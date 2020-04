‚Stát nás v tom nechal.‘ Kdy a jak pronikl koronavirus za zdi 10 domovů pro seniory?

Patří mezi ty nejohroženější, před nákazou koronavirem by se proto měli chránit nejvíce. Jenže realita tomu mnohdy neodpovídá: v některých zařízeních pečujících o seniory dosud chybí zdravotnické pomůcky, problémem je i nedostatek personálu.

Server iROZHLAS.cz zmapoval situaci ve všech zasažených domovech a ukazuje se, že infikovaní senioři měli příznaky nemoci COVID-19 ještě předtím, než tuzemské úřady potvrdily první případy nákazy v Česku.

Náměstek zdravotnictví Roman Prymula na to konto připustil, že se nepodařilo zachytit původní zdroj nákazy. „S jistotou to nevíme, ale možné to skutečně je,“ řekl pro iROZHLAS.cz.

Na seznamu zasažených domovů pro seniory je také litoměřické zařízení. Jak zjistil Radiožurnál, počet nakažených klientů se tam v posledních dnech vyšplhal už na 52. Přehled Praha 6:00 1. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Koronavirus se potvrdil už v 10 zařízeních pro seniory | Zdroj: iROZHLAS.cz

Břevnice: příznaky v únoru

Domov se zvláštním režimem v Břevnici u Havlíčkova Brodu, který se stará o lidi s těžkými demencemi, zaznamenal nemoc u prvního seniora již zřejmě na přelomu února a března. Následně se začaly omezovat návštěvy. V té době mělo Česko první potvrzené případy koronaviru.

Domov seniorů v Břevnici prosí o pomoc. ‚Stačilo by nám deset dobrovolníků,‘ přeje si ředitelka Číst článek

V Břevnici ale podle ředitelky domova Hany Hlaváčkové nikoho nenapadlo, že by se právě u nich mohla tato nemoc objevit. Později se koronavirus rozšířil mezi ostatní klienty a zaměstnance. „V době, kdy je nemoc postihla, je samozřejmě viděl lékař, ale v té době se o koronaviru u nás vůbec neuvažovalo. Neprobíhalo ani žádné testování, to začínalo kolem 20. až 23. března,“ vysvětlila pro iROZHLAS.cz Hlaváčková.

Náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula nyní na dotaz redakce připustil možnost, že koronavirus mohl být v Česku dříve než s prvními potvrzenými pacienty. „S jistotou to nevíme, ale možné to skutečně je,“ uvedl.

Nemocí se dosud nakazilo 20 z 22 seniorů a seniorek domova. Dvě skončily v havlíčkobrodské nemocnici, kde jedna z nich – ta, která měla i jiná vážná chronická onemocnění – zemřela. Zaměstnanců je nakažených celkem 10. Domov je nyní podle Hlaváčkové v karanténě.

„Zařízení je velmi malé, klienty úplně oddělit nemůžeme. Negativní klientky ale máme na samostatném pokoji, kde jsou co nejvíce odděleny od ostatních,“ popisuje ředitelka domova.

Péče o seniory a seniorky je v těchto dnech podle ní velmi náročná. „Část zaměstnanců v zařízení zůstává a přespává. A ti, kdo jsou doma sami, tak přejedou autem a s nikým nesmí být v kontaktu,“ dodává.

Domov pro seniory v Břevnici u Havlíčkova Brodu je od 30. března 2020 v karanténě | Zdroj: ČTK/Plíhal Libor

Od úterního rána pomáhají s chodem domova hasiči z Vysočiny. Potřeba jsou ale i pracovníci, kteří by pečovali o seniory. Podle Hlaváčkové by stačilo asi deset lidí, nejlépe mediků nebo zdravotních sester.

Ochranných pomůcek má pak podle ní domov dost. „Kraj nás zásobuje poměrně plynule. Máme dostatek roušek, máme také respirátory. Dostali jsme i nějaké respirátory třídy FFP3,“ upřesňuje Hlaváčková.

Český Dub: nemocní údržbáři

Koronavirus se minulý týden objevil rovněž v domově v Českém Dubu na Liberecku, a to u dvou údržbářů. „Pozitivní test byl u prvního pracovníka technického zázemí minulé úterý, u druhého minulý čtvrtek,“ popsal jeho ředitel Radim Pochop.

