů z vlády. Podle slov Petra Fialy nikdo Piráty z vlády nevyhazuje. Potvrdila to i šéfka Sněmovny Markéta Pekarová Adamová z TOP 09, když řekla, že výměna ministra pro místní rozvoj není vyhozením Pirátů. Piráti se ale nechali slyšet, že o svém setrvání ve vládě budou hlasovat v referendu.

„Piráti se v tom plácají. Na otázku, jestli odcházejí, říkají ano, kroky ale nedělají, respektive teprve spouští svoje referendum. To ale může dopadnout různě, protože členek a členů zase není tolik, a občas to bývá spíše ruleta. Navíc je to klikací referendum, což vypadá dost strašlivě. Tuto věc by opravdu mělo rozhodnout vedení strany,“ domnívá se komentátor.

Ze situace však přesto mohou podle něj paradoxně více profitovat Piráti. „Boj s premiérem z nich navzdory všemu dělá znovu tu protestní stranu, jakou chtělo jejich voličstvo vidět. Zničehonic z nich opadl papalášský moment a začali být zase těmi ostrými hochy, kteří kritizují vládu. Odchod do opozice by jim z tohoto hlediska určitě prospěl. Otázka je, jestli jim to lidé budou věřit, když ve vládě seděli tři roky a byli k ní velice loajální,“ uzavírá Kubičko v pořadu Jak to vidí...