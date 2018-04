Vepřín v Letech do konce roku zbourají. Firma Agpi předala areál státu

Firma Agpi v úterý předala zástupcům státu vepřín v Letech na Písecku, který stojí poblíž místa, kde býval romský koncentrační tábor. Areál převzali zástupci Muzea romské kultury. Podle ředitelky muzea Jany Horváthové bude vepřín do konce roku zbourán. Na místě vznikne památník romského holokaustu. Lety 18:52 3. 4. 2018 (Aktualizováno: 19:17 3. 4. 2018) Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Na vstupní bráně vepřína v Letech už visí cedule s nápisem: Areál spravuje Muzeum romské kultury. | Foto: Martin Pokorný | Zdroj: Český rozhlas

Zástupci muzea převzali areál a podepsali předávací protokoly. Na dveřích jsou vyměněné zámky a na vratech cedule s nápisem Areál spravuje Muzeum romské kultury.

Památník v Letech zaplatíme z norských fondů. Hotov bude do roku 2021, říká ministr kultury Číst článek

„Nyní jsme zde zahájili ostrahu objektu, která bude nepřetržitá včetně hlídacích psů. Spolupráce s firmou Agpi na předávání byla velmi dobrá, a i díky tomu, že areál je připraven k likvidaci, budou následné kroky probíhat dobře," řekla novinářům na místě Horváthová.

Nejdříve se uskuteční za 1,5 milionu archeologický průzkum místa, do konce června by měl být hotový. Demolice vepřína vyjde odhadem na 110 milionů. „Předpokládáme, že bude hotová do konce letošního roku," podotkla Horváthová.

Během letních prázdnin chce pak muzeum stanovit kritéria výtvarně-architektonické soutěže na podobu budoucího pietního místa a návštěvnického centra.

„Máme představu, že by došlo k oddělení pietní části. V areálu bývalého vepřína by pak bylo návštěvnické centrum s nějakou expozicí,“ popsala Horváthová možnou podobu památníku.

Stát jedná o podpoře pro stavbu památníku z takzvaných norských fondů ve výši milion eur, v přepočtu asi 25 milionů korun.

Peníze dostane firma po částech

Peníze za prodej dostane Agpi po částech. Do 16. dubna obdrží 80 procent z kupní ceny 450,8 milionu korun, deset procent získá do 30 dnů od úterního předání areálu a zbylých deset procent, až se vyklidí kejda, což může být až na konci léta.

„Ve smlouvě se s tím předem počítalo. Jarní období je nevyzpytatelné a ne všechna kejda se může uplatnit,“ uvedl místopředseda představenstva společnosti Agpi Jan Čech.

Podle smlouvy se státem ji musí Agpi vyvézt do konce září. Peníze z prodeje areálu chce firma se 100 zaměstnanci investovat do rozšíření jiných výrob. Nový, stejně velký vepřín firma nepostaví, řekl v úterý prohlásil Čech.

„Je to věc technická, protože se procházely všechny věci, které jsou předmětem smlouvy. Není to žádná slavnostní záležitost, ale technikálie nutná k dokončení převodu," zhodnotil místopředseda představenstva společnosti Agpi předání areálu.

Pietní místo Lety u Písku | Foto: Český rozhlas

13 tisíc prasat

Firma Agpi odvezla z vepřína v Letech posledních 330 prasat 14. března. Ve 13 halách bylo 13 tisíc prasat, firma zvířata postupně vozila na jatka masokombinátů.

U památníku v Letech se objevila uříznutá prasečí hlava. Provokace, reagovalo romské muzeum Číst článek

Horváthová v úterý řekla, že v areálu bývalého vepřína by mělo být návštěvnické centrum s expozicí, s vystavenými archeologickými nálezy a přednáškovým sálem pro školy a skupinové výpravy. O podobě památníku se bude diskutovat i 25. dubna na veřejné besedě v obci Lety.

Vepřín o rozloze 7,1 hektaru se stavěl od roku 1972. O výkupu a vzniku pietního místa se mluvilo přes 20 let. Památník romského holokaustu by mohl zahrnovat repliku původního baráku, alej nebo mohylu s křížem.

