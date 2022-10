Ostrý střet organizátorů protivládních demonstrací. ‚Nemůžu Vrabelovi poslat peníze od lidí,‘ tvrdí Havel

Dva hlavní organizátoři zářijových protivládních demonstrací, na které přišly desetitisíce účastníků, Ladislav Vrabel a Jiří Havel se dohadují kvůli statisícům korun, které přistály od lidí na transparentním účtu. Spor vedou i kvůli dalšímu pokračování projektu Česká republika na prvním místě. Havel tvrdí, že Vrabelovi nemůže peníze od lidí poslat. Vrabel naopak odmítá, aby se Havel dál podílel na organizaci demonstrací. Radiožurnál oslovil oba. Rozhovor Praha 12:33 7. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Demonstrace proti vládě 28. září 2022 na Václavském náměstí (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Vrabel: Není důležité, kdo demonstrace organizuje

Pane Vrabeli, budete s panem Havlem ještě spolupracovat na nějakých demonstracích? Ptám se kvůli těm sporům o peníze.

Budeme spolu spolupracovat. Panu Havlovi jsem nabídl, aby na demonstraci 28. října vystoupil jako řečník, protože hodně pomohl s demonstracemi 3. a 28. září.

Bude to pořád pod značkou Česká republika na prvním místě?

To není značka. České republika na prvním místě je plán, který má několik základních odvětví - asi 10. Ukazuje, kam by České republika měla směřovat.

Báli se, že na peníze dosáhne insolvenční správce, říká analytik Důvodem sporů mezi oběma muži jsou peníze,které jim jejich podporovatelé poslali na transparentní účet. Protože je Ladislav Vrabel v insolvenci, dohodl se, že peníze bude spravovat Jiří Havel, aby je nezabavil insolvenční správce. Aktuálně jde o zhruba 400 tisíc korun. Jako problém vidí bezpečnostní analytik Roman Máca, že lidé posílali peníze muži, který je v insolvenci a může se i díky penězům, které mu lidé posílají, obohatit. Upozorňuje, že takové případy nejsou ojedinělé. „Hlavní tváří z těch dvou byl Ladislav Vrabel a lidi posílali peníze hlavně jemu. Jenže on to vybíral na účet manželky, protože je v insolvenci. Ale báli se, že insolvenční správce dosáhne i na účet manželky. Takže to převedli Jiřímu Havlovi, který takové problémy nemá,“ komentuje rozpor mezi organizátory demonstrace Roman Máca, bezpečnostní analytik Institutu pro politiku a bezpečnost. Analytik také ve vysílání Radiožurnálu uvedl, že účet demonstrace nebyl zpočátku vůbec transparentní, jelikož se jednalo o účet Vrabelovy ženy. „Následně, když došlo k tomu převedení na účet Jiřího Havla, tak tam se objevují nějaké platby, nějaké faktury, čísla faktur. Tam je problém v tom, že se nedokládají faktury a jenom se tam píše nějaký popisek,“ říká o transparentním účtu Roman Máca.

Organizace demonstrací probíhá vždycky takovým způsobem, že je svolávám a organizuji jako fyzická osoba. Veškerou zodpovědnost jako svolavatel nesu jako fyzická osoba. A pár lidí jsem pozval, aby mi s demonstrací pomohli jako organizátoři. Jedním ze spoluorganizátorů byl pan Havel, ale byli tam i další. On byl i moderátor. Ale už nebude spoluorganizátorem ani moderátorem, ale nechci, aby byl od dalších aktivit úplně odříznutý, takže bude vystupovat jako řečník.

On podle mého názoru zakládá svůj politický projekt a stejně jako ostatní lidé, kteří se pohybují v politice, tak i on dostane prostor pro to, aby mohl podpořit plán Česká republika na prvním místě, a měl místo na pódiu.

Vše, co souvisí s Českou republikou na prvním místě – například web nebo transparentní účet – je registrováno na pana Havla. Budete to financovat z těchto peněz, nebo jiných, nebo už jste se vyrovnali?

Pan Havel, podle toho, co mi řekla Ivana Nová, která je právnička a třetí z moderátorů, tak pan Havel slíbil, že peníze převede tak, jak jsme měli dohodu, na účet, který mu řeknu. Takže teď se bude o finance starat někdo jiný.

