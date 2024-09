Chápu, že lidé neměli náladu volit. Neznamená to, že by volby byly nezákonné, míní šéf odboru voleb

Lidé vybírali nové zastupitele ve třinácti krajích kromě Prahy a taky nové senátory v prvním kole voleb v 27 obvodech. Volební místnosti se podařilo otevřít ve všech obcích, navzdory obtížné situaci po záplavách. „Všechny úřady v zasažených regionech odvedly velký kus práce i přesto, že to pro ně byl další problém v pořadí,“ oceňuje ředitel odboru voleb na ministerstvu vnitra Tomáš Jirovec ve speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Praha 15:52 21. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Volební místnost v Širokém Brodě | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Platí, že se volby obešly bez větších problémů, jak jste pro Radiožurnál uvedl po jedenácté hodině dopoledne?

Ano, ty největší problémy nebo příprava na hlasování byla intenzivní v minulém týdnu, ale v podstatě se podařilo to základní, co volební orgány mají za povinnost: a to je všem voličům ve všech obcích otevřít volební místnosti. To je naprosto klíčové.

Co se týče samotného hlasování: pokaždé jsou tam nějaké situace, diskuse komise s voličem, který třeba přišel do špatné místnosti a podobně, ale to je už běžný kolorit. V rámci pohotovosti jsme na ministerstvu vnitra vyřizovali asi 30, 35 hovorů, většinou od voličů, kde jsme se snažili poradit.

To je ale, řekněme, běžný stav, nebo dokonce bych řekl, že i podprůměrný. Z tohoto hlediska bych volby považoval v zásadě za klidné, ale samozřejmě ve velkých uvozovkách.

Takže intenzivní příprava, ale dnes už byl klid.

Zejména chci poděkovat zastupitelům, orgánům obcí, obecním úřadům a krajským úřadům v zasažených regionech. Opravdu odvedli velký kus práce, i přestože chápu, že to pro ně byl další problém v pořadí, že se to takto sešlo s tou povodní. Pro voliče se ale podařilo vše zajistit, to je podstatné a za to jsem rád.

Pomáhali jste ve volebních komisích nebo stavěli provizorní volební místnosti tam, kde to bylo třeba. Tam šlo taky vše hladce?

Jsou tam určitá specifika, například to, že tam naši zaměstnanci spali stejně jako lidé, co tam pomáhají, někde na lůžkách. To k tomu ale muselo patřit.

Co se týče samotného hlasování, volební místnost byla zajištěna ve spolupráci třeba v Kobylé nad Vidnavkou ve spolupráci s paní starostkou. Ta zajistila místnost, my lidi do komise, ona ji jmenovala. Podobně jsme vypomáhali ještě ve třech komisích v Jeseníku – tam bych chtěl poděkovat panu Gerstbergerovi z městského úřadu Jeseník, který v organizaci odvedl výbornou práci.

U samotného hlasování jsme se někde snažili metodickými doporučeními navést obecní úřady k tomu, aby například formálně sdružily okrsky pod jednu komisi. Někteří voliči, když pominu situaci, že mají vyplavené domy, mohli pocítit, že je volební místnost dál od jejich domů. Pořád to ale bylo v rámci dostupnosti a zákonných mezí, v tom myslím, že žádné problémy nebyly.

Stížnosti na průběh voleb

Volební zákony moc improvizace neumožňují. Našli jste něco, co zákon nezakazuje, jestli mi rozumíte?

Určitě jsme nemohli udělat něco, co by bylo v rozporu se zákonem. To bychom si hned naběhli na potenciální volební stížnosti. Popsal jste to velice správně: volební zákon neumožňuje mnoho improvizace, nedává moc prostoru k tomu, aby exekutiva volby nějak měnila nebo byla kreativní.

Má to samozřejmě své dobré důvody, ale na druhou stranu, je to komplikované v době, kdy je krize třeba tohoto typu – když se vám pět dní před volbami vyplaví poměrně značná část území.

Hýbat se dá ve věcech formálně technického rázu – tedy jestli je komise personálně stejná, zajišťuje činnost ve dvou či ve třech okrscích… pořád to ale znamená, že administrativně jsou to tři okrsku, jsou tam tři urny, musí zpracovávat tři zápisy. V tom ale může být určitá flexibilita.

Máte pocit, že by mohlo být tentokrát víc stížností na průběh voleb než obvykle?

To bych asi musel být Sibylou. Každé volby s sebou nesou nějaké množství stížností. Tady to máme ještě rozděleno do 13 regionů, rozhodují o tom krajské soudy. Nějaké stížností budou vždycky, ale je otázka, do jaké míry budou relevantní.

Musíme brát v potaz také míru „úspěšnosti“ stížností, což my jako volební orgány samozřejmě doufáme, že bude co nejnižší a že se podařilo všechny procesy udělat v souladu se zákonem.

Nemyslím si ale, že by nějakým reálným základem stížností byla malá volební účast. Důležité je, že jsme otevřeli volební místnosti v každé obci a všichni voliči měli možnost volit. To, že na to neměli náladu, je pochopitelné, ale těžko by to mohlo znamenat, že by volby byly nezákonné.