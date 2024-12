Češi jako tahouni evropské pivní diplomacie. Budují v EU pivní koalici a prosazují měsíc piva

Pivo je v Česku národním nápojem, stejné postavení má i v Belgii. Právě tyto dvě země se postavily do čela úsilí sdružit pivní země v Evropě a zabránit snahám zařadit pivo ke tvrdému alkoholu se všemi restrikcemi, které se na něj mohou vztahovat. Čech teď stanul také v čele Pivního klubu Evropského parlamentu. „Chceme říjen prohlásit za měsíc piva,“ prozrazuje své plány europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU-ČSL. Bruselské chlebíčky Brusel 9:47 30. prosince 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Evropská pivní politika | Zdroj: Český rozhlas

Takzvaný Beer club sdružuje od roku 1995 europoslance napříč politickými skupinami, kteří podporují evropskou pivní kulturu a její rozvíjení. Po ustavení nového Evropského parlamentu se jejím spolupředsedou vedle Tomáše Zdechovského z frakce evropských lidovců stal rakouský socialista Hannes Heine.

Nové vedení už přišlo s první iniciativou – vyhlásit od příštího roku říjen měsícem piva. „Chceme lidem vysvětlovat, že být součástí pivní kultury není jenom o tom, pít pivo, ale je to určitý druh pohostinství a naší historie. Vysvětlovat, jak je pivní kultura stará, ukazovat rozdíly mezi pivy a bohatost pivní kultury,“ popisuje Tomáš Zdechovský.

Původně s touto myšlenkou prý mířil jen na domovské Česko, nápad se ale podle něj zalíbil i ostatním kolegům v klubu, a tak jej chtějí prosazovat jako celoevropský projekt. „Pevně věřím, že říjen jako měsíc piva se uchytí a od roku 2025 se bude slavit v celé Evropské unii,“ dodává lidovecký europoslanec.

Hon na pivo

Nová tradice po vzoru dubnové propagace knih nebo listopadového ochutnávání mladých vín by mohla být také náplastí pro evropské pivovarníky, kteří se v současnosti potýkají s řadou problémů. Vedle klesající spotřeby, měnících se preferencí zákazníků nebo unijních regulací jsou pro ně největší hrozbou úvahy zařadit pivo do stejné skupiny jako tvrdý alkohol.

„Ty teď získaly podporu od Světové zdravotnické organizace, a to jejím konceptem, že jakýkoli alkohol je škodlivý. V minulosti bylo možné říct, že umírněná konzumace piva není škodlivá pro zdraví. Teď se pohled ale vlivem WHO změnil a některé evropské vlády uvažují o tom, že půjdou stejným směrem. A to je škoda, protože tím můžeme ztratit naše pivní kultury, které jsme budovali po staletí,“ varuje ředitel Belgického svazu pivovarů Krishan Maudgal.

Prosazení takového přístupu by podle něj na evropský pivovarnický průmysl tvrdě dopadlo. „Mohlo by to znamenat úplný zákaz reklamy na pivo, jeho zdražení a mohlo by se to dotknout jeho dostupnosti. Součástí úvah je i soustředit prodej alkoholu do specializovaných obchodů. Nemuselo by tak být možné si jen tak zajít koupit pivo nebo víno do normálního supermarketu,“ přibližuje.

Evropští pivovarníci proto začínají dávat dohromady koalici zemí, která bude chtít proti takovým snahám bojovat a zachovat odlišné vnímání piva od jiného alkoholu. Jejím základem je spojení Belgičanů s Čechy. Zájem připojit se ale podle Maudgala už projevili také Němci, Irové nebo Nizozemci, tedy další tradiční pivní národy v Evropě.

„Pokud ty se nepostaví tomuto honu na pivo, kdo jiný to udělá?“ klade si Belgičan řečnickou otázku.

Pivní summit

Podle jeho českého protějšku Tomáše Slunečka jsou Belgie a Česká republika v současnosti tahouny evropské pivní diplomacie. V listopadu uspořádaly v Praze dokonce první společný summit o pivní kultuře. Jeho součástí bylo i pasování českého prezidenta Petra Pavla na čestného velmistra prestižního řádu belgických pivních rytířů – jako prvního zahraničního státníka vůbec.

„Česká a belgická pivní kultura, ačkoli jsou odlišné, tak určují celému světu, jak má pivní kultura vypadat. Proto i ta pivní diplomacie mezi námi,“ vysvětluje výkonný ředitel Českého svazu pivovarů a sladoven, který v minulosti řadu let působil jako diplomat v Bruselu a pracovně se tam věnoval i pivu.

Jak se v unijní metropoli lobbuje za pivo a jak se k němu staví nový eurokomisař pro zemědělství a potraviny? Může pomoct tomuto nápoji zápis pivní kultury na seznam UNESCO? Kolik piv se vypije na jednání Pivního klubu europarlamentu a proč je v něm málo českých europoslanců, i když jsou Češi známí jako milovníci pěnivého moku?

Poslechněte si speciální předsilvestrovské pivně-politické Bruselské chlebíčky.