Peníze, o které jste pana Havla žádal, ale ještě neposlal?

Zatím je neposlal, ale co vím, tak slíbil, že peníze pošle.

Mluví o vašem sporu, že jste porušil určité dohody. Přesto trváte na tom, že peníze pošle vám nebo vaší manželce, jak to žádáte?

Vždycky v každém projektu je jeden člověk, který ten projekt řídí. A i v demonstracích je jeden člověk, který je řídí. Je to člověk, který je svolává, který za ně má plnou zodpovědnost.

To, že někteří členové týmu potom nechtějí dělat to, pro co byli určení nebo o co je žádá ten, kdo svolává demonstraci, tak požádá někoho jiného. To je tak i ve firmě nebo při organizaci jiných projektu.

To, co se stalo s panem Havlem, je, že jsem ho požádal o některé věci. On je takto nedělal, tak jsem uznal za vhodné, aby pan Havel už v té organizaci demonstrací nebyl.

Nebojíte se, když si předáváte zprávy přes sociální sítě, že by lidé mohli ztratit důvěru a přestanou vám posílat peníze?

Není důležité, co se děje v organizaci demonstrace, někde v tom týmu. To není zas až tak důležité. Důležité je to, aby lidé rozuměli, co je plán Česká republika na prvním místě, a proč jsou demonstrace svolávány.

Co se týče mě jako organizátora, to vůbec není důležitá věc, kdo je organizátorem demonstrací, to je naprosto marginální. Co se týče důvěry v to, jestli lidé pošlou, nebo nepošlou peníze, to si vůbec nemyslím. Včera (ve středu) jsem měl den, kdy mi volalo snad nejvíce lidí v životě, aby mi vyjádřili podporu. A rovnou mi volají a píšou, kam mají poslat peníze. Takže toho se opravdu neobávám.

Pan Havel naznačoval, že si chce vzít organizaci demonstrací s plánem Česká republika na prvním místě pod sebe. Je mezi vámi shoda na tom, kdo bude organizovat demonstraci 28. října?

Pane redaktore, nejde o nějakou shodu. Jde o to, že všechny tyto demonstrace jsem oficiálně svolal pod svým jménem už v červnu a tento plán jsem sepsal v červnu nebo začátkem července. Sepsal jsem všechny petice, které jsou okolo toho, všechna vyhlášení, ať už poslancům nebo vládě, všechna ultimáta. Dokonce všechny demonstrace běžely podle scénáře, který jsem sepsal. Pan Havel je člověk, který pomáhal s demonstrací. Nemá ani majetková práva k těm myšlenkovým záležitostem Česká republika na prvním místě.

To je i to, co dneska říkala Ivana Nová, naše kamarádka, která je členem petičního výboru a moderovala s námi obě demonstrace. Řekla mi: „Láďo, to Jirka udělat nemůže. Nemůže založit žádný spolek Česká republika na prvním místě, protože to je tvoje myšlenkové vlastnictví, protože ty jsi celý ten projekt vymyslel.“ To je, jako kdyby si teď někdo vymyslel, že založí spolek Trikolora a založil by spolek Trikolora, to prostě nejde.

2/2 … jednoduchá ale nerealistická řešení důsledků války rozpoutané a vedené Putinem proti celé Evropě. — Vít Rakušan (@Vit_Rakusan) September 28, 2022

Rozdíl mezi panem Havlem, jak to vidí, a mezi mnou, jak to vidím, je ten, že jsem od začátku deklaroval, že nevznikne žádná organizace. A to z toho důvodu, že kdyby vznikla a ucházela by se o politickou sílu, tak politické strany, které tam svoláváme, aby se spojily, by to vnímaly jako konkurenci a už by nechtěly přijít.

Havel: Nemůžu mu poslat peníze od lidí

Pana Vrabela jsme se ptali, jestli jste mu už dané peníze poslal. Řekl, že ne, ale že počítá s tím, že mu je pošlete. Plánujete mu je, pane Havle, skutečně poslat?

