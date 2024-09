Starosta Kroměříže: Ještě nemáme ideální stav, byť hladina Moravy klesla. Věříme, že volby proběhnou

Město Kroměříž a přilehlé okolí nadále trápí povodně způsobené rozvodněním řeky Moravy. Podle starosty Tomáš Opatrného (ANO) sice hladina řeky mírně klesla, ale voda trápí stále několik míst. „Opravdu nám pomáhají veškeré složky IZS,“ chválil starosta ve vysílání Radiožurnálu pomoc hasičů, zdravotníků a policie na místě. Rozhovor Kroměříž 12:04 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Rozvodněná řeka Morava v Kroměříži,16. září 2024 | Foto: Dalibor Glück | Zdroj: Reuters

Řeka Morava u vás podle dostupných informací klesá, ale v dnes (v úterý) se očekává zase vzestup hladiny, nebo máte jiné informace?

Je to tak, že hladina Moravy klesá, aktuálně jsme ve třetím stupni povodňové aktivity s výškou hladiny 605 centimetrů, ale ta tendence je klesající.

Jak to vypadá s místy, na které je Kroměříž právem pyšná? Barokní památky, arcibiskupský zámek, zahrady, které byly nedávno zrekonstruovány za čtvrt miliardy korun. Postihla je výrazně povodeň?

Zámek by měl být v pořádku, zámecká zahrada má problém v tom, že má nižší úroveň ochrany před řekou Morava. Preventivně jsme tam pytlovali. Květná zahrada je hodně promáčená, co se týče velkých dešťů, které na Kroměřížsku spadly. Památky by ale měly ten nápor vody ustát.

Ptáme se starostů z různých postižených míst, jak jsou na tom s dodávkami elektřiny, potravin a pitné vody. Jak jsou na tom v Kroměříži?

V Kroměříži dodávky elektřiny a pitné vody probíhají, jak mají. V tomto směru nejsou problémy. Pořád ale ještě nemáme ideální stav, byť hladina Moravy klesla, tak máme problematická místa. Především Wolfův splávek, naplňující se Medkovy rybníky a odčerpávání vody v Kotojedech, kde máme deset hasičů. Jsou tu pořád místa, kde je nasazená celá řada čerpadel a snažíme se uchránit některé části města, aby tam nedošlo k zalití vodou.

V neděli u vás hasiči evakuovali kvůli velké vodě přes 100 lidí z domova pro seniory a ještě jedné sociální služby. Mohou se lidé a případně další evakuovaní vracet do domovů?

Rodinné domy, které byly evakuovány, tak se lidé snad všichni vrátili. Problém je domov pro seniory ve Vážanech, který byl zatopen zhruba do úrovně 30 centimetrů. Tam začínáme odstraňovat škody, co voda způsobila, nicméně bude to trvat delší dobu. Tento domov pro seniory nebude v nejbližších dnech rozhodně k obývání.

Problém je, že v okolí celého domu jsou laguny, je tam vysoká voda, zatopená sklepení. I když začneme odčerpávat, tak je velká obava, že se bude podzemní voda opět vracet. Vyhlídky na nejbližší dny na jeho obnovu rozhodně nejsou.

Vláda na mimořádném jednání v pondělí jednala o finanční podpoře zasaženým regionům a samosprávám. Je něco, co potřebujete z centrální úrovně?

Z centrální úrovně zatím ne. Opravdu nám pomáhají veškeré složky IZS, to je velká pomoc. Využíváme i drony profesionálních hasičů, kteří mapovali okolí Plešovce, kde do lesů byla vylita voda, co se vylila za Troubkami. Byly celkem obavy, jestli Lužné lesy nezaplaví část Kroměříže. Měli jsme na místě spojky, pořád jsme hlídali hladinu a vyhodnocovali stav. Nakonec jsme vyhodnotili, že není potřeba lidi plašit, a proto jsme nepřistoupili k žádné evakuaci, byť okolní část Plešovec už evakuaci, sice dobrovolnou, vyhlásila.

Řekl byste, že i když je situace velmi komplikovaná, tak víkendové volby zvládnete?

Máme predikci, že řeka Morava bude pořád ještě vysoko, voda nebude rychle ubývat a pořád budeme minimálně ve druhém povodňovém stupni ještě tak den dva. Těžko se odhaduje, co nás čeká, a s obavami sledujeme, jaké je dění na toku Moravy proti proudu, tedy jak voda kulminuje v Olomouci.

Sledujeme i počasí, protože jakékoliv další srážky, které by měly přijít, tak by mohly situaci zkomplikovat. Na naší úrodné Hané máme absolutně zaplněná pole, máme tady laguny, které mohou v lokálních místech dělat potíže.

Věříme, že víkendové volby proběhnou v pořádku, ale s určitou obavou. Snažím se uklidnit, situace je v tuto chvíli stabilizovaná a nemáme žádné místo, kde by mělo dojít k nečekanému ohrožení.