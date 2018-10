Specialista na plazy: Mamba zelená může v domě přežít týdny. Dokud se nenajde, nemůžeme být v klidu

Smrtelně jedovatá mamba zelená sama od sebe nezaútočí. Kousnout může jen v sebeobraně, uklidňuje v rozhovoru pro iROZHLAS.cz kurátor plazů pražské zoo Petr Velenský. Zároveň ale dodává, že dokud se had nenajde, nemůžeme být v klidu. Tento had je aktivní hlavně v noci, v domě může přežít i týdny, nízké teploty ji ale zabijí. Mamba zelená utekla v pražských Hlubočepích, policie a specialisté na odchyt hadů po ní pátrají. Praha 17:06 3. října 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Smrtelně jedovatá mamba zelená | Zdroj: Profimedia

Mamba zelená, která utekla v pražských Hlubočepích, je smrtelně jedovatý had. Mohl byste přidat o tomto plazovi nějaké podrobnosti?

Jsou tři různé druhy. Podle fotografie, které publikovala policie, jde o mambu západoafrickou. Je to stromový tropický had, který žije v západní Africe. Je smrtelně jedovatá, její jed je ale slabší než u známější mamby černé. Zatím moc nezaznělo, že je to had s převážně noční aktivitou.

Můžete popsat, jak útočí?

Had na člověka neútočí, ale brání se. Může kousnout v sebeobraně, když na něj někdo náhodou narazí, sáhne na něj, nebo ho překvapí. Je to na krátkou vzdálenost. Rozhodně se nedá mluvit o útoku, že by vás z dálky viděl a útočil. Takhle to hadi nedělají.

Jak silný je jeho jed? Může zabít třeba i dospělého muže?

Ano, může zabít kohokoli. Jed je neurotoxický, způsobuje ochrnutí dýchacího svalstva a přerušení nervových impulzů.

Je tedy na místě obezřetnost?

Ano, rozhodně.

Podzimní počasí mu nesvědčí

Jak se mamba chová v tomto ročním období? Jak dlouho může venku přežít v současných podmínkách?

Podzimní počasí mu nesvědčí. Může tedy zalézt někam, kde ho může zabít nízká teplota. A dokud se nenajde - ať už živý, nebo mrtvý -, tak nemůžeme být v klidu.

Ve vyhřívaných podmínkách našich domků nebo bytů ale může had přežít týdny.

A venku?

Tam ne. Teploty pod 10 stupňů Celsia jsou pro něj smrtelné. V nízké teplotě se ani nemůže hýbat, prostě ztuhne.

Hada by tedy lidé sami chytat neměli. Jak ale takového plaza chytají profesionálové?

Jsou na to speciální odchytové pomůcky – kleště a kevlarové rukavice, které had neprokousne. Zručný odborník dokáže hada chytit i pomocí speciálních technik, a to vcelku bez rizika.

Pacientku po uštknutí museli převézt z motolské nemocnice do Všeobecné fakultní nemocnice v Praze na Karlově náměstí. Je běžné, že sérum mají jen některé nemocnice?

Séra mají krátkou expirační dobu. Běžně se tedy shání séra z evropské databáze. Když je nemocný léčený, může být sérum použito i hodiny po uštknutí. Sérum tak může putovat klidně z Francie.

Jak dlouho trvá, než jed člověka zabije?

Záleží na okolnostech uštknutí i dalších dispozicích. Řekl bych, že k zásadním projevům dochází v řádu desítek minut až hodin.

Potřebuje člověk povolení, aby mohl mít takto nebezpečného hada doma?

Ano, potřebuje. Had je ze zákona živočich vyžadující zvláštní péči. Jeho chov je omezen, tedy licencován. Když chcete legálně chovat takového hada, tak musíte projít poměrně náročným řízením a ne každému je chov ze strany Státní veterinární správy povolen.