Ví, že mu peníze pošlu. Protože chvilku poté, co jsme spolu měli spor, jsem mu samozřejmě řekl, že mu peníze pošlu. Ale ono je to trošku složitější, protože s penězi musím naložit tak, abych se nedostal do rozporu se zákonem. Vysvětlím vám postup, jakým je pošlu.

Lidé poslali na účet peníze. Z těch peněz se platily všechny demonstrace a zajištění, ať už technické, popřípadě veškeré výdaje s projektem Česká republika na prvním místě. Já jsem na tento transparentní účet ještě navíc dal ze svých peněz 100 tisíc korun právě kvůli vám novinářům, abyste nenadávali, že tam jsou nějaké nedohledatelné tisícové položky z minulého transparentního účtu, tak aby byl od toho pokoj.

OBRAZEM: V Praze a jinde lidé protestovali proti vládě. Žádali plyn z Ruska a vojenskou neutralitu Číst článek

V tuto chvíli to musím vyřešit tak, že potřebuji doúčtovat všechny demonstrace. Částka, kterou poslali všichni, tak od té musím zároveň ještě odečíst 15 procent daň, protože jako soukromá osoba musím na transparentním účtu peníze danit a odečtu těch 100 tisíc korun, které jsem do toho dal já.

A to, co zbyde, tak zůstane na transparentním účtu pro potřeby demonstrace. A já Láďovi pošlu ekvivalent této částky, ale z vlastních peněz. Protože já v tuto chvíli nevím, jestli po právní stránce, a to řeším s právníky, si vůbec můžu dovolit na nějaký jiný účet posílat peníze, které zbydou. Protože všechny peníze, které tam došly, tak musí být využity na účel, kvůli kterému je tam lidé poslali.

To znamená, že to, co zbyde - abych se nedostal do rozporu se zákonem - musím použít pro účely demonstrací. A pevně věřím, že spíš dojde k dohodě mezi mnou a Láďou, že to, co se stalo, jsou různé jeho domněnky. A bohužel, oba dva jsme pod velkým tlakem. Oba dva málo spíme. Oba dva samozřejmě řešíme spoustu věcí.

Demonstrace proti vládě 28. září na Václavském náměstí (archivní foto) | Foto: René Volfík | Zdroj: Český rozhlas

Myslím, že to, co udělal, je trochu nešťastné. Ale že to spíš bylo nepochopení toho, co se děje, protože já jsem se s ním dostal vlastně do disharmonie kvůli tomu, že jsem trošičku jinak viděl týmovou spolupráci. Protože nyní je potřeba, abychom to neřešili jenom tak, že Havel nebo Vrabel, protože o nás to není.

Jestli mám správné informace, tak pan Vrabel po vás požaduje milion korun. Na transparentním účtu je ale teď 400 tisíc.

Pan Vrabel se možná vyjádřil špatně nebo asi nepochopil ty věci správně. Jde o to, že lidé poslali, dejme tomu, tři čtvrtě milionu korun. A z těch peněz se hradily všechny proběhlé akce. A po zaplacení akcí, protože Liberec, Plzeň, Praha, České Budějovice, Havířov, Karviná, Brno, Nejdek. To je spousta lokalit. Všude byly velkoplošné obrazovky, všude bylo ozvučení, byla tam elektřina, technické zajištění. Spousta věcí. A mně ty faktury teď chodí a všechny je zaúčtovávám. Takže ono, bohužel, z milionu tam zase tolik peněz nezbyde. Ale já to samozřejmě zaúčtuji do posledního halíře.

A Láďa ví, protože jsem s ním sdílel veškeré informace o tom, co bude kolik stát, tak si myslím, že i on bude naprosto v souladu s tím, kolik mu nakonec ve výsledku zbyde peněz nebo kolik mu pošlu. A já bych se nerad dostal do problémů, protože jsem vždycky chtěl, abychom založili spolek.

Pan Vrabel to odmítá. Ještě jste naznačoval, že porušil nějaké dohody. Mohl byste být konkrétnější?

Jsou určité dohody lidské a jsou určité dohody, které jsou dány smlouvou. A já jsem člověk, který lidské dohody bere jako dohody, které jsou dané. Jenomže tam možná vzniklo určité nepochopení v tom, že každý z nás máme jiné vnímání toho, co bylo dohodnuto, a co ne. A pro mě je to zároveň ponaučení, že určité věci je potřeba dávat asi na papír.

