Každý Čech vypije 160 litrů alkoholických nápojů za rok. Za hranou už je pět skleniček na jedné akci

Česko se dál drží na předních světových příčkách v konzumaci alkoholu. Každý desátý Čech pije dokonce nadměrně až rizikově. Dokládají to poslední data Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti za loňský rok. Za hranou je podle norem už pět skleniček jakéhokoliv alkoholu při jedné příležitosti. Praha 16:21 28. prosince 2024

V přepočtu na člověka vypije každý Čech přes 160 litrů alkoholických nápojů za rok. Nejpopulárnější je dlouhodobě pivo - během loňského roku vycházela spotřeba na 128 litrů na osobu. I přes vysokou popularitu nápoje byla ale jeho spotřeba loni historicky nejnižší za posledních třicet let.

Podle ředitele Českého svazu pivovarů a sladoven Tomáše Slunečka za to může hlavně zhoršení ekonomické situace.

„Covidová léta udělala to, že z hospod a restaurací se konzumace přesunula do domovů a garáží. Jsme na 30 procentech spotřebovaného piva v hospodách a restauracích, těch 70 jsou jiné lokality,“ přibližuje pro Radiožurnál Slunečko.

Trend pití piva v plechovkách a sklenicích podle Slunečka také souvisí s rostoucí oblibou ochucených beermixů a nealkoholických variant nápoje. Od roku 2014 jejich popularita vzrostla skoro na dvojnásobek. Pivo častěji pijí muži stejně jako další druhy alkoholu, a to třikrát až pětkrát víc než ženy.

Mladí a alkohol

Dospělí nad 25 let pijí podle monitoringu méně, ale zato pravidelně. Naopak mladí od 15 do 25 let mají tendenci pít nárazově, ale zato o to víc najednou. Vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti Pavla Chomynová varuje, že se s alkoholem mívají potíž už teenageři po příchodu na střední školu.

„V případě konzumace alkoholu i u kouření se nám ukazuje, že zlomovým bodem je přechod ze základní školy na střední školu, kdy se po 15. roku života začnou častěji setkávat s návykovými látkami, s kouřením i dalšími alternativními produkty,“ popisuje.

Lidé do 25 let ale celkově konzumují méně alkoholu než generace sledovaná před deseti lety. Podle Chomynové je to kvůli tomu, že tráví svůj čas organizovaně a plní ho různými aktivitami a kroužky. Díky tomu neutvářejí party se staršími ročníky, ve kterých bylo dřív pití o něco přístupnější.

Přes stovku onemocnění

„Uvádí se, že alkohol působí více než stovku nemocí. Patří sem i ty nejzávažnější, například nádorová onemocnění. Mohou se objevit výpadky paměti, deprese. Věc, na kterou by bylo dobré dát si hodně velký pozor, zvlášť teď v době kolem Vánoc, jsou úrazy,“ vyjmenovává psychiatr a bývalý primář oddělení závislostí Psychiatrické nemocnice Bohnice Karel Nešpor. Podle něj škodí i jedna sklenička alkoholu a nejlepší řešení je se pití zbavit úplně.

Na nadměrné pití alkoholu každoročně upozorňuje kampaň Suchej únor, která vyzývá k abstinování. Samotná kampaň funguje tak, že účastníci po celou dobu února dobrovolně nepijí žádný alkohol. Dodržování půstu jim sice samozřejmě nikdo nehlídá, ale je to na svědomí každého z nich. Po zbytek roku jim to pak pomáhá v další abstinenci.

„Letošní rok 2024 se nám podařilo prolomit hranici jednoho milionu účastníků. Víme, že ještě po roce deklaruje nižší spotřebu zhruba 48 procent z nich,“ říká manažer projektu Suchej únor Petr Freimann.

Před nadměrným pitím varuje také třeba web pijsrozumem.cz, který zastřešuje Unie prodejců a dovozců lihovin. Mimo jiné tam mohou lidé najít kontakty na odbornou pomoc a rady, jak se závislosti na alkoholu zbavit.