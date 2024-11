Malé lékárny bojují s nedodáváním léků. Upozorňují na propojení firem, někteří poslanci chystají změnu

Malé lékárny si stěžují, že se nedostanou k řadě přípravků. Distributoři jim podle nich některé léky nedodávají, nebo je dovezou se zpožděním. Petici, kterou kvůli tomu lékárníci sepsali, zatím podepsalo 12 500 pacientů. Chystá se proto poslanecký návrh novely zákona o léčivech. Praha 17:43 9. listopadu 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Malé lékárny si stěžují, že jim distributoři nedodávají léky. Ilustrační foto | Foto: René Volfík | Zdroj: iROZHLAS.cz

Malé lékárny se podle organizátorů petice lékárníků Lucie a Aleše Nedopilových k některým preparátům nedostanou, protože někteří distributoři spolupracují jen s vybranými řetězcovými nebo nemocničními lékárnami. Často jsou s nimi majetkově či zájmově propojení.

„Je vidět, že distributor, který vlastní konkurenční řetězcovou lékárnu, ho do ní dokázal po dobu tři čtvrtě roku zajistit. My jako nezávislá lékárna, která od toho stejného distributora nakupujeme, jsme u něj ten Tobrex tři čtvrtě roku na skladu ani neviděli, natož abychom si ho mohli objednat,“ uvádí příklad léku Tobrex na infekce očí.

Jindy sice distributor lék doveze, ale za vyšší cenu. Nebo se zpožděním.

„Do lékárny přišla pacientka s receptem na léčivo, které není úplně běžné, léky na imunitní systém. Vysvětlovala jsem jim, že je paní imobilní, nemůže si pro to dojet. Chce si to vyzvednout u nás v lékárně. Po 11 dnech se mi podařilo, že mi léky přivezli,“ popisuje lékárnice Lucie Nedopilová.

Pro pacienta to podle ní může znamenat velký zdravotní problém, když je například jeho stav akutní nebo když mu docházejí stávající léky a jeho terapie se nemůže přerušit. U dalších léků je podle Aleše Nedopila možné přípravek zaměnit za podobný, ani to ale neplatí stoprocentně. Lidé totiž mohou mít alergii na vedlejší látky v náhradním léku.

‚Nikoho neupřednostňujeme‘

Distributoři namítají, že nikoho neupřednostňují. Třeba mluvčí velkodistributora ViaPharma Michal Petrov říká, že pokud něco ViaPharma dodává výhradně do svých lékáren Dr.Max, jsou to jen přípravky vlastní značky.

„Lékárny Dr.Max rozhodně nemají žádné přednostní zásobování. Určitou výhodu jim dává jenom výroba produktů vlastní značky, ale to se prakticky netýká žádných nedostatkových přípravků. To, že jsme to měli my na skladě a jiné lékárny ne, bylo proto, že jsme měli skladovou zásobu z období, kdy výrobek ještě nezaznamenával výpadky,“ uvedl Petrov.

Lékárníci a pacienti přesto žádají v petici nápravu. Podle ministerstva tady ale žádný velký problém není a novela lékového zákona není nutná.

„Neevidujeme žádnou konkrétní stížnost lékárny na nedodávku. To znamená, že pokud k takovým situacím dochází, má lékárna možnost se podle zákona bránit. Státní ústav pro kontrolu léčiv to bude ověřovat, zda to ten distributor to měl, pokud ano, tak dostane pokutu,” říká náměstek Jakub Dvořáček.

A lékárníci naopak tvrdí, že už několik stížností Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv poslali. Podnět kvůli znevýhodnění své lékárny podal třeba Nizam Douba z Říčan. Další se chystá poslat Marek Hampel z Vrbna pod Pradědem. Státní ústav pro kontrolu léčiv na otázky Radiožurnálu neodpověděl.

Peticí už se zabývají i poslanci, mohla by vést i k novele zákona. Poslanec Jan Kuchař (STAN) řekl, že ji už chystá. „Pokud mám dávat veřejnou službu občanovi, tedy pacientovi, aby měl rovný přístup a aby dostal lék v kterékoliv lékárně a zavčasu, tak se musíme podívat na to, aby velkodistributoři dodávali opravdu plošně. Tak aby byl lék dostupný tam, kde má být,“ uvedl. Předložit ji chce ještě letos, nejpozději pak na jaře.