Jeden je hospitalizovaný, druhý v domácí karanténě. Nikdo další z tohoto domova zatím podle něj neonemocněl. „Nákazu u klientů nemáme,“ dodal.

Přesto přijali řadu bezpečnostních opatření, všichni si například měří několikrát denně teplotu. „Zaměstnanci si měří teplotu při příchodu a odchodu. U klientů ji měříme nejméně dvakrát denně,“ přibližuje Pochop.

MAPA: Prohlédněte si přehled sociálních zařízení pro seniory, ve kterých se dosud potvrdila nákaza koronavirem

Pracovníci mají podle něj dostatek roušek i dezinfekce. Od Libereckého kraje pak dostali nanofiltry, které se vkládají do látkových roušek. Stát jim ale prý pomohl minimálně. „Chápu, že stát se snaží prioritně zajistit nemocnice a akutní péči, ale od státu jsme toho dostali minimálně, prakticky skoro nic,“ podotkl ředitel.

„Respirátory se nám podařilo získat od soukromých firem, dostali jsme je i darem. V současné době máme pro všechny lidi, kteří jsou na směně, respirátory FFP2. Těch máme nyní kolem tisícovky, ale sehnali jsme si je sami,“ doplnil Pochop.

Litoměřice: 52 nakažených

První nakažené novým typem koronaviru mají od března také v litoměřickém Domově U Trati. „Dne 25. března nám byl hlášen pozitivní výsledek testu na COVID-19. Klient byl v tu chvíli v nemocnici v Ústí nad Labem. Na základě toho byla vyhlášena karanténa celého zařízení,“ popsal Jindřich Vinkler, ředitel Centra sociální pomoci Lovosice, pod které litoměřický domov patří.

Kde se nakazil, není podle něj jasné. „Zařízení máme od 4. března uzavřené pro návštěvy a klienti nikam nechodí. Nákaza musela přijít již dříve zvenku,“ pokračoval.

Ministerstvo vyčlení v nemocnicích stovky lůžek pro nakažené seniory. Aktivuje i Těchonín Číst článek

Počet nakažených seniorů v litoměřickém domově se už vyšplhal na 52, jak zjistil Radiožurnál. Testy tak potvrdily nemoc u většiny klientů, kromě nich se nákaza prokázala i u tří zaměstnanců. Zařízení je od minulé středy v karanténě.

Jeden z klientů domova s potvrzenou nákazou pak zemřel. „Zemřel v nemocnici a COVID-19 nebyl hlavní příčinou, pouze doprovodnou,“ doplnil k tomu Vinkler. Pětaosmdesátiletý onkologický pacient trpěl podle lékařů větším počtem závažných chorob a zdravotních komplikací.

Část nakažených seniorů je podle Vinklera nyní v ústecké nemocnici, zbytek zatím zůstává v péči místních ošetřovatelů.

Po dobu karantény se o desítky seniorů stará krizový tým třinácti zaměstnanců, kteří nesmějí domov opustit. A ochranných pomůcek mají pracovníci podle něj dostatek. „Lidé v karanténě mají ochranné obleky, respirátory FFP2, ochranné štíty a samozřejmě rukavice,“ uvedl dále Vinkler.

Respirátory nejvyšší třídy sice nemají, ochrana pracovníků je ale takto podle něj dostatečná. „Pokud máte FFP2 a ochranný štít, tak ochrana zaměstnanců je tak maximální, jak jenom může z dostupných zdrojů být,“ popsal ředitel.

Upozornil ale, že zařízení chybí například teploměry. „Děkujeme lidem, kteří nám dávají takové věci jako bezdotykové teploměry, které nikde nejsou, protože pan ministr nařídil, že se bude měřit teplota,“ popisuje. „Tohle všechno by měl ale zajišťovat někdo, kdo se jmenuje ‚Stát‘. Ten nás v tom ale nechal. Teď máme kraj a v rámci něj to všechno funguje,“ doplnil.

