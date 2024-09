Ostrava se nám už vodou nenapouští. Město pořádá sbírku oblečení pro evakuované, říká primátor Dohnal

„Věřím, že případy rabování po povodních v Ostravě byly ojedinělé, státní i městská policie zatopené lokality neustále monitorují,“ říká Radiožurnálu ostravský primátor Jan Dohnal (ODS). Město podle něj v rámci evakuačního centra sbírá suché oblečení i lékárenské potřeby pro evakuované. Pokud zbydou, podělí se s nimi o další regiony, uvádí primátor. Rozhovor Ostrava 9:46 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Záchranné složky pomáhali obyvatelům Ostravy s evakuací (16. září 2024) | Foto: David W Cerny | Zdroj: Reuters

Situaci u vás v pondělí zkomplikovaly trhliny v protipovodňové hrázi na pravém břehu řeky Odry. Uniká stále voda a působí to velké komplikace?

Je to pravda. Byl to velký problém, který nám zaplavil větší části města. Nejvíce to odnesl Přívoz, Nová Ves a Mariánské hory. Samozřejmě jsme se celý včerejšek do té průrvy pokoušeli nahazovat pytle pískem. Bylo to nepřístupné, takže to bylo pomocí dlouhého ramena a helikoptéry. Během dne se tu trhlinu povedlo ne úplně zasypat, ale určitě se povedlo snížit průtok.

A tím, jak nám Opava i Odra trošičku klesly, tak voda, která tím protékala, už byla naprosto zanedbatelná. A myslím, že během třeba hodiny dvou tím přestane téct úplně.

Takže dobrá zpráva je, že v tenhle okamžik se nám Ostrava vodou už nenapouští.

To byl výborný nápad ucpávat ty trhliny tímhle způsobem, tak jak jste to v Ostravě dělali. Koho to napadlo?

Bylo to takové kolektivní rozhodnutí na místě, když jsme se tam sešli a řešili, co s tím. Řešili jsme miliardu variant a víc hlav víc ví. Ačkoliv to bylo velmi komplikované, protože třeba ten jeřáb neměl samouvolňovací hák.

Museli jsme tam mít policejní pyrotechniky, kteří na každý provaz, na kterém se svěšoval pytel do vody, museli navázat výbušninu a tu dálkově odpalovali. Bylo to opravdu logisticky složité, ale jiná varianta nebyla.

Ostrava pod vodou, stav záplav z 15. září | Foto: Patrik Procházka | Zdroj: Český rozhlas

Jaká je situace kolem případné evakuace domovů pro seniory Iris a Slunovrat?

Nějaké počty lidí už byly evokovány včera, tuším, že 15, a budou evakuovány další, protože je třeba si uvědomit, že ty domy už se sice nebudou dál zaplavovat, ale jsou poničené, mají poničené zázemí, kotelny, kuchyně.

Aktuálně jsou oba dva navíc nepřístupné, takže ti lidé tam samozřejmě jsou naprosto v bezpečí, ale z důvodu zvýšení komfortu máme domluvené, že je převezeme do dalších zařízení, kde jsme mezi tím vytvořili volné kapacity. Takže není to kvůli tomu, že by byli v přímém ohrožení, to už určitě ne, ale ty budovy budou teď dva tři týdny nefunkční.

Dobrovolníci pomáhají dovážet jídlo do zaplaveného Domova pro seniory IRIS (16. září 2024) | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

V Ostravě zaznamenali i první případy rabování. Mělo jít to o pokus vykrást benzinovou pumpu v Přívozu. Máte k tomu nějaké podrobnosti?

Samozřejmě tyhle informace se k nám dostávají taky, netěší nás to. Policie České republiky má instrukce v těchto případech postupovat co nejtvrději, takže věřím, že to byl ojedinělý případ a další nebudou přibývat. Samozřejmě evakuované a zatopené lokality policie spolu s naší městskou policií neustále monitoruje.

Primátor Ostravy Jan Dohnal | Zdroj: Profimedia

Vzhledem k aktuální situaci v povodní stižené Ostravě jste zřídili sběrné místo na Černé Louce v pavilonu NA1. K čemu hlavně slouží?

Funguje v rámci našeho evakuačního centra, do kterého přicházeli lidé, kteří byli směřováni na ubytování. Je to takové tradiční místo sbírek v Ostravě, které už místní znají. Samozřejmě, že v těch postižených oblastech bude třeba celá řada věcí, takže jsme vydali seznam toho, co potřebujeme. Jedná se vesměs o nějaké suché oblečení až po lékárenské zboží, dezinfekce a podobně.

Vydali jsme poměrně precizní seznam toho, co je třeba. A pokud by se toho vybralo hodně, protože zatím ti lidé nosí, tak pokud by nám něco zbylo, tak to určitě poskytneme v rámci další pomoci zase postiženým regionům dál směrem na Opavu, na Krnov. Takže poprosil bych všechny, jestli mají nějaké volné prostředky, nějakou volnou kapacitu, opravdu se tyto věci teď hodí.