Drtivá většina lidí u nás je ráda, že může jít volit, říká Kotyza z moravskoslezského krajského úřadu

Moravskoslezský kraj je jednou z nejvíce zasažených oblastí, kudy se minulý víkend prohnala povodeň. Lidé odklízejí její následky, někdy řeší i to, kde budou bydlet, a do toho musí obce a města organizovat volby. Kraj podle ředitele jeho úřadu Tomáše Kotyzy obcím vypomáhá, jakmile se ozvou. Nálada lidí ohledně voleb je podle Kotyzy různá - někteří na ně nemají myšlenky, většina je ale vděčná, že se konají, řekl Radiožurnálu. Rozhovor Ostrava 10:44 21. září 2024

Vy jste přímo do těch zasažených oblastí v pátek vyjel, co jste viděl? Jak samosprávy zvládaly nebo zvládly pořádání voleb?

Drtivá většina starostů k tomu přistupuje velice zodpovědně. Byť ty starosti mají úplně někde jinde, jsou si vědomi toho, že i konání voleb je zkrátka jejich povinností. Tam, kde si to nestačili zabezpečit vlastními silami, tak jsme v tom pomohli. Hasičský záchranný sbor postavil dva i přenosné stany, kde probíhá hlasování v těch nejpostiženějších obcích. Zvládají to všichni.

Jaké komplikace obce a města řešily nejčastěji, ať už před otevřením volebních místností, anebo během voleb?

Je to absence místa, kde by se vůbec volby mohly konat v některých obcích, protože zkrátka obecní úřad, škola a další běžná místa, kde se volby konají, byla vyplavená a ke konání voleb nevhodná, takže se to vyřešilo náhradním způsobem, a to buď tím stanem, anebo se to úplně přestěhovalo do oblastí výše položených, které vodou zasaženy nebyly.

Potom je to také nedostatek členů ve volebních komisích, protože je pochopitelné, že lidé se zkrátka chtějí věnovat záchraně svého majetku, anebo případně pomoci blízkým, příbuzným a známým, než sezením ve volební komisi, ale i to jsme vyřešili.

Asi je těžké získat informaci o volební účasti v těch vodou postižených oblastech, ale jaký je tam tedy obecně zájem o volby?

Lidé jsou nešťastní, zoufalí, drtivá většina z nich jsou ale v podstatě rádi, že mohou volit. A ti, kteří to nepovažují za důležité, tak k volbám zkrátka nepřijdou.

To je jejich právo a musím říct, že lidé reagují velice pozitivně a často sdílejí své příběhy i se členy volební komise. Myslím si, že je v těch oblastech cítit obrovská soudržnost, sounáležitost lidí a snaha vyřešit složitou situaci, která nastala. Ty volby, to není o tom, že někdo chce, aby šli volit. Je jejich právo k volbám přijít.

Kde vypomáhá se zajištěním voleb krajský úřad a čeho se případně tahle pomoc může týkat?

Třeba byl nedostatek přenosných volebních schránek v některých volebních okrscích v Opavě, tak krajský úřad to zabezpečil, zavezl. Stejně tak nedostatek hlasovacích lístků, máme tady rezervu, čili je stále několik týmů v pohotovosti. A v okamžiku, kdy si někdo zatelefonuje, tak se snažíme to operativně řešit a řešíme.