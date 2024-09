‚Pro další spolupráci není elementární důvěra.‘ Fiala podle Michálka jednal pod tlakem kolegů z ODS

Vládní koalice podle Pirátů končí poté, co premiér Petr Fiala (ODS) nečekaně oznámil, že nechá odvolat ministra pro místní rozvoj a stávajícího předsedu Pirátů Ivana Bartoše. Podle ODS, lidovců a TOP 09 Piráty z vlády nikdo nevyhazuje. Pirátský poslanec Jakub Michálek Radiožurnálu řekl, že trvá na tom, že Fiala jednal pod tlakem vysoce postavených spolustraníků z ODS. Piráti podle něj budou dále postupovat v jednotě za svým předsedou Bartošem. Rozhovor Praha 9:30 25. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pirátský poslanec Jakub Michálek (archivní foto) | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Odcházejí Piráti z vlády?

Nikdy jsme nechtěli odcházet z vlády, chtěli jsme dotáhnout to, proč jsme ve vládě byli. Dotáhnout systém digitalizace k plné funkčnosti. Ten systém funguje, v některých případech je zpomalený a je závislý na externích dodavatelích, ale v zásadě na řadě úřadů, kde ho používají, tak jsou povolovány stavby, fungují kolaudace.

V některých případech, kde používali starší systém, který měl nějaké automatické funkce navíc, tak některé z nich tam ještě nejsou. A bohužel v mediální rovině se to přefouklo do obrovské záležitosti, která byla používána k našemu ostřelování a vedla k současné vládní krizi.

Obávám se, že pokud premiér přes telefon zavolal Ivanu Bartošovi, že končí, a Ivan Bartoš stále je předsedou Pirátské strany, a že mu to ani neřekl osobně z očí do očí, když spolu mluvili, nebo k tomu nesvolal koaliční jednání, jak to máme dohodnuto v koaliční smlouvě, abychom si to vyříkali a zkusili najít nějaké slušné řešení, tak tímto způsobem, když se to dozvíme z tiskové konference, už spolupráce dál fungovat nemůže.

Říkal jste, že jste nechtěli odcházet, ale otázka zněla, zdali tedy odcházíte z vlády anebo ne?

Domnívám se, že ten krok premiéra v podstatě znamenal, že ODS vykopává Piráty z vlády. My to tak přijímáme. Je to akt vůči předsedovi Pirátské strany, není možné, abychom se tím nechali rozdělit. Naši ministři odvádějí výbornou práci, zvlášť ministr zahraničí Jan Lipavský. Nechceme se stát dalším satelitem ODS.

Ministr zahraničí Lipavský v úterý ve Spojených státech řekl, že pokud se strana rozhodne odejít a ministr se z vlády stáhne, tak podá demisi, zároveň by ale skončil v Pirátské straně. Co na to říkáte?

Vyjádření jsem zaznamenal. Práce Jana Lipavského si vážím. Situace je nesmírně náročná a samozřejmě to politické prostředí, jak v té „velké politice“, tak v politické straně, je těžké. Budu určitě respektovat to, jak se Jan Lipavský rozhodne, a myslím si, že by bylo dobré, aby lidé jako on v české politice pokračovali a našel se způsob, jak můžou uplatnit své schopnosti.

Vládní lídři ODS, KDU-ČSL a TOP 09 na tiskové konferenci k návrhu na odvolání Bartoše | Foto: Roman Vondrouš | Zdroj: Profimedia

Vaše strana funguje při velkých rozhodnutích prostřednictvím takzvaného celostátního fóra. Znamená to, že budou členové hlasovat i o odchodu z kabinetu? A počkáte s tím rozhodnutím až do pondělí, kdy to hlasování má končit?

Celostátní fórum se může samozřejmě vyjádřit a má rozhodující úlohu. Vedle toho máme koaliční smlouvu a myslím si, že bychom se měli sejít na koaličních jednáních a promluvit si o tom v širším uspořádání, jakým způsobem bude nynější situace dokončena.

A tušíte, jak by to hlasování asi mělo dopadnout?

Jsem přesvědčen, že po tom, co se stalo, kdy premiér v podstatě ukázal, že mu nestojíme ani za to, aby se s námi sešel a promluvil si o tom, že nám bude věci říkat skrze tiskové konference, tak si myslím, že není elementární důvěra pro další spolupráci.

