Obchodníci s panikou. Respirátor proti koronaviru prodávají i za pět tisíc korun

„Tak si je lidé měli koupit předem. Každý se má starat o sebe,“ prohlásila žena, která si na inzertním webu říká VKubeckova. Respirátor prodává za 5000 korun. Patří k těm, kteří se rozhodli na strachu z viru vydělat. Respirátory typu FFP3, které mají lidi proti koronaviru chránit, nedávno stály zhruba 80 korun. Nyní ale zmizely z pultů a podnikavci je prodávají za přemrštěné ceny. Česko v úterý zakázalo jejich prodej mimo zdravotnická zařízení. Praha 6:00 4. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Žena vystupující pod jménem VKubeckova prodávala respirátory za pět tisíc korun. | Zdroj: Český rozhas

Inzerátů jsou stovky. Jen na portálu aukro.cz jich v pondělí bylo 260, na Sbazaru 210, na Bazoš.cz přes 140. A mnozí z prodejců zdůrazňují, že jinak než právě od nich už zájemci respirátory nekoupí. Byť mnohonásobně předražené.

„Já to považuji za hyenismus. Za snahu vydělat na strachu a obavách jiných lidí,“ reagoval na zjištění Radiožurnálu mluvčí České lékařské komory Michal Sojka. Právě komora se obrátila na hlavní hygieničku Evu Gottwaldovou. Chce vědět, kde si mají lékaři ochranné prostředky pořídit.

Jedna ze stránek, která draze nabízí respirátory proti koronaviru | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

‚Oni to podcenili‘

Respirátory proti koronaviru jsou vyprodané. ‚Nemocnice si mají udělat zásoby,‘ řekl Babiš Číst článek

Podobně jako Sojka reagoval na dotaz Radiožurnálu i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). „Jednání prodejců, kteří zneužívají aktuální situace související se koronavirem k nehoráznému navýšení cen respirátorů, odsuzuji. A prosím občany, aby na tuto obchodní politiku nepřistupovali. Doporučuji se chránit zejména důsledným dodržováním hygienických pravidel. Respirátory a ústenky jsou primárně potřeba pro zdravotníky v nemocnicích a v terénu,“ sdělil.

Prodejci ale v nabízení předražených respirátorů problém nevidí. Třeba žena vystupující pod jménem VKubeckova na dotaz Radiožurnálu, zda je podle ní v pořádku zneužívat obavy lidí a prodávat jim předražené roušky, odvětila suše: „Oni to podcenili, ne?“

Sama přiznala, že si respirátory koupila na internetu jen proto, aby na nich pak mohla vydělat. K dispozici má prý čtyři. „Já ty peníze potřebuju na kastraci svých koček, to je drahý,“ cynicky odpověděla na dotaz Radiožurnálu, jestli jí nevadí, že kvůli spekulantům chybí roušky onkologicky nemocným pacientům nebo lékařům.

E-shop s počítadlem mrtvých

Někteří obchodníci si z prodeje respirátorů udělali profesionálně vyhlížející živnost. Mezi inzeráty na internetu se objevil web, který se tváří jako běžný prodejní portál. Nabízí respirátory za 999 korun, tvrdí, že cena je po slevě z původních 1499 korun, uvádí, že zboží je skladem a k dodání do sedmi dnů.

Na hlavní stránce je sugestivní fotografie dítěte v roušce a nápis „Šance na boj proti koronaviru“. To vše doprovázejí záběry z nemocnic a především aktualizované počítadlo nakažených a mrtvých, které úřady celosvětově registrují.

Jedna ze stránek nabízejících respirátory má i počítadlo mrtvých, kteří podlehli koronaviru | Zdroj: Repro iROZHLAS.cz

Prodejce, který se představil jako Standa, odmítl, že by tím paniku ještě víc zesiloval, aby na ní vydělal. „Počítadlo mrtvých, to je z veřejně dostupných zdrojů, my si to nevymýšlíme. Takže nevím, jestli to můžete považovat za obchod se strachem, ale my to takto nevidíme,“ prohlásil.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Rozhovor s prodejcem roušek

Obchod spravuje společnost, která jinak provozuje on-line prodej stavebnin. Doména, na které běží obchod s respirátory, byla podle veřejně dostupných zdrojů registrována teprve v sobotu. Podnikatel podle svých vlastních slov prodal přes e-shop již přes dva tisíce respirátorů. To by při ceně 999 korun za kus odpovídalo tržbě přesahující dva miliony korun. Ani v mnohonásobném předražení oproti běžné ceně žádný problém nevidí.

„Není to o tom, že by někdo někoho do něčeho nutil. Je to vždycky jeho svobodná volba. Pokud o roušky zájem nemá, tak je nekoupí. Je to prostě otázka nabídky a poptávky. Když o to zájem nebude, tak se to nebude prodávat.“

Byznys z Finska

Strach lidí z viru se snaží využít i mladík, který se představil jako Honza z Prahy. Na jednom z inzertních serverů nabízí až 600 respirátorů s nejvyšší možnou ochranou, každý za tisícovku.

„Vozím z Finska, mám tam naštěstí známé a ti mi pomáhají to tam shánět,“ vysvětlil. Respirátorů prý prodal už asi tři sta. „Máme tady volný obchod, a když sem dokáže člověk dostat něco, co lidi potřebují. Takže si nemyslím, že by to bylo parazitování,“ řekl Radiožurnálu.

Dokonce prohlásil, že svůj byznys vnímá jako pomoc lidem, kteří by se jinak k ochraně před virem nedostali. Na dotaz, proč zboží neprodává za původní cenu, když už chce pomáhat, prohlásil: „Každý chce vydělat.“

Zásobený řemeslník

Další, kdo se rozhodl na koronaviru vydělat, je řemeslník z Krupky. „Kupoval jsem to na firmu, dělal jsem si zásoby a teď to přišlo vhod,“ řekl v předsíni svého domku v Krupce u Teplic. „Používám je, když se lakuje a takový ty věci,“ dodal. V Krupce provozuje pneuservis.

Když 1. března, jakmile ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil první tři potvrzené případy koronaviru v Česku, dával svůj inzerát na internet, měl respirátorů 75. I on nabízel jeden za tisíc korun. Po dvou dnech mu jich zbylo 31.

„Přes čtyřicet se jich prodalo za dva dny,“ řekl. Vzápětí se opravil: „No, ono se jich prodalo sto čtyřicet, protože kolega měl ještě taky. Včera (v pondělí) to lítalo hodně a to ještě ten boom teprve přijde,“ líčil, jak na koronaviru vydělává.

Když se ho reportér Radiožurnálu ptal, jestli je v pořádku zneužívat strach lidí z viru, suše prohodil, že takových nabídek je spousta a on se jen přidal. „Všude to je, koukněte se na internet,“ řekl a bouchl dveřmi.

Některé inzeráty nabízejí respirátory s tím, že jde o maximální ochranu před koronavirem, reálně jde ale často o výrobky s nižší úrovní ochrany, tedy FFP1 nebo FFP2. Ani jeden typ přitom podle náměstka ministerstva zdravotnictví a epidemiologa Romana Prymuly na účinnou ochranu před koronavirem nestačí.

Ministerstvo zdravotnictví kvůli novému koronaviru zakazuje od středy 4. března vývoz respirátorů třídy FFP3 mimo Česko a jejich prodej všem mimo zdravotnická a sociální zařízení, orgány ochrany veřejného zdraví, složky integrovaného záchranného systému a další orgány státní správy.V úterý to sdělila mluvčí ministerstva zdravotnictví Gabriela Štěpanyová.