Akcionáři Agpi loni na valné hromadě schválili převod areálu na stát. Proti usnesení valné hromady ale podal žalobu ke Krajskému soudu v Českých Budějovicích minoritní akcionář firmy. Také Ústavní soud přijal v lednu stížnost proti usnesení minulé vlády o odkupu vepřína.

Výběr událostí ohledně vepřína v Letech 1995 - O vybudování důstojného pietního místa na místě tábora se začalo hovořit v roce 1995, kdy byl nedaleko areálu vepřína odhalen památník obětem tábora.

- O vybudování důstojného pietního místa na místě tábora se začalo hovořit v roce 1995, kdy byl nedaleko areálu vepřína odhalen památník obětem tábora. 1997 - V roce 1997 ministři Jan Ruml (ODS) a Pavel Bratinka (ODA) prohlásili, že navrhnou vládě, aby vepřín vykoupila a zbourala, a na místě nechala postavit důstojný památník romským obětem holokaustu. Společnost Agpi, které vepřín patří, později uvedla, že je ochotna farmu přemístit za „přiměřenou náhradu".

- V roce 1997 ministři Jan Ruml (ODS) a Pavel Bratinka (ODA) prohlásili, že navrhnou vládě, aby vepřín vykoupila a zbourala, a na místě nechala postavit důstojný památník romským obětem holokaustu. Společnost Agpi, které vepřín patří, později uvedla, že je ochotna farmu přemístit za „přiměřenou náhradu". Od té doby se problém odsouval: k řešení problému se hlásily vlády Václava Klause (ODS), Josefa Tošovského (nestraník) i Jiřího Paroubka (ČSSD), za stěžejní věc označili odstranění vepřína a vybudování pietního místa v roce 1999 prezident Václav Havel i ministr pro lidská práva Michael Kocáb (za SZ), často o situaci jednali vládní zmocněnci pro lidská práva.

2005 - V dubnu 2005 Evropský parlament schválil v rámci rezoluce odsuzující diskriminaci Romů výzvu ke zrušení vepřína. Krátce poté vyvolal rozruch prezident Václav Klaus, který řekl, že tábor nebyl „koncentrační tábor v tom slova smyslu," s tím, že tábor nebyl určen pro Romy, ale „pro ty, kteří odmítli pracovat". Klausův názor vyvolal pobouření v řadách romských organizací i politiků. Podobně jako Klaus se v srpnu 2014 vyjádřil poslanec Tomio Okamura (tehdy Úsvit), jehož slovy se zabývala policie. Trestní oznámení na Okamuru odložila s tím, že nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu.

- V dubnu 2005 Evropský parlament schválil v rámci rezoluce odsuzující diskriminaci Romů výzvu ke zrušení vepřína. Krátce poté vyvolal rozruch prezident Václav Klaus, který řekl, že tábor nebyl „koncentrační tábor v tom slova smyslu," s tím, že tábor nebyl určen pro Romy, ale „pro ty, kteří odmítli pracovat". Klausův názor vyvolal pobouření v řadách romských organizací i politiků. Podobně jako Klaus se v srpnu 2014 vyjádřil poslanec Tomio Okamura (tehdy Úsvit), jehož slovy se zabývala policie. Trestní oznámení na Okamuru odložila s tím, že nebylo zjištěno naplnění skutkové podstaty trestného činu. 2007 - V dubnu 2007 premiér Mirek Topolánek (ODS) řekl, že na přemístění vepřína nebude mít vláda peníze. Podobně se v roce 2012 vyjádřil premiér Petr Nečas (ODS) a v květnu 2014 premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který řekl, že desítky milionů korun, potřebné na likvidaci a postavení nového vepřína, by měly být využity třeba na vzdělávání romských dětí a na zlepšování sociálních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách.