Pojďme si to vyjádření premiéra Fialy připomenout - včera v šest hodin večer řekl, jak si to představuje on: „Jaký bude další postup? Požádám Piráty, ať navrhnou kandidáta, který převezme řízení ministerstva pro místní rozvoj a manažersky ho zvládne.“ Váš končící předseda Ivan Bartoš a místopředsedkyně Markéta Gregorová v úterý řekli, že nikoho jiného na post ministra pro místní rozvoj navrhovat nebudou. To tedy platí stále?

Vůbec neuvažujeme o tom, že bychom přistupovali na to, co nám pan premiér bude vzkazovat přes tiskové konference. Přece jenom jsme šli do vlády plnit věci pro lidi. I po tom debaklu, který jsme měli v krajských volbách, jsme si vyhodnotili, že musíme změnit způsob, jak vláda funguje.

Taky jsme z toho vydestilovali požadavky, se kterými jsme přišli za panem premiérem, včetně toho, že od něho chceme mít jednoznačný mandát dotáhnout digitalizaci stavebního řízení, od něho osobně, abychom měli skutečnou podporu, nikoliv abychom byli od kolačních partnerů ostřelováni přes média.

A za druhé jsme se chtěli zaměřit na bydlení, abychom mohli dotáhnout pět tisíc nových bytů, zákon o podpoře bydlení, tu rozpracovanou legislativu, kterou máme v Poslanecké sněmovně. A za třetí, aby se vláda konečně začala zabývat cenami v obchodech v rozporu s tím, jak ze státního rozpočtu platíme dotační podnikatele. To se bohužel asi nepodaří.

Pojďme tedy zpět k té situaci a případnému řešení. Je dohoda na smír ve vládní koalici podle vás definitivně vyloučena? Nemůže třeba zasáhnout prezident Petr Pavel, který si pozval na pondělí vládní politiky?

Myslím si, že je dobře, že pan prezident využívá své moderační oprávnění, které má podle Ústavy, a aspoň u něho proběhne osobní jednání před takto významným krokem, jako je změna půdorysu koalice.

Protože přece jenom, když si vzpomeneme na volby, tak pro Pirátskou stranu z nich vzešla pětina mandátů koalice a v tento okamžik se zbytek vlády dostává do situace, že podle výsledků voleb bude vládnout s výrazně menšinovou podporou obyvatel České republiky. Takže si myslím, že je dobře, že to u pana prezidenta příslušní činitelé proberou, ale nejsem přesvědčen, že to povede k nějakému zvratu.

Váš předseda Bartoš se během středy sejde a má přesvědčovat šéfa STAN Víta Rakušana o tom, aby se stalo, co vyplývá z voleb, ve kterých jste kandidovali společně s hnutím STAN. Tedy že pokud skončíte ve vládě vy, mělo by odejít i hnutí STAN, respektive jejich ministři. Trváte na tom?

K tomuhle nechci vydávat žádná prohlášení. Myslím, že to je mandát předsedy Ivana Bartoše, aby jednal o té situaci se STAN a pokusil se nalézt vhodné řešení, které bude v souladu i s naší dohodou, kterou jsme se Starosty měli.

V úterý jste řekl, že podle kuloárních informací jednal premiér Fiala pod tlakem ministrů dopravy Martina Kupky a financí Zbyňka Stanjury, hejtmana Martina Kuby a místopředsedy sněmovny Jana Skopečka, všech z ODS. Ti jakoukoliv schůzku odmítli. Trváte na tom svém tvrzení?

Nemluvil jsem o schůzce. To je hezky vidět, jak si to překroutili. Mluvil jsem o tom, že spolu jednali, to je samozřejmě možné jiným způsobem. A já to tvrzení mám ověřené, nemám důvod, proč bych ho stahoval.

A je mi trošku líto pana premiéra, že musí vykonávat tyhle požadavky. V podstatě už to běží v médiích a na twitteru, ty informace, že se začaly ozývat krajské buňky ODS, které požadují svolání mimořádného sjezdu, kde může proběhnout výměna předsedy ODS. Takže možná to byla prostě jenom snaha ukázat, že je rozhodnější ve svých krocích.