Domov seniorů Michle: brzké případy

Nejdříve stopli návštěvy, pár dní na to i vycházky. Ve snaze ochránit své svěřence před nákazou koronavirem se snažili v domově seniorů v pražské Michli reagovat obezřetně. Opatření, která měla ochránit ty nejohroženější před infekcí, zavedli už zkraje března. Tedy ještě předtím, než plošný zákaz vstupu pro veřejnost vyhlásilo ministerstvo zdravotnictví.

Jenže nemoc COVID-19 za zdi tamního domova stejně pronikla. Nakazilo se jí tam nejméně šest seniorů, čtyři z nich zemřeli. Naposledy to byla v noci z neděle na pondělí jednadevadesátiletá žena, která byla krátce hospitalizována ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze. Podle lékařů měla rakovinu, koronavirus tak nebyl hlavní příčinou úmrtí.

Karanténa pro seniory Ministerstvo zdravotnictví plánuje pro nakažené seniory z domovů vyhradit 329 lůžek v pražských nemocnicích Na Bulovce a Na Františku, v lázních Toušeň a ve specializovaně vojenské infekční nemocnici v Těchoníně. Má jít o místa pro seniory s lehčími příznaky, kteří budou muset být v karanténě. Domovy pro seniory pak mají podle usnesení vlády z minulého týdne vyčlenit desetinu míst pro izolaci nemocných. Pokud to nezvládnou, mají jim pomoci kraje.

Kolik seniorů se dosud v domově celkem nakazilo, ale není jasné. Vedení má od pražské hygieny zakázáno počty potvrzených pacientů sdělovat. A nechce to říct ani krajská hygienička Zdeňka Jágrová: „Je to hyenismus. Rozhodla jsem, že budeme zveřejňovat pouze souhrnné počty, abychom domovy nevystavovali mediálnímu tlaku.“ Z publikovaných dat vyplývá, že množství nakažených klientů michelského domova tak musí být násobně vyšší, jen v Praze je totiž postiženo 72 seniorů.

A jak se tedy nákaza mezi seniory v pražské Michli dostala? To se dosud přesně neví. „Je to záhada, která mě trápí. Udělali jsme všechna možná opatření, od začátku jsme to vzali velmi vážně,“ přiblížil redakci jeden z provozovatelů zařízení Lumír Bareš.

„Jsme ve velmi klidné části města, člověka tu na ulici potkáte jednou za 10 minut, takže tu nebylo žádné srocování. Navíc jsou to staří lidé, když se nehýbají, hrozí jim ochabnutí svalstva, a chtěli jsme jim to dopřát. Jdou ale ven třeba jen na půl hodiny,“ reagoval Bareš na otázku, jestli se některý z klientů nemohl nakazit třeba na procházce, když ještě byly povoleny.

Podle pražské hygieničky Zdeňky Jágrové se koronavirus mohl do michelského domova dostat ale ještě před zákazem návštěv, tedy před 4. březnem. „Onemocnění tam musel nejspíš zavléct někdo ještě před tím, protože se zpětně dohledalo, že jedna z pacientek měla obtíže už dříve, ale nepřidávalo se to do souvislosti s tímto onemocněním,“ popsala.

Domov seniorů každopádně podobně jako jiná zařízení, kde se potvrdila nákaza koronavirem, prošel dezinfekcí. Zavedena byla i další protiepidemická opatření. „Byl zaveden bariérový ošetřovací režim, došlo k vyhledání všech kontaktů, vyšetření všech seniorů, u nichž byly provedeny i na starší infekce,“ doplnila pražská hygienička. Domov také pro nakažené pacienty zřídil speciální infekční oddělení.

Domov seniorů Chodov: první oběť

Zatímco v případě jiných sociálních zařízeních je zdroj nákazy nejasný, u domova pro seniory na pražském Chodově o tom není příliš pochyb: koronavirus sem přišel s pětadevadesátiletým pacientem přeloženým z léčebny dlouhodobě nemocných. „V domově byl zhruba půl dne, když se u něj objevily příznaky onemocnění. Byl asi tím zdrojovým případem,“ přiblížila pro iROZHLAS.cz pražská hygienička Zdeňka Jágrová.

