Domovům pro seniory nebo postižené v Praze nově pomáhají ‚létající týmy‘. Mají ulevit s péčí o klienty

V domovech pro seniory nebo postižené v Praze pomáhají od pondělí nově speciální zdravotnické týmy. Hlavní město je zřídilo ve spolupráci s městskou poliklinikou a záchrannou službou. Pomáhat budou s běžnou péčí, ale třeba i s testováním na koronavirus nebo nastavením karanténních opatření. Takzvané létající krizové týmy vyrážejí z improvizované základny, která sídlí v jednom z Křižíkových pavilonů pražského výstaviště. Praha 8:02 4. května 2020

„Tady je denní místnost plus jakési dispečerské pracoviště, tady jsou ta zavazadla. Snažili jsme se to tady připravit tak, aby měli medici případně prostor na administrativu, mohli se tu učit, měli tady internetové připojení. Všechno je dnes mobilní, jsme na to zvyklí,“ ukazuje ředitel pražské záchranné služby Petr Kolouch jeden ze stanů, které jsou v pavilonu postavené.

Pod střechou velké haly vznikla jakási polní základna, včetně parkování výjezdových vozidel. Krizové týmy budou zatím pracovat v desetihodinových službách ve všední dny. Další stany v pavilonu jsou připravené i na případné zhoršení situace:



„Neubráníme se určitému přirovnání k určité zkušenosti z vojny. Pro dvojice je tu vystavěné ubytování, aby měly soukromí. To se dá medikům v provizorním režimu nabídnou. Že by tu přespával praktický lékař, to nepředpokládáme,“ popisuje Radiožurnálu Kolouch.



Takzvané lítající týmy totiž budou vícečlenné. Jejich složení zajišťuje městská poliklinika, tam ale lidé chybět nebudou, vysvětluje její ředitel, David Doležil: „Mediky získáváme z lékařských fakult, spolupracujeme se všemi pražskými, tito jsou konkrétně z třetí lékařské. Zdravotní sestry získáváme náborově a jeden praktický lékař je z polikliniky, tam ho umíme uvolnit, a druhý lékař je praktický, který taky není naším zaměstnancem.“

Kromě terénních pracovníků budou součástí týmu také specialisté, kteří budou ve spojení po telefonu nebo online: „Mohou na místě pomoci s nějakými otázkami, které se týkají speciálních oblastí, ORL, chirurgie a podobně. Stejně tak psycholog, který bude v případě potřeby v kontaktu s celým tím týmem.“

Některé pražské domovy už o využití létajícího týmu požádaly minulý týden, říká ředitel magistrátního odboru zdravotnictví, Martin Ježek:



„Minimálně první dva dny máme zaplněné, zařízení se nám hlásí. Zpětnou vazbu máme velmi kladnou. Úvaha je taková, že bychom zvládli čtyři zařízení, možná i pět v rámci dne. Týmy teď budou primárně fungovat jako ošetřovatelské, a jakmile budeme mít dostatek personálu, což teď v některých těch oblastech nemáme, tak bychom rádi nastartovali i pohotovostní část. Pak je ale vize taková, že by ty týmy byly na telefonu, byly by v dosahu, a jakmile by vypukla krizová situace v konkrétním zařízení, tak by se týmy shromáždily a vyrazily,“ vysvětluje Ježek.



Terénní tým může také například přímo na místě předepsat a vydat léky z pohotovostní lékárny.