‚Ukrajincům pomyšlení a nám dva svetry.‘ Desetitisíce odpůrců vlády se sešly na Václavském náměstí Číst článek

Nicméně si pořád myslím, že se nakonec s Láďou dohodneme na spolupráci, protože by byla škoda, kdyby se síla, která je za tímto projektem, rozdělila třeba na dvě půlky, protože to si myslím, že není dobré. A hlavně si myslím, že jak Láďa, tak já, máme odpovědnost za lidi, kteří se přidali k této iniciativě. A myslím, že dojde k nějaké dohodě. Vidím to pozitivně. I přesto, co se děje.

Vrabel naznačil, že s vámi chce dál spolupracovat na další demonstraci, ale že vás nepřizve do organizátorského týmu, nýbrž vám jenom umožní, abyste tam vystoupil jako řečník. Víte to?

Někdo mi to říkal. Přiznám se, že díky organizaci všech akcí a vůbec všem věcem - protože Láďa je dost často v Srbsku, mimochodem teď je tam také – jsem se už v době covidu seznámil s mnoha lidmi z mimoparlamentní opozice, která docela dost bojovala proti porušování našich zákonů a práv, která brojila proti ztrátám svobod za covidu, tak samozřejmě ty lidi znám. Jsem s nimi ve spojení, zároveň s nimi jednám, protože se na mě obrací.

Tam možná vzniklo určité Láďovo nepochopení, které vyvolalo tento ostrý střet. Ale myslím, že tam došlo k nepochopení z jeho strany. A je škoda, že takto zareagoval, protože i to, co jste možná viděl ve vysílání, tak to jsou všechno domněnky. Ti lidé nejsou žádní pučisté a Láďa to, myslím, už teď ví. Zároveň si myslím, že se tohle všechno podaří zase vrátit do roviny lidské spolupráce a že se ty věci vysvětlí.

Neplánujete založit nějaký vlastní projekt nebo spolek, když jste se nepohodli s panem Vrabelem?

Neplánuji, pořád doufám v dohodu. I když je Láďa někdy, řekněme, komplikovaný svou povahou, ale i on má v projektu své místo a bral jsem to tak, že ho tam vždycky měl. Vždycky jsem nás bral jako partnery. I když on je možná teď některými okolnostmi naštvaný, protože je nepochopil, tak si myslím, že není důvod něco rozdělovat, ale rozhodně bych byl rád, kdyby pochopil, že je potřeba založit spolek, protože je hloupé dávat našemu nepříteli, tedy státu nebo systému, proti kterému bojujeme, 15 procent ze všech příspěvků lidí, kteří je posílají. Myslím si, že jeho vyjádření jsou nešťastná, ale určitě se podaří najít spolupráci. A myslím, že všechny ostré hrany, které teď vznikly, se zabrousí a všechno dobře dopadne.

Nemyslíte si, že tyto spory přes sociální sítě, které si vyřizujete, by mohly vést k tomu, že lidé ztratí důvěru a přestanou vám posílat peníze? Neobáváte se toho?

Máte pravdu, že mít důvěru není jednoduché. Ale trošku mě mrzí to, že na sociálních sítích to lidé takto řeší díky tomu, že Láďa jednal trochu horkou hlavou. Snažil jsem se mu dávat zpětnou vazbu, protože možná i tím, jak jsme oba dva dost unavení, protože abych se vám přiznal, tak já poslední měsíc spím tak dvě až tři hodiny denně. Možná Láďa i někdy také. Do toho ten tlak na nás a do toho ty emoce.

To máte jako s manželi. Občas se stane, že je někdo pomalu blízko rozvodů, ale pak si ty věci vysvětlí a za chvíli je to zase všechno v pohodě. Myslím, že tato věc spíš vyčistí vzduch a že i Láďa si uvědomí některé věci, na které jsem upozorňoval, ale on je třeba neviděl, protože každý máme nějaké jiné nastavení. Tak to je.

Protivládní demonstrace na Václavském náměstí 3. září 2022 (archivní foto) | Foto: Jana Stuláková | Zdroj: Český rozhlas