Muž byl vzápětí převezen na infekční kliniku Nemocnice Na Bulovce. To bylo 18. března. O pár dní později v důsledku nemoci COVID-19 zemřel. Stal se tuzemskou obětí pandemie číslo jedna. Důvodem úmrtí bylo podle lékařů celkové vyčerpání organismu.

V krajích už je 60 tisíc ochranných obleků, řekl Hamáček po jednání krizového štábu Číst článek

Muž byl letos kvůli těžkému plicnímu onemocnění několikrát hospitalizován, šlo tak o přitěžující okolnost. „Plíce mají omezenou kapacitu a nedokážou koronaviru dál odolávat, chybí jim rezervy, které má zdravý člověk,“ popsal už dříve mluvčí pražské hygienické stanice Zbyněk Boublík.

Přestože v domově pro seniory na pražském Chodově pobýval jen krátce, nákaza se rozšířila i mezi další klienty a pečovatele. Pražská hygiena tam k úterku eviduje 15 pozitivních seniorů, šest z nich už bylo převezeno do nemocnice. Zbytek zůstává v domově, a sice v karanténních pokojích pod dohledem lékařky. A zatím bez příznaků. Pokud by se jejich stav zhoršil, budou převezeni rovněž do nemocnice.

Ředitelka chodovského domova Ilona Veselá v pondělí České televizi řekla, že není v jejich silách, aby se starali o nakažené pacienty. „A pokud vám do toho vstoupí ještě zaměstnanci, kteří jsou v karanténě, tak se dostáváte do krizové situace,“ doplnila.

Česká televize v pondělí rovněž přinesla výpověď jedné z ošetřovatelek, podle které neměl domov dostatek ochranných pomůcek. „V domově byla dobře nastavená opatření jako měření teploty zaměstnancům a měření teploty klientům. Co se týká ochranných prostředků, tak si neuvědomuji, že by tam nějaké byly,“ popsala žena.

Podle pracovnice mohlo také vedení domova své zaměstnance i klienty lépe informovat o nebezpečí, které jim hrozí. „Tady je právě otázka, jestli vedení příliš nezamlčovalo ve smyslu chránit všechny před panikou a hysterií, jestli nebylo bývalo lepší přijít mezi ně a říct všem na rovinu: Stala se procesní chyba, není to naše vina, ale byl tady nakažený klient, buďte obezřetní,“ dodala.

Server iROZHLAS.cz se na aktuální situaci v chodovském domově chtěl zeptat přímo ředitelky Veselé, zatím se však k tomu nevyjádřila. „Nezlobte se, nemám čas,“ řekla pouze.

Nemocnice svaté Alžběty: rizikové návštěvy

Sám pětadevadesátiletý muž, který zemřel 22. března v pražské Nemocnici Na Bulovce, se zřejmě nakazil přímo v léčebně dlouhodobě nemocných, a to v Nemocnici svaté Alžběty. Podle pražských hygieniků se totiž nákaza potvrdila také u dvou zdejších pacientů, kteří s ním pobývali na pokoji, a dvou zaměstnanců.

„Zdroj nákazy nelze jednoznačně určit, v zařízení však onemocněly i dvě osoby z řad zdravotnického personálu. Ty se však velmi pravděpodobně nakazily v době, kdy ještě zdravotnická zařízení nebyla uzavřena pro návštěvy,“ popsal krátce po úmrtí pacienta mluvčí pražských hygieniků Boublík. Návštěvy nesmí do domovů pro seniory od 9. března.

Údaje o nakažených pacientech však pochází z minulého týdne, pražská hygiena přesné počty nechce nově sdělovat. Podle souhrnných statistik je ale pravděpodobné, že potvrzených případů koronaviru bude podobně jako v michelském domově mnohem více.

Český Krumlov: klienti bez příznaků

Nákaza koronavirem zasáhla také sociální služby Sovy v Českém Krumlově. Nemoc se potvrdila u šesti klientů a čtyř členů personálu. Dva z nakažených seniorů starší devadesáti let byli převezeni do českobudějovické nemocnice. Podle ředitelky zařízení Ivany Ambrusové jsou však už zpátky.