- V dubnu 2007 premiér Mirek Topolánek (ODS) řekl, že na přemístění vepřína nebude mít vláda peníze. Podobně se v roce 2012 vyjádřil premiér Petr Nečas (ODS) a v květnu 2014 premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD), který řekl, že desítky milionů korun, potřebné na likvidaci a postavení nového vepřína, by měly být využity třeba na vzdělávání romských dětí a na zlepšování sociálních podmínek v sociálně vyloučených lokalitách. 2010 - V červnu 2010 bylo nedaleko místa, kde ležel tábor, otevřeno pietní místo, které tvoří přírodní amfiteátr, dvě repliky původních dřevěných ubikací s expozicí připomínající památku romských obětí nacismu, parkoviště a nové cesty. Ministr kultury Václav Riedlbauch tehdy řekl, že zásluhu na vzniku tohoto místa má především zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. Vláda na projekt uvolnila 21,4 milionu korun. Pietní místo později převzal do správy Památník Lidice.

- V červnu 2010 bylo nedaleko místa, kde ležel tábor, otevřeno pietní místo, které tvoří přírodní amfiteátr, dvě repliky původních dřevěných ubikací s expozicí připomínající památku romských obětí nacismu, parkoviště a nové cesty. Ministr kultury Václav Riedlbauch tehdy řekl, že zásluhu na vzniku tohoto místa má především zmocněnec pro lidská práva Michael Kocáb. Vláda na projekt uvolnila 21,4 milionu korun. Pietní místo později převzal do správy Památník Lidice. 2013 - V červenci 2013 Výbor OSN pro lidská práva vyzval ČR, aby vepřín zavřela.

- V červenci 2013 Výbor OSN pro lidská práva vyzval ČR, aby vepřín zavřela. květen 2016 - V květnu 2016 ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) řekl, že na místě bývalého tábora bude zřejmě dále vepřín. Vedl několik jednání s majiteli, ale žádný konkrétní závěr nevzešel. Začátkem srpna ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) oznámil, že vláda je blízko k dohodě o odkoupení vepřína.

- V květnu 2016 ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier (ČSSD) řekl, že na místě bývalého tábora bude zřejmě dále vepřín. Vedl několik jednání s majiteli, ale žádný konkrétní závěr nevzešel. Začátkem srpna ministr kultury Daniel Herman (KDU-ČSL) oznámil, že vláda je blízko k dohodě o odkoupení vepřína. září 2016 - V září 2016 se kvůli svým slovům o táboře stal terčem kritiky ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš. Podle fotoreportéra Aktuálně.cz Babiš řekl, že je lež, že Lety byly koncentračním táborem. Babiš se poté omluvil a od výroků se distancoval. Babiš řekl, že chce sehnat peníze na výstavbu památníku a zajistit výkup vepřína.

- V září 2016 se kvůli svým slovům o táboře stal terčem kritiky ministr financí a šéf ANO Andrej Babiš. Podle fotoreportéra Aktuálně.cz Babiš řekl, že je lež, že Lety byly koncentračním táborem. Babiš se poté omluvil a od výroků se distancoval. Babiš řekl, že chce sehnat peníze na výstavbu památníku a zajistit výkup vepřína. listopad 2016 - V listopadu 2016 vláda rozhodla o zadání posudku na ocenění areálu.

- V listopadu 2016 vláda rozhodla o zadání posudku na ocenění areálu. červenec 2017 - Loni 13. července si zástupci vlády a společnosti AGPI předali nabídky k případnému odkupu. Valná hromada firmy 31. července vyslovila souhlas s převodem areálu na stát a 7. srpna společnost AGPI oznámila, že nabídku vlády na odkup akceptuje.

- Loni 13. července si zástupci vlády a společnosti AGPI předali nabídky k případnému odkupu. Valná hromada firmy 31. července vyslovila souhlas s převodem areálu na stát a 7. srpna společnost AGPI oznámila, že nabídku vlády na odkup akceptuje. srpen 2017 - Loni 21. srpna vláda schválila odkup vepřína a 23. října odtajnila smlouvu, ze které vyplývá, že za odkoupení vepřína stát zaplatí zhruba 450 milionů včetně daně z přidané hodnoty.

- Loni 21. srpna vláda schválila odkup vepřína a 23. října odtajnila smlouvu, ze které vyplývá, že za odkoupení vepřína stát zaplatí zhruba 450 milionů včetně daně z přidané hodnoty. duben 2018 - Firma Agpi předala 3. dubna 2018 vepřín státu. Podle smlouvy dostane do 16. dubna 80 procent z kupní sumy 450,8 milionu korun.