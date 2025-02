Kudy do Ruska loni proteklo české pivo za miliardu? Naši členové tam nevyváží, říká šéf Svazu pivovarů

Česká pivní kultura se zařadila na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Její odvrácenou tváří ale je velký český vývoz piva do Ruska, loni se dokonce mělo vyvézt pivo za 820 milionů korun. Výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven a bývalý diplomat Tomáš Slunečko odmítá, že by to dělali členové svazu. „Všichni deklarovali, že do Ruska dovážet nebudou, věřím jim,“ říká v rozhovoru pro Radiožurnál. Dvacet minut Radiožurnálu Praha 22:26 5. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Loni do konce října, tedy za deset měsíců, se z Česka do Ruska vyvezly alkoholické nápoje v hodnotě přes 924 milionů korun, z toho vyvezené pivo za 820 milionů tvoří největší podíl. Není to nestoudné? To je také projev české pivní kultury?

Ne, toto v každém případě opravdu odmítám. Všechny naše členské pivovary, které po začátku agrese na Ukrajinu deklarovaly, že vyvážet do Ruska nebudou, tak do Ruska skutečně nevyvážejí. A to, co je do Ruska vyvezeno a deklarováno na stránkách celní správy, určitě není od pivovarů, které jsou našimi členy.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Chceme lidi dostat zpátky do hospod, aby se spolu bavili. Česká pivní kultura není běžná, míní ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunečko

Já jsem o tom hodně přemýšlel, protože jsem četl tuto vaši odpověď, ale čísla mluví jasně. Podle Českého statistického úřadu – vy to víte – jde o přímý vývoz, u kterého exportéři uvedli Rusko jako zemi určení, protože pokud by se zboží dostalo do Ruska z jiné země, není to možné z údajů zahraničního obchodu vysledovat.

Jak tedy můžete tvrdit, že může jít o re-export? Protože není možné, aby se tam tolik piva dostalo... Nebo chcete říct, že to jsou pivovary mimo vás anebo minipivovary?

Přesně tak, to jsou pivovary mimo nás a o těch my opravdu statistiky nevedeme. Takže jak říkám, my jsme v tomto směru udělali zjištění po našich členských pivovarech, když tato informace přišla a ani jediný z pivovarů nám neřekl, že by něco do Ruska vyvážel.

U nás je 50 pivovarů, pod polovinu z nich jsou členy vašeho svazu. Máte jistotu, že ti, kteří vám tvrdí, že nevyvážejí do Ruska, že to skutečně nedělají?

Jistotu člověk nemůže mít nikdy, ale jak říkám...

2:23 Malé vesnice na Vysočině si udržují své hospody. Turisté i místní raději rezervují místa předem Číst článek

Vy jste se spokojil jen s tím ujištěním, že to nedělají.

Ano, my to neděláme.

A jak si vysvětlujete, že třeba ruská agentura RIA Novosti píše, že nejvíc piva do Ruska loni dodávali Němci a Češi?

Za mě je to záležitostí ruské propagandy, protože tak to nemůže být, určitě. Podle mě je to tak, že pivovary ho někam prodají a to, co se děje s tím pivem, které prodají, už my ovlivnit nemůžeme. Tudíž jestli ho někdo koupí z jiné země, která potom do Ruska vyváží, to bohužel není v našich silách ovlivnit.

A jste si jist, že třeba i vaši členové neexportují vědomě přes prostředníky?

Jsem si naprosto jist, že vědomě neexportují.

Ale důkazy pro to žádné nemáte.

Mám jejich ujištění. To mi stačí.

Objíždění pivovarů

A když mluvíme o těch číslech, která jsou jasná, export českého piva do Ruska za prvních deset měsíců loňského roku vzrostl o 27 procent. To vás neznepokojuje?

Znepokojuje mě to. Ale jak říkám, já a moji kolegové jsme udělali všechno proto, abychom zjistili, zdali naši členové něco někam, respektive do Ruska, vyvážejí a byli jsme ujištěni, že ne. Určitě se to může dít jakkoliv jinak, než tak, aby nás někdo obcházel.

Mně to ujištění možná nestačí, protože fakta jsou jiná. Jak se zasadí váš svaz o to, aby české pivovary dodržovaly závazek, že nebudou vyvážet pivo do Ruska?

Náš svaz se o to nemůže nijak jinak zasazovat než tak, že se mezi těmi pivovary můžeme dotázat, jak to je, ale exportní politiku každého členského pivovaru si řídí ten pivovar sám, to nedělá svaz.

9:34 Každý Čech vypije 160 litrů alkoholických nápojů za rok. Za hranou už je pět skleniček na jedné akci Číst článek

Tomu rozumím, ale asi byste měli mít ambici nějakým způsobem přesvědčit, aby ta ostuda, když to tak pojmenuji, netrvala dlouho.

Samozřejmě, ale jak říkám, my jsme udělali, co je v našich silách.

Takže jste spokojení a už nebudete dál víc podnikat? Přesvědčovat svoje členy o tom, že by se to nemělo dít.

Ale samozřejmě budeme. Ve svém autě značky Laurin a Klement, ve kterém objíždím svoje pivovary, se samozřejmě ptáme, když jezdíme po cestách a jsme ujištěni, že to tak není.

Čím to, že zrovna tento trh je tak zajímavý? Protože měl jsem pocit, že zrovna ruští spotřebitelé se orientují spíš na tvrdý alkohol než na pivo.

V posledních letech, pokud vím a pokud si pamatuji, jim bylo vštěpováno, aby se právě orientovali na nealkoholické nebo nízkoalkoholické nápoje, a jedním z nich je pivo. Podle mě si ještě před agresí zvykli na to, že prostě dobré a skvělé české pivo je tím, čím by mohli nahradit svoji vodku a že by tím mohli učinit zadost. Nevím, ale bohužel asi je to tak. Ale jak říkám, s tím já teď nic víc nenadělám.

Kde leží hlavní cíle vývozu piva, když ne v Rusku ani ve Spojených státech? A co si Tomáš Slunečko slibuje od zapsání české pivní kultury na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury? Poslechněte si celý rozhovor výše.