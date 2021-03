Češi se obávají omezení péče o necovidové pacienty, vyplývá z průzkumu CVVM

Ohledně epidemie koronaviru se Češi teď nejvíc bojí omezení zdravotní péče pro pacienty s jinými nemocemi než covid-19. V únorovém průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění vyjádřilo takové obavy 85 procent lidí. Oproti poslednímu dotazování loni v prosinci je to o 13 procentních bodů víc. Nejvýrazněji, o 20 procentních bodů, vzrostly oproti prosinci obavy z nedostatečné kapacity nemocnic, čehož se v únoru obávaly více než dvě třetiny obyvatel. Praha 16:18 25. března 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Více než polovina obyvatel se obává o své vlastní zdraví. Ilustrační foto | Foto: Pixabay | Zdroj: Pixabay

Přes čtyři pětiny respondentů se také obávají zhoršení ekonomické situace v Česku a starosti si dělají o zdraví svých blízkých. Zhoršení ekonomické situace ve světě a v Evropské unii se pak bojí zhruba dvě třetiny lidí.

Více než polovina obyvatel se obává o své vlastní zdraví a o něco méně než polovina zhoršení ekonomické situace vlastní domácnosti.

Nejméně pak vyvolává obavy možnost zhroucení zásobování například potravinami a léky, i přesto se ale této situace obávají téměř tři desetiny společnosti, uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Autoři průzkumu také zjišťovali, jak se lidé orientují ve čtyřech oblastech spojených s koronavirem. Nejlépe se podle výzkumu vyznají ve způsobech, jak se lze před nákazou chránit. Dobře se v nich orientují téměř dvě pětiny občanů.

O aktuálním výskytu a šíření koronaviru v Česku je podle vlastního mínění dobře informovaná více než polovina občanů. V omezeních, která zavádí česká vláda v souvislosti s epidemií, se dobře orientují jen o málo více než dvě pětiny a nejhůře se občané orientují v ekonomické podpoře, kterou vláda poskytuje. Dobrou orientaci v informacích o této podpoře uvedla přibližně čtvrtina občanů.

Konspirační teorie

Závěr průzkumu byl věnovaný skupině výroků, které podle Centra pro výzkum veřejného mínění oscilují od kritického pohledu na různé aspekty současné pandemie až po zřejmé teorie spiknutí. Nejvíce rozšířený z nich je, že v Česku je nedostatek vakcín proti onemocnění covid-19 kvůli Evropské unii, když s ním souhlasí více než dvě pětiny občanů.

S konspiračně laděným výrokem, že koronavirus byl rozšířen záměrně, souhlasí téměř dvě pětiny dospělé české populace. Přibližně třetina souhlasí s tvrzením, že očkování proti onemocnění covid-19 je nebezpečné, protože vakcína byla vyvíjena příliš rychle.

„Nejméně by pak česká veřejnost souhlasila s absurdně znějící, přesto však skutečně vytvořenou a zdokumentovanou konspirační teorií, a to že ve vakcíně proti onemocnění covid-19 je obsažen tajný čip, který odesílá informace o očkovaném, s čím by souhlasilo minimum (šest procent) české veřejnosti,“ uvedlo Centrum pro výzkum veřejného mínění.

Průzkum se konal od 2. do 16. února a zúčastnila se ho zhruba tisícovka lidí ve věku od 18 let.