„Daří se jim dobře, jsou ale stále v izolaci. Děvčata tam pracují v ochranných oděvech, podle nejlepšího svědomí a vědomí,“ řekla pro iROZHLAS.cz. U dvou původně hospitalizovaných klientů podle Ambrusové zafungoval hlavně stres z vyšetření. „Myslím, že u nich to byl spíše důsledek psychiky, když se dělaly výtěry a přišli tam ve skafandrech,“ vysvětlila.

Jinak podle ředitelky platí, že u všech nakažených seniorů je mírný průběh nemoci. „Jsou spokojení, smějí se,“ pokračovala Ambrusová s tím, že ochranných pomůcek mají dostatek.

Problém byl podle ní spíše chybějící personál. „Hlásit se nám začali dobrovolníci, takže se už nadechujeme. Minulý týden to bylo ale opravdu náročné,“ popsala Ambrusová.

Jakým způsobem mezi ně nemoc COVID-19 pronikla, ale ředitelka neví. „To se zjistit nepodařilo. Mapují se dva, jestli je to od klienta nebo od kolegyně, ale raději nebudu spekulovat,“ doplnila.

Thomayerova nemocnice: komunitní nákaza

Koronavirem se nakazilo také šest zdravotních sester a 24 seniorů na klinice geriatrie a následné péče Thomayerovy nemocnice, jeden z nich zemřel. Infikovaní zdravotníci jsou nyní v domácí karanténě.

Nemoc sem přišla podle vyjádření nemocnice zvenčí, zřejmě přes zdravotníky. „V první vlně testování se ukázala nákaza u tří zdravotních sester. K jejímu přenosu došlo dle zjištění v komunitě, a nikoliv uvnitř nemocnice,“ uvedla krčská nemocnice v pondělní tiskové zprávě.

Thomayerova nemocnice | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: iROZHLAS.cz

Lékaři se proto rozhodli preventivně otestovat všech 27 pacientů dané stanice, nákaza se však u nich zprvu nepotvrdila. „Později se však u některých pacientů ukázaly momentální zdravotní potíže a ihned jsme u nich provedli další kolo testů. Bohužel u 13 pacientů se ukázal pozitivní test na COVID-19,“ píše se dále v prohlášení. Posléze se nákaza potvrdila ještě u dalších 11 seniorů.

Pacienti byli od začátku podle nemocnice bariérově izolovaní od ostatních „zdravých“ pacientů. Nemocní mají také roušky. „Pokud to dovoluje jejich aktuální zdravotní stav a nedělá jim to potíže. Všichni zdravotníci na tomto pracovišti povinně používají osobní ochranné pomůcky s nejvyšší možnou ochranou a používají je dle hygienických a protiepidemických zásad a opatření,“ uvádí dále nemocnice.

Kritika ministrů S kritikou ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) a ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD) vystoupila o víkendu ředitelka domova pro seniory U Biřičky v Hradci Králové Daniela Lusková. V otevřeném dopise reagovala hlavně na páteční vyjádření ministerstva zdravotnictví směrované sociálním službám, které přišlo po zprávách o nákazách onemocněním COVID-19 v domovech pro seniory. „Na konci března, kdy je pandemie v plném útoku a dopadá na kolektivní zařízení, nám doporučíte, abychom zakázali návštěvy, zavedli hygienu rukou a měřili zaměstnancům a klientům teplotu. No dovolte! Děláte z nás nekompetentní blbečky," napsala Lusková, která je také viceprezidentkou Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. Vojtěch v České televizi její kritiku odmítl.

Na klinice také zůstávají tři negativní pacienti, lékaři je umístili do samostatného pokoje a jsou tak odděleni od ostatních pozitivních seniorů. „Ošetřující personál si při každém vstupu do jejich pokoje vyměňuje veškeré ochranné pomůcky tak, abychom zabránili případnému přenosu nákazy,“ přiblížila Thomayerova nemocnice v pondělí v tiskové zprávě.

Vedle oddělení následné péče však nemoc zasáhla také plicní oddělení nemocnice. Nakazily se zdravotní sestry, které ošetřovaly infikovaného muže, původně přijatého do krčské nemocnice s podezřením na zápal plic. Později se u něj ale potvrdila nákaza koronavirem a byl přeložen do Všeobecné fakultní nemocnice. Byl v kritickém stavu a potřeboval přístroj na mimotělní okysličování krve.

