Bohumín je bez elektřiny, zřizuje místa s generátory. ‚Informovanost je pro nás základ,‘ říká starosta

Aktuálně je v Česku bez elektřiny 57 000 domácností. Situace je nejsložitější v Olomouckém a Moravskoslezském kraji. V Bohumíně stále čekají, než opadne voda. Místní elektrická rozvodna je mimo provoz a velká část města je tak bez elektřiny. „Máme několik generátorů. Zřizujeme místa, aby si lidé mohli nabít telefony, a tudíž být informováni, protože informovanost je pro nás základ,“ řekl pro Radiožurnál bohumínský starosta Petr Vícha (SOCDEM). Rozhovor Bohumín 10:36 17. září 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít „Momentálně voda klesá, i když jsou ještě místa, kam se dá těžko dostat,“ říká Vícha | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: Profimedia

Může město nějak pomoct se zprovozňováním rozvodny, která je teď mimo provoz?

Ne, to není naše záležitost. Žádáme ČEZ, aby toto maximálně urychlili, protože velká část města je bez elektrické energie, a to je problém zejména ve výškových budovách, kterých máme spoustu. V nich od 3., 4. patra nahoru neteče voda, což je velká komplikace. Budeme to muset zásobovat, což není vůbec jednoduché.

ONLINE: Krnov a Bohumín zůstávají bez elektřiny. Rybník Rožmberk přetéká bezpečnostním přelivem Číst článek

Náš reportér v Krnově viděl některé domácnosti, které právě kvůli výpadku elektřiny, který nebude jenom jednodenní, používají generátory. Jak si můžete poradit u vás v Bohumíně?

Máme několik generátoru. Zřizujeme místa, aby si lidé mohli nabít telefony, a tudíž být informováni, protože informovanost je pro nás základ. Budeme muset svážet odpady a třetí věc je právě to zásobování vodou a potravinami.

Bylo by samozřejmě ideální, kdyby spustili provoz některé obchody, které nebyly zaplaveny, a já vyzývám lidi, aby si pomáhali, protože lidem z horního patra je možné dát vodu ze spodních pater. Rodinní příslušníci by se měli pokusit postarat o lidi, které mají v těchto domech.

Bude v Bohumíně pokračovat evakuace na některých místech?

Ne, momentálně voda klesá, i když jsou ještě místa, kam se dá těžko dostat. Evakuujeme momentálně už jenom jednotky lidí, kteří předtím nechtěli být evakuováni a teď si to rozmysleli, což je samozřejmě pak vždycky komplikace.

V evakuačních místech máme asi 40 lidí a asi 150 lidí bylo evakuováno, ale ti šli ke svým rodinným příslušníkům.

Na většině míst na jihu Moravy začne voda ustupovat. Hraně přelivu se však blíží Brněnská přehrada Číst článek

Předpokládáte, že bohumínské základní a střední školy zůstanou i nadále zavřené?

Některé z nich byly i zatopeny, ale budeme o tom samozřejmě jednat. Kdyby nebyly zatopeny některé z nich a byť není elektrická energie, tak je otázka, jestli nepomůžeme rodičům tím, že tam děti přece jenom dojdou. Budou tak moct řešit i svoje ostatní problémy nebo jít do zaměstnání.

Je ta situace podle vás v Bohumíně taková, že byste rádi třeba požádali o pomoc armádu? O vojáky chce žádat třeba krajský hejtman Josef Bělica z hnutí ANO.

V v roce 1997 jsme část vojáků dostali. Máme příslib od úřadu práce 40 veřejně prospěšných pracovníků, protože budou domácnosti, které si neporadí s vyklizením svého poškozeného majetku a tam je potom každá ruka dobrá. Takže ano, když bude taková možnost, tak ji pravděpodobně využijeme ve prospěch zaplavených občanů.