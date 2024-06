Lipavský: Kolaja je výborný uchazeč na eurokomisaře a výsledek eurovoleb pomoc Ukrajině neohrozí

Zástupci 60 států v úterý míří do Berlína na konferenci o poválečné obnově Ukrajiny. Koná se už podruhé. I když válka vedená Ruskem nepolevuje, rekonstrukce země může pro firmy a podnikatele představovat zajímavé možnosti investic. Na konferenci v německé metropoli vystoupí také český ministr zahraničních věcí Jan Lipavský (Piráti), který odpovídal na dotazy Českého rozhlasu Plus. Rozhovor Berlín/Praha 15:22 11. června 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jan Lipavský | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Bude úterní konference skutečně o investicích a obnově? Nebude se chtít Ukrajina bavit především právě o obranných otázkách, které jsou pro ni přece jenom v tuto chvíli naprosto klíčové?

Já dnes vystoupím na konferenci v Berlíně s takzvaným národním vystoupením. Vytknuto před závorku v tomto národním vystoupení samozřejmě je, že Ukrajina se musí umět bránit například na úrovni protiletecké obrany, pokud má mít smysl dělat nějaké infrastrukturní nebo obnovovací projekty.

Nicméně obnova Ukrajiny běží už nyní. Česko tam například dodává elektrické kogenerační jednotky, které pomáhají vyrábět teplo a elektřinu v té neskutečně zničené síti. Pomáháme tam vybavit zdravotnický sektor. Poslali jsme tam celou polní nemocnici a provádíme jiné projekty, které už nyní pomáhají na místě. Je potřeba se bavit o tom, jak pomáhat dál, je potřeba na to umět přislíbit zdroje, sehnat zdroje a také najít vhodné řešení.

Očekáváte, že budou Ukrajinci na konferenci chtít slyšet záruku toho, že ani po eurovolbách se nějak nezmění podpora?

Já myslím, že to uslyší, ale že to asi nebude to hlavní sdělení. My se opravdu musíme bavit o praktických věcech. Samozřejmě bez konkrétních dodavatelů a firem se to dělat nedá. To znamená, že podporujeme i české společnosti v tom, aby se mohly dál účastnit těchto projektů.

Tento týden na Ukrajině rezignoval šéf státní agentury pro obnovu a rozvoj infrastruktury. Jako důvod uvedl, že vláda podkopává činnost tohoto úřadu, a dokonce mu prý bránila v tom, aby se konference v Berlíně zúčastnil. Vyvolávají ve vás personální obměny ve vedení státu a úřadů nějaké pochybnosti?

Tak samozřejmě je to nepříjemné. Na druhou stranu je to na prezidentu Zelenském, který si musí zorganizovat svůj tým podle jeho představ.

Dorazí za vámi dnes na konferenci prezident Zelenskyj? Spekuluje se o jeho přítomnosti, o tom, že by měl v těchto dnech pronést řeč také v německém parlamentu.

O tom se spekuluje. Já mám domluvené jednání s vicepremiérkou ukrajinské vlády Olhou Stefanišynovou, která je odpovědná za přístupový proces Ukrajiny do Evropské unie. Ale budeme jednat i o český bilaterálních vztazích. Takže je možné, že tady bude i ministr zahraničních věcí Kuleba. Takže uvidíme. Měl by to být jeden konferenční prostor, tak je možné, že dojde i k takovým těm neplánovaným setkáním.

Pojďme se ještě prosím vrátit k výsledkům eurovoleb. Budete jako Piráti stále trvat na pozici eurokomisaře?

Já si myslím, že je nyní potřeba vést politická jednání. Pro nás samozřejmě výsledek voleb není vůbec povzbudivou zprávou, takže se nad tím musíme ve straně zamyslet. Ale poběží teď politická jednání a určitě není namístě si posílat vzkazy přes média. Já trvám na tom, že Marcel Kolaja je výborný kvalifikovaný uchazeč.

I vy jste se angažoval v předvolební kampani. Čím si vysvětlujete ten neúspěch? Máte pocit, že to nějak může vypovídat konkrétně i o vaší podpoře u voličů?

To nedokážu říct. Myslím si, že si musíme udělat nějaké „domácí úkoly“ ohledně toho, jakým způsobem komunikujeme s voliči.

Takže si myslíte, že chyba byla v komunikaci?

Určitě je to jedna z těch komponent, ale to je natolik složitá a komplexní věc, že se nedá označit jedna konkrétní věc, která vede k takovému neúspěchu.

Máte třeba obavu, že s novým složením Evropského parlamentu by se mohl změnit vztah k Ukrajině?

Z těch výsledků nic nenasvědčuje tomu, že by podpora Ukrajině byla ohrožená.

Myslíte si, že kromě nějakého příslibu další obnovy zazní ještě nové přísliby z některého ze zúčastněných států na pomoc obranyschopnosti Ukrajiny?

To je látka, která se především rozebírá v rámci Evropské unie a Severoatlantické aliance. Proto si úplně nemyslím, že by dneska takové věci měly zaznít. Důležité je, že se prostě všichni sejdou, pobaví se o možnostech a z těchto setkání někdy bývají, někdy nebývají výstupy, které by se daly velmi jednoduše popsat. Ale výsledkem série konferencí jsou vždycky konkrétní výstupy, konkrétní projekty.

Jak říkám, Česko je tam velmi aktivní. Jsme vidět, jsme v popředí. Nebojíme se jít co nejblíže k těm místům, kde se válčí, tak, abychom skutečně pomáhali lidem na místě.