Muž byl v Česku prvním pacientem bez cestovatelské anamnézy. Taxikář je v současné době ve vážném stavu a jako jedinému mu byl v Česku podán experimentální lék Remdesivir.

Jedna z těchto sester v neděli za dosud nevyjasněných okolností zemřela. Podle náměstka ministra zdravotnictví Romana Prymuly nebyl příčinou úmrtí koronavirus. Podle policistů žena zemřela náhle, nic ovšem nenasvědčuje tomu, že šlo o násilnou smrt nebo sebevraždu. Okolnosti úmrtí ženy se nyní vyšetřují.

Nemocnice se také v reakci na přenos nemoci u zdravotníků ohradila, že by její personál pochybil. „Chceme zdůraznit, že zdravotnický personál nepochybil a v dané situaci se zachoval zcela profesionálně a dle standardních postupů a opatření,“ uvedla v prohlášení.

Ostrava: nakažená pracovnice

Ostravský primátor Tomáš Macura (za ANO) v úterý na twitteru oznámil, že nemocí COVID-19 onemocněla také pracovnice tamního domova pro seniory Iris.

Bohužel máme pozitivní nález u pracovnice přímé péče Domova pro seniory Iris v Ostravě. Pracovala minulý týden na oddělení s 25 klienty. Ona i pracovníci, se kterými přišla do kontaktu, jsou v karanténě. Postupujeme podle připraveného krizového plánu v součinnosti s KHS. — Tomáš Macura (@Macura2014) March 31, 2020

Liberec: osamocení senioři

Prvním nakaženým v Domově seniorů Liberec – Františkov byla minulý týden ve čtvrtek pečovatelka, která ještě před testy upozornila, že by mohla mít COVID-19. Stejně jako u ní se pak nákaza potvrdila také u dvou seniorů, kteří spolu byli na pokoji.

„Měli jsme podezření, že nákaza může být i u dvou klientů. Separovali jsme je. Také u nich se nákaza následně potvrdila, stejně jako u pečovatelky,“ upřesnil Jan Gabriel, ředitel domova, který tvoří budovy Adam, Bára a Cilka.

V Liberci na Františkově dezinfikovali 28. března 2020 domov pro seniory | Foto: Petrášek Radek | Zdroj: ČTK

Pečovatelka je podle něj nyní v domácí karanténě, oba nakažení pak na infekčním oddělení liberecké nemocnice. Nikdo další podle pondělních výsledků nakažený není. „Nechci říkat, že máme vyhráno, ale jsme v lepší situaci než před několika dny,“ dodal ředitel.

Domov, který je s 200 seniory největším zařízením svého druhu v Libereckém kraji, nicméně zůstává v karanténě. „V tuto chvíli probíhá kompletní dezinfekce domu Bára. Je to dezinfekce spojená s nanotechnologiemi. Zůstává na povrchu a zabraňuje usazování viru,“ popsal jedno z opatření Gabriel.

Senioři ve všech třech domech se také podle něj nemohou potkávat. „Pro všechny klienty je to hodně těžké. Nemají mnohdy nikoho jiného a jsou v tuto chvíli strašně sami. S vypětím personálu, který máme a který pracuje úžasně a skvěle, už jim nestačí poskytovat nějakou plnou podporu,“ přiblížil situaci v domově.

Respirátory nebo roušky podle něj nyní nosí zaměstnanci i klienti. „Povedlo se nám díky lidem a firmám zajistit, že dnes pracují všichni zaměstnanci s respirátory druhé řady a dále s textilními rouškami s nanofiltrem, za což bych chtěl poděkovat Libereckému kraji. Jejich kvalita je poměrně vysoká,“ řekl.

Naopak k pomoci od státu je kritický. Stejně jako další šéfové hospiců. „Ke státu bych se v tuto chvíli nerad vyjadřoval. Mrzí mě, že stát se o sociální služby do této chvíle neuměl postarat,“ dodal Gabriel pouze.